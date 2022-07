Nagy Márton az ALDI-s béremelésekről: az inflációkövető bérek miatt gyorsulhat a drágulás

Nagy Márton egyebek mellett az Aldit bírálta. Szerinte ha a munkáltatók inflációkövető béremelést adnak a dolgozóknak, annak még nagyobb infláció lesz a következménye. Az RTL Híradó összefoglalót készített a kormányzati reakciókból, így a miniszterelnök Kossuth rádióban elmondott véleményéről is az elszálló inflációt követő béremelésekkel kapcsolatban.

Két napja jelentette be az Aldi, hogy a növekvő infláció miatt az év eleji, egységes 8 százalékos béremelés után július elsejétől további 8-19 százalékkal emeli dolgozói fizetését. A gazdaságfejlesztési miniszter szerint ez hiba.

Mert a magasabb bérből magasabb fogyasztás lesz, abból még magasabb infláció, ezt hívják ár-bér spirálnak. Az ár-bér spirál akkor tud megoldódni, és szomorú ezt mondani, hogyha a béreknek a növekedési üteme az az infláció növekedésétől elmarad – magyarázta elméletét csütörtöki előadásán Nagy Márton.

Itt nagyon nagy felelőssége van mindenkinek. A probléma az, hogy nem jegybankárok ülnek a Tescoban meg a többi helyen, lásd Aldiban. Az állam egyetlen dologgal tud példát mutatni: a közszférán, meg az állami cégeknek a bérezésén

– folytatta mélyelemzését a miniszter.

Pénteken reggel az állami rádióban a miniszterelnök is azt mondta, hogy nincs itt az ideje a béremeléseknek.

Én értem, hogy hirtelen mindenki előáll igényekkel, részben fejlesztési, részben fizetésemelési igényekkel, ráadásul magasakkal: húsz, harminc, negyven százalékokról, meg duplázásokról beszélnek, és én próbálom elmondani ott is, meg itt is, hogy háborús helyzet van, és most mi nem támadunk, hanem védekezünk.

Közben nincs három hete, hogy az Országgyűlés kormánypárti többsége jelentős fizetésemelést szavazott meg a miniszterelnöknek. Orbán Viktor az eddigi másfél millió forint helyett három és fél milliót kap majd havonta, és a képviselői tiszteletdíjjal együtt csaknem ötmillió forint lesz a fizetése - foglalta össze a híradó