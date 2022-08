Fontos bejelentés tett a Gazprom: augusztus végén tényleg elzárják a gázcsapot

A nyáron egyszer már karbantartás miatt leállította a Gazprom a földágzszállítást Európa felé, most pedig újra elzára a gázcsapot az orosz vállalat – írja a Reuters.

Nagyon úgy néz ki, hogy Európába hamarosan még kevesebb gáz fog érkezni. Ugyan az Északi Áramlat 1-en már volt egy két hetes leállás karbantartás miatt a nyáron, azonban most a Gazprom újabb, előre nem tevezett szállítási szünetet jelentett be. Augusztus 31. és szeptember 2. között szünetelni fog a gázexport a vezetéken, ez az előre be nem tervezett karbantartáspedig aggodalomra adhat okot. Az Északi Áramlat kulcsfontosságú Európa energiaellátásában, különösen Németország gázimportjában, a kényszerszünet pedig tovább.

A Gazprom közleménye szerint a portovai kompresszorállomás karbantartása miatt szükséges a szállítás szüneteltése 3 napig, ugyanis az egyetlen működő "Trent 60" gázkompresszor egysége. A karbantartási munkákat a Siemensszel közösen végzik el. A Gazprom ugyanakkor azt is írja, hogy a munkálatok befejezésével, amennyiben nincs nincs műszaki hiba, a gázszállítás napi 33 millió köbmétere helyreáll.