Végre egy jó hír: az infláció enyhülését várják a szakértők

Az inflációs ráta az euróövezetben valószínűleg még évekig az Európai Központi Bank által kitűzött cél felett marad, gazdaságkutatók inflációs várakozásai azonban hosszú idő óta először érezhetően enyhültek a mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet szombaton publikált felmérése alapján.

Frank Brückbauer, a ZEW pénzpiaci szakértője szerint trendfordulat következett be. "2023 májusában nem emelkedtek először a pénzpiaci szakértők inflációs várakozásai, most pedig, augusztusban már érezhetően csökkentek is." Az inflációs várakozások azonban továbbra is magas szinten vannak - tette hozzá, megjegyezve, hogy az euróövezetben az inflációs ráta valószínűleg legalább 2025-ig jóval az EKB két százalékos célja felett marad.

A ZEW 125 pénzügyi szakértő bevonásával készített felmérése szerint a pénzpiaci szakértők 2023-ra, 2024-re és 2025-re átlagosan 5,5 százalékos, 3,3 százalékos és 2,5 százalékos inflációs rátát várnak. A májusban készített hasonló felmérésbe még magasabb, 5,8 százalékos és 3,7 százalékos inflációt jeleztek előre az idei és a következő évre a pénzpiaci szakértők.

A ZEW felmérése pesszimistább eredményt hozott az EKB várakozásainál. Az EKB az idei évre 5,4 százalékos euróövezeti inflációval számol. Brückbauer szerint az euróövezetben a bérek emelkedése továbbra is erőteljes inflációs hatást fejt ki, a gazdaság gyenge teljesítménye viszont fékezi azt.