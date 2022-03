Meglepő adatok érkeztek a magyarok rezsijéről: elég húzós volt a január

A bruttó villamosenergia-fogyasztás 4,6 százalékkal volt magasabb az előző év januári fogyasztásához képest. A hazai villamosenergia kereslet annak ellenére növekedett, hogy az előző éveknél enyhébb volt a január. A többletet az import források emelkedése elégítette ki – derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal januári villamosenergia-piaci jelentéséből.

Az év első hónapjában a havi bruttó villamosenergia-fogyasztás 4,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban és az átviteli rendszer terhelése több napon is meghaladta a 2018 és 2021 közötti időszak január havi maximumait. 2022. január 25-én az átviteli rendszerterhelés újabb rekordot döntött, 7396 MW szinttel.

A hazai termelés is magasabb volt a tavaly januári szinthez képest, mintegy 2,4 százalékkal. A magyar termelés közel felét, 47,7 százalékát nukleáris egységek biztosították. A nukleáris egységek és a gázalapú egységek termelése lényegében stagnált. Az átviteli hálózatra csatlakozó megújulók és az alkooperációkba tartozó kisebb egységek (nap, szél, gázmotorok) aggregált termelése 18 százalékkal volt magasabb az elmúlt év azonos időszakához képest.

A többlet keresletet az importált források emelkedése elégítette ki, a nettó import a hazai fogyasztás csaknem harmadát fedezte. Az import Szlovákia, Ausztria és Ukrajna felől érkezett, valamint a kedvező szélerőművi termelésnek köszönhetően Románia irányából is nettó importőr volt Magyarország. Az alacsony vízerőművi termelés miatt a Balkán felé jelentős mértékben exportált az ország. A villamosenergia árát továbbra is a gáztüzelésű erőművek termelési költségei határozták meg. A szélsőséges decemberi áringadozásokhoz képest a gázpiac némileg konszolidálódott, így a spot villamosenergia árak is csökkentek. A havi átlagár 248 €/MWh-ról 205 €/MWh-ra mérséklődött, és megszűntek a 300 €/MWh feletti ártüskék. A rövidtávú kilátások kedvezőbbé válásával ellentétben a hosszabb távú árvárakozások tovább emelkedtek.

Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által fizetett villamos energia és a földgáz árát jogszabályok rögzítik és tartják fixen, azaz a magyar lakosság védett a piacokon kialakult áremelkedésekkel szemben.