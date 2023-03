Mégis van alternatívája az orosz gáznak? Elkezdődött a függőség kiváltása

A tavalyi év során teljesen átalakult Magyarország földgázellátásának útvonala. Ugyanis egy 2021-es megállapodás értelmében az addig legfontosabb ukrán útvonalat kiváltotta a déli, Szerbia felől érkező vezeték. Ráadásul jelentősen nőtt azoknak a vezetékeknek is a forgalma, amelyek nem (csak) orosz gázt juttatnak el hozzánk – írta meg a G7.

Hosszú évek óta folyamatosan téma a gázbeszerzés diverzifikációja, ennek ellenére egészen mostanáig se hazánkban se az Európai Unióban nem történt ezzel kapcsolatban előrelépés. Bár Magyarországon jelentős szállítási kapacitások épültek ki, ennek nagy része az energiaválság előtt szinte egyáltalán nem volt kihasználva. Hazánkba ugyanis a gáz körülbelül 70 százaléka az ukrajnai vezetékhálózaton keresztül érkezett, esetenként Szlovákia érintésével. A maradék egyharmad pedig szinte teljes egészében Ausztriából származott.

Ez lehet az oka annak, hogy elterjedt a köztudatban, miszerint az orosz gáznak nincsen alternatívája, holott ez egyáltalán nem igaz. Annyi történt, hogy az orosz-ukrán háború kitörését megelőzően nem használtuk ki az egyéb, nem orosz eredetű energiahordozók eljuttatására is alkalmas útvonalakat.

A szakértők szerint nehéz elmondani a román és osztrák szállításokról, hogy milyen arányban tartalmaznak orosz gázt, azonban a számítások szerint tavaly körülbelül a teljes import 10-15 százalékát sikerült orosz forrásról másra cserélni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a behozatal 85-90 százaléka továbbra is orosz, hiszen korábban is vásároltunk más forrásoktól is.