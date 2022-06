Így változik az életünk július 1-jétől: ezekről feltétlenül tudnod kell!

Azt már a korábbi évek során megszokhattuk, sok változás és új törvény lép életbe júliustól, de idén viszont több határidő is lejár június végén. Ezen kívül emelkedik a nyugdíjak összege, magasabb lesz a csipszadó, de a mukáltatóknak is többet kell fizetni az céges autók és az alkalmi munkások után. A Pénzcentrumnál most összeszedtük a legfontosabb változásokat, melyekre július 1-től figyelnünk kell.

Lejáró okmányok

A koronavírus-járvány alatt a kormány több moratóriumot is bevezetett, ezek közül az egyik a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt okmányokat érintette. Ezek a veszélyhelyzet lejárta után egy hónapig, azaz június 30-ig érvényesek, a szabály pedig a személyigazolványokra, a jogosítványokra, az útlevelekre és a diákigazolványokra is vonatkozik. Korábban már írtunk arról, hogy akár félmillió embert is érinthet az okmányok meghosszabbítása, ezért a kormányablakok hétvégén is nyitva tartanak, bár ilyenkor csak a veszélyhelyzet alatt lejárt igazolványokat lehet megújítani.

Szintén ehhez kapcsolódik, hogy a június 30. után végleg lejárt igazolványok már nem jogosítanak fel kedvezményekre, így például akinek ezzel lejár a diákigazolványa, az július 1-től nem vásárolhat diákbérletet a BKK járataira, se diákjegyet a MÁV-ra és a Volánbuszra.

Forgalmik

Az előbb említett szabály szintén vonatkozott a személygépkocsik forgalmi engedélyére, úgyhogy július elsejétől a lejárt forgalmi engedélyekkel rendelkező autók főszabály szerint már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. Van azonban egy kiskapu: amennyiben valaki még júniusban bejelentkezik valamelyik vizsgálóállomásra, akkor érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még jogszerűen autózhat.

SZÉP-kártya: a boltba már felesleges vinni

Szintén a járványhoz kapcsolódó intézkedés volt, hogy a kormány lehetővé tette a SZÉP-kártyákkal való fizetést az élelmiszerüzletekben, ezzel is segítve azokat, akik a korlátozások miatt nem tudták pihenésre költeni ezt a béren kívüli juttatást. Ennek viszont holnap vége, ugyanis a SZÉP-kártyákat július 1. éjfélig fogadják el a bolti vásárláskor.

Nyugdíjemelés

Ugyan az év elején már volt egy 5%-os nyugdíjemelés, azonban a rekordmagas infláció miatt újabb korrekcióra vagy szükség, így júliustól 3,9%-os korrekciót kapnak a nyugdíjasok, illetve a más ellátásokban részesülők. Az emelés egyébként visszamenőleg érvényes, így januárig kapják meg a nyugdíjasok a különbözetet. Ugyan ezzel közel 9%-os emelést hajtottak végre idén, az inflációs éves szintjét sokan már 10% fölöttire jósolják, így a drágulás továbbra is keményen érinti az időseket.

Új rendszámok

Júliustól új típusú rendszámok kerülnek itthon bevezetésre, ugyanis a jelenlegi karakterkészlet legfeljebb néhány éven belül kifutott volna, ezért volt indokolt a megújítás. Az újfajta rendszámtáblák a latin ábécé szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat, majd újabb két betűjelből és három számjegyből állnak. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet. Az új rendszámtáblákat felmenő rendszerben vezetik be, azokból július elsejétől a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapnak. A már használatban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni, azokkal a továbbiakban is lehet közlekedni.

Csipszadóemelés

Július elsejétől fontos változás, hogy emelkedik a csipszadó, ráadásul az adóköteles termékek köre is nagyobb lesz: a sós tészták, a müzlik és a kandírozott gyümölcsök után is pluszban kell majd fizetni. Ezen kívül minden üdítő, még a cukormentes termékek is adókötelesek lesznek, bár ezeknél a teher mértéke csak harmada lesz annak, mint amit a cukros termékek után kell fizetni. A csipszadó mértéke termékektől függően 30–50%-kal lesz magasabb.

Bizonyos munkáltatói költségek emelkednek

Júliustól év végéig közel duplájára emelkedik a cégautó-adó havi mértéke, de emelkedik a munkáltatók költsége az alkalmi munkát végzők esetében ezer forintról kétezerre, mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén az eddigi 500 forintról ezerre, filmipari statiszta alkalmi munkánál pedig az eddigi 4 ezer forint helyett 6 ezer forintot kell fizetni a munkáltatónak.

Emelkedik a THM maximuma

Jövő hónaptól jelentős mértékben fog emelkedni a THM maximuma, ami lakossági hiteleket és a hitelkártyák költségeit is jócskán megdrágíthatja. A törvényi szabályozás szerint a teljes hiteldíj mutató maximuma mindig a jegybanki alapkamatot követi le, az utóbbi időszak kamatemelései miatt pedig elkerülhetetlen, hogy a THM-plafon is magasabb legyen. A hitelkártyáknál a legmagasabb THM már a 45%-ot, a személyi kölcsönöké pedig a 30%-ot is megközelítheti júliustól.

Egyszerűbb lesz az utazási költségtérítés a betegeknek

Egyszerűsödik az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés igénybevételének rendszere, a papíralapú utalványokat online jelentkezés váltja fel július 1-jén. A betegek az ügyfélkapun elérhető elektronikus űrlappal igényelhetik a költségtérítést, de a papíralapú igénylés is megmarad. Ebben az esetben személyesen a kormányablakokban vagy az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokon tölthető ki az adatlap.