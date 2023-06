Novembertől új szabály élesedik: fizethetnek az ingatlantulajdonosok, ez is kötelező lesz

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. A 23. héten kiderült, hogy novembertől a fejetetejére fog fordulni az ingatlanpiac, miután új szabályok lesznek érvényesek az energetikai tanúsítványokra. Ezen kívül megtudtuk, hogy jövedéki adót vetnek ki az üzemanyagokra, amitől akár 40 forinttal is drágulhat az üzemanyag Magyarországon. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebb híreit, és legolvasottabb cikkeinket.

Ez a hét se múlt el események nélkül: bejelentették, hogy jövedéki adót kell fizetniük a kutaknak az üzemanyag után, miközben kiderült, hogy novembertől a jelek szerint a feje tetejére fog állni a teljes ingatlanpiac. Ugyanis onnantól lépnek érvénybe az új szabályok, amik az energetikai tanúsítványokat érintik. Ahogy minden héten, most is összeszedtük a legolvasottabb cikkeinket a teljesség igénye nélkül.

Új szabály élesedik novemberben: fizethetnek az ingatlantulajok, ez is kötelező lesz

Az ingatlanirodák nem, az energetikai szakértő azonban igenis vár felfordulást az ingatlanpiacon ősztől, ahogy november elsejétől új szabályok lesznek érvényesek az energetikai tanúsítványokra. A szakértő szerint a magyarok energiatudatossága ingatlanbérléskor és vásárláskor is a nulla felé közelít, az ingatlanos cégek viszont nem látják ilyen sötéten a közeli jövőt. De mi változik egyáltalán?

EZ IS ÉRDEKELHET Új szabály élesedik novemberben: fizethetnek az ingatlantulajok, ez is kötelező lesz Az ingatlanirodák nem, az energetikai szakértő azonban igenis vár felfordulást az ingatlanpiacon ősztől.

Megszólalt a Magyar Ásványolaj Szövetség: ennyivel drágulnak meg az üzemanyagok a jövedéki adó emelése miatt

Nagyjából 40 forinttal fognak drágulni az üzemanyagok január elsejével, ha a kormány a most közzétett mértékben emeli meg a jövedéki adót 2024-től. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár maga a jövedéki adó csak 32 forinttal emelkedik, erre még rájön az áfa is, így jön ki a drágulás pontos összege.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Magyar Ásványolaj Szövetség: ennyivel drágulnak meg az üzemanyagok a jövedéki adó emelése miatt Nagyjából 40 forinttal fognak drágulni az üzemanyagok január elsejével, ha a kormány a most közzétett mértékben emeli meg a jövedéki adót 2024-től.

Többen is 50-100 milliókat kaszáltak párszáz forintos sorsjegyeken: ezeket keresi most mindenki

2023-ban már több esetben is lekapartak egy-egy főnyereményt érő sorsjegyet a magyar lottózókban: mint a Szerencsejáték Zrt. a Pénzcentrum kérdésére közölte, ebben az évben már több mint 1 milliárd forintot utaltak ki 50 millió forint feletti kaparós-nagynyereményekre. Megtudtuk azt is, hogy az internetes sorsjegyekből a tavalyi év hasonló időszakához képest majdnem 20 százalékkal több fogyott. A monitor előtt is volt ok az örömre: az e-sorsjegyekkel 2023-ban már öten is többmilliós összeget nyertek.

EZ IS ÉRDEKELHET Többen is 50-100 milliókat kaszáltak párszáz forintos sorsjegyeken: ezeket keresi most mindenki 2023-ban már többször is lekapartak egy-egy főnyereményt érő sorsjegyet a magyar lottózókban. A Szerencsejáték Zrt. már több mint 1 milliárdot utalt ki kaparós-nagynyereményekre.

Lappangó, de gyilkos népbetegség rohanja le Magyarországot: felfutóban az esetszámok

Egy 2021-es felmérés szerint, világszinten mintegy félmilliárd ember cukorbeteg, Magyarországon a felnőtt lakosság 7 százaléka érintett. Különösen aggasztó viszont, hogy a betegség már gyermekkorban kialakulhat.

EZ IS ÉRDEKELHET Lappangó, de gyilkos népbetegség rohanja le Magyarországot: felfutóban az esetszámok A szörnyű betegség csak 2021-ben 6,7 millió áldozatot szedett és körülbelül félmilliárd ma is érint.

Egyre több magyar fordít hátat a Balatonnak, Velencei-tónak: itt nyaralnak inkább, jobban megéri

Mióta ennyire megdrágult a belföldi nyaralás, sokan döntenek úgy, hogy inkább az ország határain kívül töltik el szabadságukat - rengeteg ilyen visszajelzés érkezett a Pénzcentrum legfrissebb felmérésében. De kiderült az is, kikkel és milyen közlekedési eszközzel utaznak leginkább a magyarok 2023-ban, ha nyaralni indulnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyar fordít hátat a Balatonnak, Velencei-tónak: itt nyaralnak inkább, jobban megéri Mióta ennyire megdrágult a belföldi nyaralás, sokan döntenek úgy, hogy inkább az ország határain kívül töltik el szabadságukat

Dráma! Sztrókot kapott a legendás magyar színművész

Sztrókot kapott Baranyi László színművész. Elmondása szerint még mindig kórházban van, de már jobban van, ha beállították a gyógyszereit, a héten hazaengedik.

EZ IS ÉRDEKELHET Dráma! Sztrókot kapott a legendás magyar színművész Elmondása szerint még mindig kórházban van, de már jobban van, ha beállították a gyógyszereit, a héten hazaengedik.

Ez lesz a magyar önkiszolgáló kasszák sorsa: a vásárlók nem tehetnek semmit, mindenkit érinteni fog

"Azt kell látni, hogy a kasszáknál a sor és a várakozási idő egy szükséges rossz része a vásárlói útnak. Egy hosszas pénztári várakozás pedig az egész vásárlási élményt fel tudja gyújtani" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője. Az önkiszolgáló kasszákat gyártó cég vezérével többek között arról beszélgettünk, miért utálják ennyien ezeket a berendezéseket: szóba került az is, tényleg elveszik-e az emberek munkáját, és az is, hogy a kezelésükkel vajon a boltok tényleg a vásárlókat dolgoztatják-e. Interjúnkban szóba kerültek a legújabb technológiai újítások és a robotkasszák jövőjébe is betekintettünk, nincs mese, robbanás előtt állunk, még akkor is, ha ez sok vásárlónak továbbra sem fog tetszeni. Ezen a nem tetszésen persze a boltok sokat segíthetnének, de sokszor ők is felelősek azért, ha a rendszerek nem működnek flottul.