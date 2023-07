Tovább növekszik a magyar óriásbank: újabb pénzintézetet kebelezhet be az MBH

Hétfőn adásvételi szerződést írt alá az MBH Bank, ami alapján megszerezheti a Danube Magántőkealaptól a Duna Takarék Bank Zrt. 98,46 százalékos részesedését.

Megszerezheti a Duna Takarék Bank Zrt. 98,46 százalékos részesedését az MBH Bank a Danube Magántőkealaptól – számolt be az MTI, ahol az is megjelent, hogy az erről szóló adásvételi szerződést már alá is írták tegnap. Az MBH Bank nyilatkozata szerint a tranzakció előzetes felügyeleti engedélyezése már folyamatban van.

Az MBH Bank egyébként az MKB Bank és a Takarékbank egyesüléséve jött létre áprilisban, azután, hogy a Budapest Bank beolvadt az MKB Bankba.