Magyarok ezreinek okozott hatalmas károkat a gigavihar: így úszhatod meg a legatyásodást

Idén augusztusban a régiónkban olyan viharok tomboltak, amelyek több országban is jelentősen megrongálták az elektromos hálózatot. Ez Horvátországban tartósabb áramszüneteket is okozott. Déli szomszédunkban drasztikusan visszaesett a fogyasztás, a megtermelt energia mennyisége viszont nem változott, így többlet alakult ki a hálózaton, amely nehéz helyzetbe hozta a rendszerirányítót. Mit tehetnek ilyenkor a szolgáltatók, és hogyan profitálhatnak ebből az energiatermelők? Tóth Kornél, energiapiaci szakértő szerint a virtuális erőművek jelenthetik a választ.

A villamosenergia-hálózat rendkívül kitett az egyre gyakrabban szélsőséges időjárásnak, könnyen megsérülhetnek a vezetékek, például egy nagyobb viharban. A közelmúltban Horvátországban több ilyen helyzet is kialakult, a hálózat pedig súlyos károkat szenvedett, 27 átviteli oszlop rongálódott meg vagy dőlt ki. Ilyenkor az áramszünetek miatt hirtelen leáll a fogyasztás, a megtermelt energia azonban megmarad. Idén nyáron Magyarországon is tapasztalhattunk hasonlóan nagy viharokat, a megújuló energiaforrások terjedésével pedig egyre könnyebben billen ki a hálózat az egyensúlyi helyzetből, ezért érdemes felkészülnünk a horvátországihoz hasonló esetek kezelésére.

Az időjárási zavarok főként az elektromos hálózat elosztó infrastruktúráját veszélyeztetik, vagyis a termelés és a fogyasztás közötti átvitelt. A megújulók egyre nagyobb aránya miatt a rendszer továbbra is energiát termel, de a megrongálódott távvezetékek okán nincs mód arra, hogy ez az energia eljusson a fogyasztókhoz. Amikor a felhasználók egy része hirtelen leszakad a hálózatról, a keletkező többletenergia jelentős kockázatot jelent. A végfelhasználói eszközök nem tudják kezelni a többletet, ez pedig a károsodásukat okozhatja és balesetveszélyes helyzetekhez is vezethet. Az energiarendszerben a termelés és a fogyasztás egyensúlyát folyamatosan fenn kell tartani, ezért a termelőket ennek megfelelően szabályozzák.

A horvát vihar idején a rendszer stabilizálásához 75 percig vissza kellett fognunk a partnereink termelését, amellyel végül 14 MW-nyi többletenergiától szabadítottuk meg a hálózatot. A leszabályozás ellenére azonban ügyfeleink veszteség helyett mintegy 10 ezer eurós plusz bevételhez jutottak, miközben a hálózatra nehezedő terhelés csökkent. Ez a fajta hálózati kiegyenlítést célzó szolgáltatás Magyarországon is elérhető, így hasonló esetben a magyar termelők vagy fogyasztók is segíthetik a hálózat kiegyensúlyozását, ami a horvátországi-nál is magasabb extra bevételi forrást is jelent a számukra. A rugalmassági aggregátor szolgáltatók a fogyasztás és a termelés összehangolásával segítik a hálózat kiegyensúlyozását

– magyarázza Tóth Kornél, a Nano Energies magyarországi vezetője.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták a jelentést: a nyár utolsó hétvégéjén is záporokra, zivatarokra számíthatunk A jövő héten folytatódik a kánikula 29 és 36 Celsius-fok közötti maximumokkal, majd a hét végén nő a zápor, zivatar esélye.

A következő évek hálózatfejlesztésében kulcsszerepet játszanak majd a rugalmassági aggregátorok, amelyek virtuális erőműként működnek és hozzáférnek az egyébként kiaknázatlan energiaforrásokhoz. A segítségükkel a termelők akkor termelnek áramot, amikor a legjobb árat kapják érte, a fogyasztók pedig akkor használnak áramot, amikor az a legolcsóbb.

Az energiatermelők már azért is kapnak kompenzációt, ha készenlétben állnak az erőmű teljesítményének csökkentésére vagy leállítására és további bevételhez jutnak magáért az aktiválásért. Az ebből származó bevétel pedig fedezi, sőt általában meg is haladja azt az összeget, amelyet áramtermeléssel keresett volna az erőmű

– egészíti ki Tóth Kornél.