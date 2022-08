Újabb rezsiemelés jöhet? Nagyon megugrott a villamosenergia világpiaci ára

A nemzetközi áramár már a négyszerese a lakossági piaci árnak. ami havi 60-70 ezer forintos áramszámlát jelentene a háztartásokban. A helyzet pedig olyan rossz, hogy a kereskedőknek már az olajból is megéri áramot termelni – számolt be a Telex.

Az áramár az elmúlt időszakban az égbe szokott, amire már csak ősszel várható esetleges megoldás. Az árakat ugyanis csökkenteni fogja egy csapadékos szeptember, amikor beindulnak a vízerőművek, illetve várhatóan beindul a most karbantartás alatt lévő erőműpark is. Emellett fontos lenne a piac józansága is, ugyanis ebben az esetben jól jönne a recesszió, hiszen a kisebb kereslet képes lesz csökkenteni a villany árát.

Viszont addig is, amíg ezek meg nem történnek az energiaárak szinte exponenciálisan növekednek: augusztus 25-én már 700 euró/MWh felett volt a másnapi áramár a HUPX áramtőzsdén. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a lakosság nem 70 forint/kWh-t fizetne az augusztustól esedékes lakossági piaci áron, hanem 280-320 forint/kWh-t. Ez az ár pedig még az egyéb terhek, mint a rendszerhasználat vagy a forgalmi adó nélküli ár lenne.

Ennek az oka egyszerű: nap mint nap láthatjuk, hogy a gáz ára emelkedik, ami nagyban befolyásolja az áram árát is. Ráadásul aszály tombol és szárazság, ami miatt nincs elég balkáni vízenergia, illetve nem utolsó sorban az erőművek életében a mostani időszak jelentősen le van terhelve a karbantartások miatt.

A megoldás pedig erre az, hogy a piacnak le kell nyugodnia kicsit. Azaz két forgatókönyv lehetséges a Telex szerint: jön a recesszió, majd a kisebb kereslet csökkenti az árakat, vagy csökkennek az árak, ami segít mérsékelni a recessziót. Azonban jelenleg erre nincsen esély, hiszen amíg ilyen magas az infláció az emberek gyorsan szabadulnak a készpénztől, és tartós cikkeket vásárolnak, ami tovább tolja felfele az árakat.