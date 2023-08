Sosem talál már magára a forint? Óriási pénzt bukhat, aki nem váltott időben eurót a nyaralásra

A rossz pénzpiaci hangulat, a magyar gazdasági kilátások és az amerikai vízumkorlátozás egyszerre voltak felelősek abban, hogy a forint az elmúlt időszakban megint jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben. Szakértői körképünkben most igyekeztünk megint utánamenni az okoknak, és a válaszokból egy igen vegyes kép rajzolódik ki.

Ismét jelentős hullámvasutazást mutatott be a magyar forint az elmúlt két hétben. Először a rossz világpiaci hangulat, majd az amerikai vízumbotrány, illetve az olaj árának rohamos növekedése is betett a magyar devizának. Megkérdeztük a szakértőket, mi okozta még ezeken kívül, és hogy meddig tart ez még - nem feltétlenül kaptunk megnyugtató válaszokat. Van köztük olyan, aki szerint nem érdemes egyelőre a csodát várni, de olyan is, aki több tényezőt felsorolt, mi tenne most jót a forintnak. És egyáltalán: mi lesz azokkal a külföldre induló magyarokkal, akik eurót vagy dollárt váltatnának?

Sérülékeny a magyar pénz

Ma reggel hét órakor 388 forinton jegyezték a közös európai pénzt a forinttal szemben, ami ismét nem egy megnyugtató adat, különösen annak fényében, hogy az elmúlt hét közepén és végén tapasztalható durva zuhanás után tegnap már egy kis nyugalom jött a forintra. Amint a lenti infografikán meg is mutatjuk, az euró mellett a svájci frank és a dollár árfolyama is hullámzott, aztán mindkettővel szemben erőset zuhant a forint - így jutottunk el a mai napig.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint gyakorlatilag egy mindig ismétlédő nyári trendet láttunk és látunk majd, ha folytatódik a hullámvasút.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a nyári uborkaszezon során a forint jellemzően sokkal nagyobb kilengéseket szokott mutatni és ráadásul sokkal inkább jellemző a gyengülés, mint az erősödés. Az elmúlt tíz évet vizsgálva mindig van legalább egy hónap, amikor egy markánsabb gyengülést mutatott a forint, ám a rákövetkező hónapban jött is a korrekció. Az elmúlt hat évet nézve az is elmondható, hogy ötben masszív erősödéssel zárta a szeptembert a forint. Mindezek alapján tehát bízhatunk az augusztusi korrekcióban, hiszen az elmúlt tíz évben is csupán háromszor láttunk gyengülő forintot júliusban és augusztusban együtt. De még érdemibb változást a piac újbóli mélyülése hozhat, vagyis az augusztusi erősödés hiányában még valószínűbb lenne egy szeptemberi markánsabb forint felértékelődés

- fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére az elemző.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője ugyanakkor úgy véli, hogy a hullámvasutazás a forintnak azt a tulajdonságát mutatja, hogy rendkívül érzékeny a külső hatásokra.

Alapvetően az elmúlt hetek mozgásai megerősítik, hogy egyrészt a forint egy magas bétájú deviza (érzékenyen reagál a külső hatásokra), de a kamatcsökkentések ellenére a kamatkülönbözet még mindig jelentős és vonzó (ha nem is annyira, mint mondjuk az év elején). Sok területen érdemi javulás megy végbe itthon - például a külső egyensúly, infláció, kiszámítható, prudens monetáris politika mind ilyenek - de van jó néhány sérülékenységi tényező is (költségvetés, EU-s források, nemzetközi megítélés)

- mondta Trippon Mariann.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint az amerikai vízumkorlátozás nagy mértékben "segítette" a forintot a durva bezuhanásban, de legalább azóta nyugalom uralkodik a piacon.

A forint érdemi gyengülése mintegy két hete kezdődött, ami több tényező együttes eredménye. A rendszerben lévő forró pénzeknek vélhetően a fokozatosan csökkenő kamatok mellett már nem éri meg a magyar deviza tartása, ezért pozíciózárások következményeit láthattuk a múlt héten. A forinttal szembeni negatív hangulathoz hozzájárulhatott az USA vízumkorlátozása is, de ez inkább csak a jéghegy csúcsa volt, ezenkívül más kedvezőtlen hír nem látott napvilágot

- fogalmazott Nagy János.

Mi lesz a nyaralással?

A forint gyengülése mindenképpen rossz hír azoknak, akik csak most kezdenék meg évi rendes külföldi nyaralásukat, hiszen az árfolyamnövekedés azt is jelenti, hogy jelentősen megnövekednek a költségek, ha készpénzt akarunk váltani.

Trippon Mariann szerint bár jelenleg szinte lehetetlen megjósolni, mi lesz még a forinttal a következő hetekben, a bizonytalan helyzetben érdemesebb lehet kevesebb készpénzt vinni magunkkal.

Pont a fentiek miatt néhány hét távlatában lehetetlen előrejelzést adni a forint árfolyamára, simán lehet jobb és rosszabb is. Kisebb összegnél azért az árfolyamváltozás miatti „veszteség” vagy „megtakarítás” nem brutálisan nagy összeg. De ha még nincs eurónk, akkor használjuk inkább a kártyánkat

- mondta az elemző kérdésünkre.

Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője úgy vélekedik, hogy van remény a forint visszakapaszkodására, de ehhez egyszerre számos feltételnek kellene teljesülnie.

A forint szempontjából kedvező lenne, ha sikerülne megállapodni az EU-val a források lehívásáról, egyelőre azonban bizonytalan a tárgyalások kimenetele, ami aggasztja a befektetőket is. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy egy megállapodás önmagában nem jelent fellélegzést. Ha ugyanis ennek részletei érdemi forrásvesztést jelentenek Magyarország számára, az egyrészt rontja a hazai növekedési kilátásokat, másrészt tartósan feszültté teheti hazánk és az EU kapcsolatát

- tette hozzá a fentiekhez az elemző.

Virovácz Péter szerint ugyanakkor most nehéz a csodában bízni: szerinte ebben a hónapban már nemigen valószínű, hogy a forint átlépje saját árnyékát.

Nagyon nehéz tisztán látni, hiszen nincs egyértelmű magyarázat a forint gyengülésére, így tehát sajnos bármi előfordulhat. Én ugyanakkor bízok abban, hogy a fundamentumok végül felülkerekednek, de ez egyre inkább úgy tűnik, hogy majd csak augusztus vége, szeptember eleje felé következhet be. Ha ismételten megjelennek a stratégiai befektetők, akik hosszabb távra (év végére vagy éven túl) terveznek, az ismét erősítheti a forintot. Így szeptember végére akár már ismét 380 alatt lehet az euróval szembeni árfolyam

- mondta erről az ING vezető elemzője.