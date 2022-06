Hoppá! A megemelt különadók egy része nem csak két évig marad velünk

A kormány benyújtotta a jövő évi költségvetéshez tartozó fejezeti köteteket, közülük a legértékesebb információkat a büdzsé kitekintő fejezete adja - írj a Portfolio.

Mint kiderült, 2024-től kezdődően jelentős összeget fog felemészteni a költségvetésből az MNB veszteségének megtérítése. Emellett a kormány tartósan számol a Rezsivédelmi Alap fenntartásával és az ebből fakadó költségekkel, vagyis a rezsicsökkentés is velünk maradhat.

Kiderül továbbá az is a kormány terveiből, hogy a légitársaságok különadója, a reklámadó és a megemelt tranzakciós illeték 2023 után is velünk lesz a kormány mostani tervei szerint - számol be a lap.