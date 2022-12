Ma dőlhet el a felsőoktatás sorsa: utoljára ülésezik idén a parlament

Ma 8 órakor kezdődött el a tervek szerinti utolsó idei parlamenti ülés. A napirend szerint többek között az is ma fog eldőlni, hogy a nyelvvizsga megléte feltétele lesz-e a diploma megszerzésének.

Ma lesz az idei év utolsó parlamenti ülése, aminek kapcsán több kérdésről is tárgyalni fognak kivételes eljárásban az MTI információi szerint. Egyrészről döntenek arról, hogy január 22. hivatalosan is a magyar kultúra napja legyen, illetve napirendi pontra tűzik a Bundestag és a holland parlament indítványait is, amit az Országgyűlés visszautasítana.

Ezután pedig szavazás lesz az Európai Bizottság kérésére a képviselői vagyonnyilatkozati rendszer módosításáról és az ötödik nemzeti környezetvédelmi konzultációról is. Mindezek mellett az is ma dől el, hogy módosítják-e a felsőoktatási törvényt, amely alapján a diploma megszerzésének nem lenne mostantól törvényi feltétele a nyelvvizsga.

Ezeken felül szavazásra bocsájtják az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárát is, amelynek főbb elemei közé tartoz9k a praxiskörzetek állami meghatározása, a mentőszolgálat szerepének bővítése az ügyeleti rendszerben, illetve a szakápolási rendszer átalakítása is.