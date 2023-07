Hatalmas biznisz lett a fekete arany hazánkban: ezeket a kávékat issza a legtöbb magyar

Az alapanyagok jelentős drágulása miatt a magyar kiskereskedelmi kávépiac értéke tavaly ugyan 20 százalékkal, 82,8 milliárd forintra bővült, a volumene azonban 11 százalékkal, 18,2 ezer tonnára csökkent - mondta Árok Gábor, a Coca-Cola HBC Magyarország kávé üzletág vezetője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

A Nielsen adatai szerint a magyar kiskereskedelmi kávépiac 2022. június – 2023. május között 82,8 milliárd forintot tett ki, egy évvel korábban közel 69 milliárd forint volt. A piac értékben 20 százalékkal nőtt, de az értékesített kávé mennyisége volumenben 11 százalékkal, 18,2 ezer tonnára csökkent – osztotta meg a Coca-Cola HBC Magyarország kávéüzletágának vezetője.

Mint az adatok is mutatják, az értékesítés 20 százalékos növekedését a költségek emelkedése hajtotta. Magyarországon a kávé ára tavaly az előző évhez képest 40–50 százalékkal emelkedett – közölte Árok Gábor, megjegyezve, hogy a kávé ára jelentős részben az alapanyag drágulása és a gazdasági környezet alakulása miatt emelkedett, kisebb mennyiséget vásároltak a fogyasztók.

A kávé alapanyaga a kávébab, amelynek a beszerzése duplájára nőtt 2021-hez képest 2022-ben. A háttérben a kávé termőterületének csökkenése állt, valamint a klímaváltozás is komoly hatást gyakorolt a termeléshozamokra.



A legnagyobb részt továbbra is az őrölt kávék képviselik, ennek a termékcsoportnak esett vissza egyébként leginkább a forgalma, mintegy 15 százalékot az előző évhez képest. A május végével zárult 12 hónap során az egy évvel korábbihoz képest a szemes kávé értékesítése mennyiségben minimális mértékben, 3 százalékkal 3,7 millió tonnára csökkent, míg a Nespresso-kompatibilis kapszulák piaca volumenben nem csökkent, sőt kismértékben még nőtt is, 501 ezer kilogrammról 503 ezer kilogrammra. E két prémium szegmensben (szemes és kapszulás kávé) az árak emelkedése ellenére sem csökkent érdemben a fogyasztás, a minőséghez szokott fogyasztók megmaradtak.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a kávékedvelők több mint fele rendszeresen vagy alkalmanként fogyaszt jegeskávét a nyári hónapokban. A Costa Coffee és a gkid 2023 júniusában készült közös reprezentatív kutatása szerint a fogyasztók körében a legfelkapottabb típus a fagylaltos kávé (43 százalék) és a cappuccino freddo (40 százalék), de népszerű még a frappé (27 százalék) és az espresso freddo (24 százalék) is. A nők kedvence a fagylalttal készült kávé a nyári időszakban (49 százalék), míg a férfiak leginkább a mediterrán országokban közkedvelt cappuccino freddót (37 százalék) választják.