Friss! Orosz-ukrán háború: Fehéroroszországot, és még Kínát is új szankciókkal sújthatják - reggeli összefoglaló

Az ukrajnai háború elől menekülők közül csütörtökön 3488 ember, köztük 1326 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 63 ember, köztük 34 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg - fűzték hozzá.

Cikkünkben az elmúlt éjszaka és a ma reggel híreit gyűjtöttük össze az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

450 ezer ukrajnai menekültet fogadhatott Magyarország

Magyarország képes arra, hogy minden bajbajutottnak segítséget nyújtson - erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Kisvárdán az ukrajnai háború elől menekülőket fogadó magyar hatóságok, intézmények ellenőrzése során. A kormányfő a közösségi oldalán csütörtök este közzétett videóban elmondta: úgy látja, hogy a mai napon átlépi a 450 ezret a Magyarországra érkezett menekültek száma.

Pintér Sándor belügyminiszterrel végig járták azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófavédelmi intézményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a menekültek ellátásban. A kormányfő hozzátette: azt látja, hogy a koordináció jól működik. "A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált elhelyezésére és ellátására is képesek vagyunk. Köszönetet is mondok a rendőreinknek és a katasztrófavédelem munkatársainak" - mondta.

Kisvárda környékén sok a menekült és rengeteg a gyermek. Köszönetet mondok a kisvárdainak, akiknek nagy a szívük és nagyon sok gyermeket helyeztek el a városban. Úgy látom, hogy a következő hetekben is képesek leszünk arra, hogy minden bajba jutottnak segítséget nyújtsunk

- mondta Facebook-oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

Japán és Ausztrália is újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben

Japán és Ausztrália is további büntetőintézkedéseket rendelt el pénteken Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadása miatt. A japán kormány 15 személy és 9 szervezet ellen rendelt el büntetőintézkedéseket, köztük védelmi illetékesek és a fegyverexportot bonyolító állami vállalat, a Roszoboronekszport ellen is. A tokiói pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint Japán így már 76 emberrel, 7 bankkal és további 12 egyéb szervezettel szemben vezetett be büntetőintézkedéseket. Szankciós listára került mások mellett Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő és több fegyvergyártó is.

Japánnak földgáz- és kőolajprojektekben is vannak érdekeltségei Szahalin szigetén, miután a Shell és az ExxonMobil olajvállalat kivonult belőlük. Kisida Fumio japán kormányfő szerdán nyilatkozott legutóbb a kérdésben, de nem beszélt arról, hogy mi lesz a szahalini energiaprojektek sorsa. A tokiói orosz nagykövet csütörtökön arra az álláspontra helyezkedett, hogy az lenne a legkézenfekvőbb, ha Japán fenntartaná a "kölcsönösen előnyös" energiaprojekteket Szahalinon. Ezek Japán energiaellátása szempontjából érzékenynek számítanak - jegyzi meg a Reuters hírügynökség.

A canberrai kormány szinte ezzel egy időben jelentette be, hogy szankciókat vezet be az orosz pénzügyminisztérium, 11 orosz bank és kormányzati szervezet ellen, s ezzel a legtöbb orosz pénzintézet és az orosz államadósságot kezelő valamennyi szervezet ausztráliai tevékenységét ellehetetleníti.

Blinken egyetért Biden elnökkel, hogy Ukrajnában háborús bűnöket követhettek el

Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt mondta: egyetért Joe Biden elnökkel abban, hogy háborús bűncselekményeket követhettek el Ukrajnában. Kiemelte, hogy amerikai szakértők dokumentálják és értékelik a potenciális eseteket. "Szándékosan civileket célba venni, az háborús bűncselekmény" - húzta alá az amerikai diplomácia vezetője. Úgy vélekedett, hogy az utóbbi heteket tekintve, nehéz más következtetést levonni az orosz cselekedetekből.

Biden szerdán újságíróknak nyilatkozva "háborús bűnösnek" nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadása miatt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rögtön utána "elfogadhatatlannak és megbocsájthatatlannak" nevezte a kijelentést. Azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "az ő bombáik emberek százezreit ölték meg világszerte". Peszkov csütörtökön azt mondta: Vlagyimir Putyin "bölcs és művelt nemzetközi szereplő", ezért nem reagál Joe Biden amerikai elnök róla tett megengedhetetlen kijelentéseire.

Az amerikai külügyminiszter megerősítette azt is, hogy Biden pénteken telefonon tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Biden "világossá fogja tenni, hogy Kína viselni fogja a felelősséget minden olyan lépésért, amelyet Oroszország agressziójának támogatására tesz" - fogalmazott Blinken. A tárcavezető szerint Kína kötelessége lenne, hogy érvényesítse befolyását Putyinra, valamint hogy betartassa a nemzetközi szabályokat, de úgy tűnik, Peking "ellentétes irányba halad".

Aggodalommal tölt el minket, hogy Kína azt fontolgatja: Ukrajnában felhasználható katonai felszerelésekkel segítik Oroszországot

- mondta Blinken, hivatalosan is megerősítve azokat a korábbi, amerikai tisztségviselőktől származó információkat, amelyek szerint Kína hajlandó katonai felszereléssel támogatni Oroszországot. Moszkva cáfolta, hogy katonai segítséget kért volna Kínától, a kínai külügyminisztérium pedig "dezinformációnak" nevezte az erről szóló híreket.

Sokan meghaltak a Harkiv megyei Merefa elleni tüzérségi támadásban

Az eddigi adatok szerint 21-en vesztették életüket és 25-en sérültek meg a Harkiv megyében lévő Merefa város elleni orosz tüzérségi támadásban - közölte csütörtökön a kelet-ukrajnai megye ügyészsége. A korábban megjelent hírek szerint csütörtökre virradóan az orosz erők tüzérségi támadást indítottak a település ellen, és szétlőttek egy iskolát és egy kultúrházat - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A Harkiv megyei ügyészség közölte, hogy a 25 sérültből tíz állapota súlyos. Még tart a romok eltakarítása. Az ukrán ügyészek büntetőeljárást indítottak a háborús normák és szabályok megsértése miatt, valamint szándékos emberölés gyanújával. Közben az ukrán belügyminisztérium Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnökre hivatkozva azt közölte, hogy két rendőr meghalt, egy pedig megsebesült, miközben civileket evakuáltak a fővárostól északnyugatra fekvő településekről. A közlemény szerint orosz harckocsik nyitottak tüzet a menekülők konvojára a bucsai járásban, Irpinynél pedig Grad típusú sorozatvetőből indított rakéta talált el egy rendőrautót.

Nyebitov szavai szerint az orosz csapatok az evakuálásra megnyitott "zöldfolyosók fedezékében rejtőztek el" és onnan támadtak, így az evakuálások Kijev megyében jelenleg "ellenséges tűz alatt" folynak. Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők sikeres támadása után Irpiny, Hosztomel és Nemisajeve irányában az ukrán hadsereg előrenyomult, de még heves harcok dúlnak a térségben. Közölte, hogy Kijev megyében "partizánakciók is megfigyelhetők", állítása szerint "a városok és falvak utcáin orosz katonák és ukrán civilek holttestei hevernek".

Nem sokkal később a Kijev megyei rendőrség jelentette, hogy az orosz erők nehéztüzérségi lövedéke eltalált egy többemeletes lakóházat a főváros északi határa közelében, a vishorodi járásban fekvő Novi Petrivci faluban. Ennek következtében az eddigi információk szerint egy kétéves kisgyermek meghalt és négyen megsérültek. A ház teljesen összeomlott, a környező lakóházakban is károk keletkeztek.

Az Ukrajinszka Pravda megjegyezte, hogy Novi Petrivci településen van a Mezsihirja nevű bírtok, amely a 2014-ben a kijevi Majdan-tüntetésekkor Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán államfő egykori elnöki rezidenciája volt. Közben az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról számolt be, hogy Kijev egyik külső kerületében lövedékek becsapódása miatt két ember meghalt, tűz ütött ki egy raktárépületben és két személygépkocsi kigyulladt.

Szerhij Hajdar, Luhanszk megyei kormányzó közölte a Facebookon, hogy a régióban lévő Szeverodoneck településen egy gyermekes anyák számára létesített menedékhelyet vettek tűz alá az orosz erők. Azt írta, hogy senki sem sérült meg.

Nem indul el idén az Európai Űrügynökség marsszondája a háború miatt

Az Európai Űrügynökség (ESA) csütörtökön úgy döntött, hogy az orosz űrhivatallal közös Mars-missziója nem indul el idén az ukrajnai háború miatt. Az ESA tagállamai hivatalosan csütörtökön szavazták meg, hogy felfüggesztik az Oroszországgal közös ExoMars missziót - írta a BBC hírportálja. A brit építésű Rosalind Franklin marsjárót szeptemberben akarták elindítani egy orosz űrrakétával. A marsi élet jelei után kutató űrrobot a tervek szerint nyolc hónappal később landolt volna a vörös bolygón az orosz hardver segítségével. Az űrhajó raktárba kerül, amíg ki nem derül, hogyan indulhat a Marsra.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felfüggesztette kapcsolatait Fehéroroszországgal

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága felfüggesztette minden kapcsolatát a fehérorosz hatóságokkal arra hivatkozva, hogy az ország aktívan részt vesz Oroszország Ukrajna elleni agressziójában - közölte az Európa Tanács csütörtökön. A 46 tagot számláló, strasbourgi székhelyű szervezet Miniszteri Bizottsága határozata szerint Fehéroroszországnak nem lesz joga arra, hogy részt vegyen az Európa Tanács ülésein, a szakbizottságok munkájában, és minden más tevékenységében. Kiemelték: a felfüggesztés ugyanakkor nem sérti a Fehéroroszországot, mint a nemzetközi egyezmények szerződő felét megillető jogokat.

A Miniszteri Bizottság továbbá úgy döntött, hogy beszünteti a Fehéroroszországgal folytatott technikai együttműködést is, azonban fenntartja és erősíti kapcsolatait a fehérorosz civil társadalommal és az emigrációban élő ellenzékkel - közölték. Fehéroroszország szombaton közölte: öt alegységet küld a déli határhoz, hogy megakadályozza az ukrán csapatok betörését a területére. A helyi védelmi minisztérium leszögezte: mindez nem jelenti azt, hogy a fehérorosz hadsereg bármilyen formában részt venne az orosz hadműveletekben Ukrajna területén. Kijev azt feltételezi azonban, hogy Minszk csatlakozni akar a harcokhoz Oroszország oldalán.

Átveszi a Moldovába menekülők egy részét Norvégia

Norvégia 2500 ukrán menekültet fogad be Moldovából - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Jonas Gahr Störe, a skandináv ország miniszterelnöke. Störe szerint egészségügyi ellátásra szoruló további 550 menekültet és családtagjaikat, további 2200 embert is befogadnak. "Moldova segítséget kért... Norvégia pedig segíteni fog. Ezenfelül be akarjuk fogadni e szörnyű háború legkiszolgáltatottabb menekültjeit is" - tette hozzá.

A norvég hatóságok szerint az észak-európai ország az idén harmincezer ukrán menekültet lesz képes fogadni. Moldova nem képes már több, a háború elől menekülő ukrán állampolgárt befogadni és ellátni, miután a 2,6 millió lakosú országban napok óta több mint százezer menekült tartózkodik. Mindez négyszeresen meghaladja Európa egyik legszegényebb országának befogadóképességét.

Katasztrofálisak az ukrán menekültek fogadásának körülményei

A belga gyermekjogi biztos szerint "katasztrofálisak" az ukrajnai háború elől menekülő családok és gyermekek belgiumi befogadási körülményei - jelentette csütörtökön a The Brussels Times című hírportál. A lap idézte Bernard De Vos a Vallónia-Brüsszeli Föderáció parlamentjében elmondott szerdai beszédét. De Vos, aki a belgiumi francia nyelvű közösség gyermekjogi ombudsmanja, kifejtette: "a menekültek kénytelenek a hidegben, mosdókat nélkülözve várakozni az elszállásolásra, ennél rosszabb körülményeket az ukrán határon sem tapasztaltam a múlt héten".

De Vos szerint a migrációs hullám kaotikus kezelése miatt a menekülteket kizsákmányolás veszélyezteti Belgiumban. Aggodalmát fejezte ki továbbá a Belgiumba kerülő gyermekek iskoláztatásának megoldatlansága miatt is. Mint mondta, "az oktatási szektor már így is túlterhelt, 20 fős osztályok vannak, miközben 8-10 fős osztályokban kellene a gyerekekkel foglalkozni". Hangsúlyozta, hogy a lelki trauma csökkentése végett a menekült gyermekeknek a lehető leggyorsabban vissza kell kerülniük a társadalmi életbe, vagyis esetükben az oktatásba.

A bevándorlásügyi államtitkár szerint összesen körülbelül 200 ezer ukrán menekült fog érkezni Belgiumba. Az országban jelenleg 28 267 olyan menekült tartózkodik, aki nem Ukrajnából érkezett. A helyi sajtó szerint ezeknek a menekülteknek az elhelyezése is több nehézségbe ütközik, főleg a megfelelő szálláshely hiánya miatt.