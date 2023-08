A kedvezőbb árú sörért nyúlnak a magyarok, de a kisüzemit sem mellőzik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül a belföldi kisüzemi sörök piaca, a folyamatos részarány-növekedés mellett 2021-ben szinte telítődött is a piac, az elmúlt év inflációs hatására pedig egyfajta átrendeződés kezdődött a fogyasztás szerkezetében. A SPAR-nál, amely idén is főtámogatója az augusztus végi Belvárosi Sörfesztiválnak, úgy látják, amint az árak elkezdenek korrigálni, úgy az impulzusfogyasztás is erőteljesebben fog visszatérni, enyhe minőségi keresletnövekedés mellett.

„A SPAR Magyarország hosszú évek óta támogatja az itthoni kis-, és családi vállalkozások által készített sörkülönlegességek piacra kerülését, mert úgy véljük, hogy a nagy nemzetközi márkák mellett fontos megmutatnunk az egyedi, új ízeket felvonultató, kis szériában gyártó, innovatív hazai sörfőzdék termékeit is. Üzletláncunk egységeiben már számos sör, a termékválaszték mintegy negyede ezekből a kisüzemekből kerül ki” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az áruházlánc idén második esztendeje főtámogatója a Belvárosi Sörfesztiválnak, hogy segítsen népszerűsíteni a magyar kisüzemi sörfőzdék választékát, újdonságait. A kialakult gazdasági helyzet, valamint az ebből következő megváltozott életkörülmények ellenére az áruházlánc tovább tudta növelni jelentőségét a hazai sörértékesítés terén, sőt, növekedési dinamikáját kiemelkedőnek tartják. Miközben a prémium kategóriás termékek pozíciója nem változott a SPAR-nál, addig – a gazdasági élethelyzetre reagálva – megnőtt az igény az olcsóbb termékekre. Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője szerint, ahogy megáll az elmúlt évre jellemző általános drágulás, és az árak elkezdnek korrigálni, csökkenni, úgy az impulzusfogyasztás is erőteljesebben vissza fog térni, ami középtávon enyhe minőségi keresletnövekedést hozhat magával. Fesztiválsör és neves angol főzdék A budapesti Szabadság téren, augusztus 29. és szeptember 3. között zajló sörfesztiválon a SPAR és INTERSPAR üzletekben kapható magyar kézműves és kisüzemi söröket kóstolhatják meg a látogatók, illetve számos külföldi prémium sört is, például idén neves angol főzdék söreit is elhozzák a szervezők. Az esemény hivatalos söre a Festival Hippie India Pale Ale sör lesz, amit a fogyasztói igények alapján alkottak meg. „Indítottunk egy szavazást a Facebook oldalunkon, amelyen keresztül a követőink megszavazhatták, hogy milyen legyen a sör, mi pedig ez alapján elkészítettük: a fesztivál söre szalmasárga lesz, 5,6%-os, ködös, nyári IPA, virágos-gyümölcsös illattal” – tette hozzá Kurucz Dániel. Az eddigi évekhez hasonlóan a hat napos fesztiválon a több mint 250 féle sör és sörkülönlegesség mellett Foodtruckok és koncertek is várják a látogatókat. Fotók: SPAR Magyarország

