Már most gázpara van a magyar vidéken: tovább gyűrűzik az energiaválság

Az energiakrízis és az Ukrajnában zajló háború miatt nem csak a benzin ára szállt el itthon, hanem a gázpalackoké is. Vidéken pedig szinte mindenhol kifogytak a 11 literes gázpalackokból – tudósít róla az RTL.

A gázpalack praktikus megoldás azoknak, akik csak ritkán és keveset használnak gázt, azonban most már ezt is elérte a drágulás itthon. Jelenleg csak a 11,5 kilós PB-gáz palackot esik az árstop hatály alá, ezért maximum 5 200 forintot kérhetnek el a kutakon. Az ennél kisebb palackok drágulását viszont nem szabályozzák, úgyhogy ezekért akár 7-8 ezer forintot is elkérhetnek a kutakon. Ez azt eredményezi, hogy a 11,5 kilós palackokat szinte azonnal elkapkodják, vidéken alig találni ilyet a kutakon, ahogy az a riportból kiderül. Aki gázpalackot használ, annak marad a kisebb és jóval drágább.

A gázpalackok drágulását egyrész a világszintű energiakrízis okozza, az benzin és a gáz drágulás jelenleg mindenhol problémát okoz. A másik az orosz-ukrán háború, ami csak tovább rontja az üzemanyagoknál és az egyéb fosszilis energiahordozók tapasztalt áremelkedést.