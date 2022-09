Újabb listán kullog hátul Magyarország: még Szlovákiában és Horvátországban is jobb élni

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Kijött a 2021-es Társadalmi jóléti index, amiben a világ országait hasonlítják össze különböző szempontok alapján. Megvizsgálták a felmérés során többek között a születéskor várható élettartamot, azt, hogy mennyi ideig járnak átlagosan iskolába az emberek és azt is, hogy mennyi az egy főre jutó bruttó jövedelem. Ezeket az adatokat vizsgáltuk most meg mi is.

Minden évben elkészül a Társadalmi jóléti index (Human Development Index, azaz HDI), aminek alapján egy rangsort állítanak fel a világ országai között. Az eredményeket több szempont alapján állítják össze a szakértők: születéskor várható élettartam, várható iskolában eltöltött évek száma, átlagosan az iskolában eltöltött évek száma és az egy főre jutó nemzeti jövedelem. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezen értékek alapján jelenleg a világ élvonalában Svájc áll, ahol a HDI 0,962 százalék. Őket követi, mindössze 0,001 százalékkal lemaradva Norvégia. Magyarország a 191 országból 2021-ben a 46. helyre került: nálunk a HDI 0,846 százalékon van, míg a születéskor várható élettartam 74,5 év. Ezzel a Pénzcetrum által vizsgált országok között a lista végén végeztünk, mindössze Romániát és Szerbiát sikerült magunk mögé utasítanunk, ahol mindkét esetben 74,2 év a születéskor várható élettartam. A rangsorban ebben az esetben is Svájc és Norvégia végzett legelöl: előbbiben 84, míg utóbbiban 83,2 év a születéskor várható élettartam. Őket követi Spanyolország (83 év), Olaszország (82,9 év) és Franciaország (82,5 év). A középmezőnyben végzett Anglia, ahol 80,7 évet élnek átlagosan az emberek, illetve szomszédaink közül Szlovénia és Ausztria is, szintén 80,7 évvel. A várható iskolában töltött évek számának esetében azonban már változott a helyzet. Az általunk vizsgált országok közül itt Belgium végzett az első helyen, itt várhatóan 19,6 évet töltenek az iskolában az emberek, míg a svédeknél – akik a második helyet szerezték meg ezzel – 19,4 év. Őket követi Törökország (18,3 év), Norvégia (18,2 év) és Spanyolország (17,9 év). A máshol legelöl végzett Svájc (16,5) viszont itt csak a középmezőnybe került, a listánkon mindössze a 11. Azonban Magyarországnak itt is a lista végére sikerült kerülnie, bár a születéskor várható élettartamhoz képest egy helyet mégis javított. Hazánkban ugyanis várhatóan 15 évet töltünk az oktatásban, amivel lehagytuk Szlovákiát (14,5 év), Szerbiát (14,4) és Romániát is (14,2 év). Ausztria a 7. lett az összeállításunkban, míg Szlovénia a 6.: mindkét esetben 17,7 év a z iskolában eltöltött évek várható száma. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem A Pénzcentrum által vizsgált országoknál Magyarország 2021-ben a 17. helyre került: nálunk (jelenlegi árfolyammal számolva, ugyanis a forrásban dollárban számoltak) 13 654 946 forint az egy főre jutó nemzeti jövedelem alapján. Mögöttünk végzett Törökország (12 923 661 forint), Szlovákia (12 780 819 forint), Horvátország (12 548 441 forint), Románia (12 504 714 forint), illetve Szerbia (7 963 754 forint) is. Az élen ismételten Svájc áll, ahol az egy főre jutó nemzeti jövedelem 27 862 199 forint. Őt követi Norvégia (26 916 018 forint) és Németország, ahol 22 710 629 forint ez az összeg átszámítva. Magyarország az elmúlt évtizedekben A HDI alapján vizsgálva Magyarország esetében 1990 óta egy erőteljes növekedés látható, amikor is a társadalmi jóléti indexünk mindössze 0,72 százalékon állt. A 2000-es évekre sikerült ezen javítani, ekkor 0,773 százalékon álltunk, ami 2010-re csak tovább nőtt: ekkor már 0,828 százalék volt. Azonban 2010 után lelassult az emelkedés, 2015-re mindössze 0,010 százalékot javult az indexünk, majd 2018-ra 0,003 százalékot. 2019-ben, a pandémia előtt értünk a csúcsra, akkor az ország HDI-je 0,853 százalék volt, ami 2020-ra 0,849 százalékra csökkent, majd tavaly már csak 0,846 százalék volt, amivel a 2018-as átlag alá estünk.

Címlapkép: Getty Images

