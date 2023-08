Lassan kint vagyunk a gödörből? Rendkívül derülátóak lettek a magyarok az anyagiakkal kapcsolatban

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint augusztusban érezhetően javultak a magyar lakossági és üzleti várakozások, így a GKI konjunktúra-indexe öthavi csúcsára jutott fel. Az év nyolcadik hónapjában a cégek viszonylag kedvező foglalkoztatási és áremelési szándékai érdemben nem változtak júliushoz képest

A GKI üzleti bizalmi index – július után – augusztusban is szerény mértékben emelkedett, de a júniusi nagy esést még így sem sikerült ledolgozni. Az utolsó nyári hónapban az építőipar kivételével javultak az ágazati kilátások. Az iparban az elmúlt háromhavi termelés értékelése kedvezőbbé vált, a rendelésállomány megítélése nem változott, míg a készleteké kedvezőbb lett és a termelési kilátások is érezhetően javultak. Az építőiparban viszont az előző háromhavi termeléssel való elégedettség és a rendelésállományok értékelése is jelentősen romlott.

A kereskedelemben az eladási pozíció értékelése kedvezőtlenebbé vált, a rendelésállomány megítélése az előző havinál jobb lett, s emellett változatlan készletekről tudósítottak a válaszadók. A szolgáltató ágazatban az általános üzletmenet megítélése ugyan romlott, de a közeljövőre vonatkozó forgalmi várakozások enyhén javultak. A legpesszimistább ágazat jelenleg egyértelműen az építőipar, de elég borúlátók a kereskedő cégek is.

A lakosság hangulata a nyári hónapokban folyamatosan javult, ennek eredményeként a GKI fogyasztói bizalmi index augusztusban 16 havi csúcsára ért fel.

A nyolcadik hónapban a fogyasztói bizalmi indexet alkotó mutatók mindegyike pozitív irányba változott. A saját pénzügyi helyzet elmúlt 12 hónapi alakulásának értékelése és a következő 12 hónapra vonatkozó várakozás egyaránt érdemben javult. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető pénzének megítélése is kedvezőbbé vált.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága augusztusban kissé tovább javult, az elbocsátást és a létszám bővítését tervezők aránya lényegében megegyezett. A borúlátók vannak többségben az iparban és az építőiparban, míg a kereskedelemben és a szolgáltató szférában a derűlátók alkotják a többséget. A lakosság munkanélküliségtől való félelme csak hibahatáron belül változott júliushoz képest.

Augusztusban hibahatáron belül változtak az üzleti szféra áremelési tervei és a fogyasztók inflációs várakozásai is júliushoz képest. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése az üzleti szférában alig változott, míg a lakosság – a júliusi kisebb megingás után – kissé optimistábbá vált.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az Európai Bizottság módszertanának megfelelően – konjunktúraindexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató szektor (ez utóbbiban – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások nem szerepelnek a vizsgáltak között), illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

Az üzleti bizalmi index az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató bizalmi index súlyozott átlaga. Az ipari bizalmi index a vállalkozások rendelésállományának és készleteinek megítélése, valamint a termelési várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból adódik. Az építőipari bizalmi index a rendelésállomány megítélése és a foglalkoztatási várakozások átlaga. A kereskedelmi bizalmi index az üzletmenet és a készletszint megítélése, illetve a forgalmi várakozások átlaga. A szolgáltatói bizalmi index az üzletmenet megítélése, illetve a forgalmi és foglalkoztatási várakozások átlaga. A kutatóintézet szezonálisan kiigazított adatokat közöl, azaz a megfelelő matematikai módszerrel (Tramo Seats eljárással) kiszűri a szezonális hatások – például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés – okozta eltéréseket.

A fogyasztói bizalmi index a háztartások pénzügyi helyzetének múltbeli és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének várt alakulására, továbbá a tartós fogyasztási cikkek vásárlását illető kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból adódik össze.