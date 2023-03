Borúlátó az MNB: elfordultak a magyarok a bankoktól, súlyosan visszaesett a hitelezés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hitelintézetek vállalati hitelállománya 2022-ben 14 százalékkal bővült, amit elsősorban a nagyvállalati hiteltranzakciók támogattak. A háztartások hiteleinek éves növekedési üteme az év második felében egyszámjegyűre lassult, amihez a korábbiaknál magasabb törlesztési aktivitás és a csökkenő új hitelkibocsátás is hozzájárult. Mind a vállalati-, mind a lakossági hitelszerződések volumene elmaradt az előző év azonos időszaki kibocsátástól, amiben a bázishatás mellett a bizonytalanabb makrogazdasági környezet is jelentős szerepet játszott - derült ki az MNB hitelezési folyamatokról szóló jelentéséből. A Hitelezési felmérésre kapott válaszok alapján a hitelfelvevők és a bankok is óvatosabbá váltak a hitelpiacon a negyedik negyedévben, ami 2023 első felében is visszafogottabb hitelezést eredményezhet - írja a jegybank a péntek délután publikált elemzésében.

A bankok nem pénzügyi vállalatok felé fennálló hitelállománya 2022 negyedik negyedévében 311 milliárd forinttal bővült, ezzel az év egészében 14 százalékos növekedés valósult meg. 2022 során a nagyvállalati hiteltranzakciók egyre nagyobb mértékben támogatták a hiteldinamikát. A mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelállománya előzetes adatok alapján 13 százalékkal nőtt éves összevetésben, melyet a Széchenyi Kártya Program (SZKP) továbbra is nagymértékben támogatott. A hitelintézetek nem pénzügyi vállalatok felé fennálló teljes hitel- és kötvényállománya 2022 során 1672 milliárd forinttal bővült a tranzakciók eredőjeként, mellyel 15 százalékos éves dinamika valósult meg. A negyedik negyedévben az új kibocsátás a teljes vállalati szegmens esetében kismértékben, 14 százalékkal, míg a kkv hitelek esetében jelentősen, 38 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakának értékétől. A piaci alapon szerződött hitelek új hitelvolumenen belüli aránya ez előző negyedévi 84 százalékról 73 százalékra csökkent, részben az SZKP MAX iránti fokozott kereslet miatt. A piaci alapon kötött vállalati hitelszerződések átlagos kamatlába összességében lekövette a kamatkörnyezet emelkedését a negyedév során - közölte a jegybank. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Hitelezési felmérésben részt vevő bankok válaszai alapján 2022 negyedik negyedévében összességében szigorodtak a vállalatok hitelhez jutásának feltételei. A deviza-, valamint a rövid lejáratú hitelek iránt élénkülő kereslet mutatkozott ugyanebben az időszakban. Előretekintve a bankok mintegy egyharmada szigorítást tervez a sztenderdekben 2023 első felében, ezzel párhuzamosan a forinthitelek és hosszabb lejáratú hitelek iránti kereslet csökkenésére, míg a devizahitelek és rövid lejáratú hitelek esetében a kereslet további élénkülésére számítanak. A Banki konjunktúrafelmérés alapján a válaszadó intézmények rendre 47 és 39 százaléka tervezi növelni a teljes vállalati és kkv hitelállományát 2023 első félévében, ami a kockázatvállalás visszafogottabb szintjére utal - árulták el. A hitelintézeti szektor lakossági hitelállománya 2022 negyedik negyedévében 101 milliárd forinttal bővült a folyósítások és törlesztések eredményeképp, mellyel az éves növekedési ütem 6,3 százalékra lassult. A hiteldinamika fokozatos csökkenése mögött a korábbi időszakokat meghaladó mértékű (elő)törlesztési aktivitás és az emelkedő kamatkörnyezetben élesen csökkenő hitelkihelyezések állnak. A negyedik negyedéves lakossági hitelkibocsátás éves összevetésben 34 százalékkal csökkent, a legnagyobb visszaesés a lakáshitelek volumenét érintette, amiben az NHP Zöld Otthon Program (ZOP) indulása okozta magas bázis, valamint az emelkedő kamatkörnyezet és a visszaeső lakáspiaci tranzakciókhoz kapcsolódó alacsonyabb hitelkereslet is érdemi szerepet játszott. A babaváró hitelek szerződéskötései 7 százalékkal meghaladták az előző év azonos időszaki kibocsátást, ugyanis a program eredetileg meghirdetett decemberi lezárása miatt előrehozott kereslet hatására a termékből decemberben az előző hónapokban jellemző volumen több mint kétszeresét, 70 milliárd forintot szerződtek le a bankok. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A ZOP kifutásával az újlakás célokra igényelt hitelek részaránya a korábbi 40-50 százalék körüli szintről 20 százalékra csökkent, ezzel együtt azonban továbbra is magas, 40 százalék feletti szinten maradt a futamidő végéig kamatfixált hitelek aránya a lakáshiteleken belül. Az újonnan kötött lakáshitel-szerződések átlagos hitelköltsége és felára a bankok korábbi jelzéseinek megfelelően érdemben emelkedett a negyedik negyedév során - írja a jelentés. A Hitelezési felmérésre adott válaszok alapján 2022 negyedik negyedévében a hitelintézetek rendre 17 és 27 százaléka tovább szigorított a lakáscélú- és fogyasztási hitelek feltételein, amely 2023 első és második negyedévében is folytatódhat. A negyedik negyedévben szinte valamennyi bank a hitelkereslet visszaesését érzékelte a lakossági szegmensekben, 2023 első felére előretekintve azonban kisebb arányuk, mintegy 30 százalékuk számít további keresletcsökkenésre. A Banki konjunktúrafelmérés alapján a bankok közel egyötöde tovább növelné a hitelállományát mind a fedezetlen fogyasztási-, mind a jelzáloghitelek tekintetében, azonban volt olyan válaszadó is, amelyik utóbbi esetében már leépítést tervez - összegez az MNB.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK