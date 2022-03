Megszólaltak az elemzők: ez a piac lehet a befektetők utolsó mentsvára

Milyen további részvénypiaci kockázatokkal kell számolniuk a hazai befektetőknek és mik azok a befektetési lehetőségek, amik a jövőben is prosperálhatnak? A Sovereign Private Banking (SPB) csütörtök délelőtti háttérbeszélgetésén többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek választ adni a befektetési tanácsadó szakértői.

Maga ez a háború azért is okozott ilyen sokkszerű hatást a piacon, mert a második világháború óta ilyen méretű háborúra Európa területén nem került sor. Az oroszok és az ukránok gazdasági szerepe hatalmas. Az energiaellátás 35 százalékáért Oroszország felel, a világ búzaexportjának jelentős része is ezekből az országokból származik, összességében körülbelül a 40 százaléka. Ukrajna szerepe pedig az autógyártásban is igen nagy, például a kábelkorbácsok jelentős részének gyártását is nemrégiben telepítették az országba, most ezek gyártása gyakorlatilag leállt- ismertette Kalapos Csaba, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatója.

Azt javasoltuk az ügyfeleinknek, hogy vegyük az USA felé az irányt, és ezt nem feltétlenül csak a háború indokolja. Az acélipar, azon belül is különösen a US Steel most nagyon ütésállónak bizonyult - árulja el a szakértő.

A FED valljuk be azért erőteljesen benézte az inflációt. És továbbra is van némi bizonytalanság, de mégis érdemes a dollár felé nézni. Messzebb van a háborútól is, stabil. A kiskereskedelmi szektor nagyon jó helyzetben van, csak nagyon nehéz behúzni őket a piacra. Nagyon óvatosak a fogyasztók, de a lehetőség az ott van - árulta el Kosovics László, az SPB senior elemzője.

A legkomolyabb szereplők, ahol komoly emelkedést láttunk, azok a hadiipari cégek. Ez elsősorban a fegyveripari cégekre érvényes. A haditechnikai és a védelmi ipar kapcsán meg kell említeni a Boeinget és az Airbust is. Előbbinél nemrégiben történt Kínában egy sajnálatos baleset és még az Airbusnál is bizonytalanságot lehet látni - vélik a szakértők.

Az európai bankszektor úgy tűnt kikerülhet a szorításból, erre jött a háború. Ebben a szektorban is a kivárás az indokolt. Ebben a tekintetben is Európát kicsit jegeljük és inkább az USA, a dollár felé fordolunk - árulta el Kosovics László.

Ami egyértelmű vesztes, az az európai gépjárműipar. Eleve az európai autóipar négy nagy szereplője a háborútól függetlenül is nehéz időszakot élt át. A dízel botrány, a szigorodó szabályozások és a chiphiány után a háború már a sokadik olyan faktor ami komoly gondokat okoz és vagy mielőbbi megoldást, vagy előbb utóbb drasztikus lépéseket fog indokolni - összegezték a szakértők.

Az Egyesült Államokban is látni azért ellentmondásokat. Nem pontosan az a gazdasági növekedés történik, amit vártunk. Ennek egyik oka Kosovics László szerint az, hogy volt egy hiba, a FED rosszul becsülte fel az inflációt. A kommunikáció azóta próbál nagyon erős lenni, de a gazdaságban érezhető egy csökkenő folyamat. Most a hat kamatemelés azért markáns. Minden azt sugallja, hogy ez az év döcögősebb lehet. Kérdés ennek okán mennyire lesznek bátrak a befektetők. A dollárt illetően viszont teljesen egyértelmű, hogy a gazdasági növekedés rendben lehet. Az ami az amerikai piacot megkülönbözteti a többitől, az az, hogy nagyon gyorsan tud reagálni - magyarázta a szakértő.