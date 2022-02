Kemény változásokkal indult a február: itt az árstop, szja-visszatérítés, infláció hatása

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 2022. évi 5. heti (webes) kiadása, amiben a hét legfontosabb híreit, cikkeit gyűjtöttük össze.

Mielőtt mutatjuk a fontosabb anyagokat, fel szeretnénk hívni a figyelmed arra, hogy megjelent az Első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának negyedik adása, mely Horváth Miklósról, egy két rendszerben is aktív vállalkozóról szól. Az ő nevéhez kötődik a Hungarocamion privatizációja, ott volt a későbbi magyar sikersztori, a Graphisoft indulásánál, és ő volt a Honda első magyarországi importőre a rendszerváltás után.

Az epizód, mely egy kicsit hosszabbra sikeredett, mint az eddigiek, már meghallgatható ebben a cikkben és a nagyobb podcast platformokon is, például a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten és az Anchor.fm-en is.

Másik fontos fejlemény volt a héten, hogy folytatódott a CashTag, a Pénzcentrum videóblogja, melynek legújabb részében az unokázós csalásokról volt szó. A témát alaposan körbejártuk, egy rendőrségi szakértőn túl, beszéltünk még az Oscar-díjas rendező, Deák Kristóffal is, akinek pont az elmúlt hetekben debütált filmje a témában. A videó ezen a linken érhető el, és ha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a Youtube-csatornánkra!

Zsebre megy

Árstop után mennyiségi korlátozás. Újabb, az elmúlt években nem gyakran tapasztalt koncepciót kellett a héten megtanulniuk a magyar vásárlóknak, ez pedig a mennyiségi korlátozás. Szinte az egész magyar sajtó átvette cikkünket, melyben megírtuk: a Lidl mennyiségi korlátozás vezet be négy árstopos termékre – azzal párhuzamosan, hogy még a hatóságilag előírt árnál is olcsóbban kínálja őket. Érdekes, hogy még akadémikusok is reagáltak cikkünkre, szerintük a Lidl intézkedése egy ügyes marketingtrükk, azóta pedig kiderült, hogy a Kifli is korlátozza az egyszerre megrendelhető árstopos termékek mennyiségét, valamint a Spar és a Tesco is hasonló intézkedéseket vezettek be.

Ha gyermeket nevelő nő vagy, és nincs munkád, nem vagy egyedül. A nők, azon belül is a gyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága ugyanis hazánkban és az EU többi tagállamában is elég alacsony, ráadásul a statisztikák szerint mi a sor végén kullogunk. Cikkünkben a konkrét adatokon túl szó van még a lehetséges okokról is, részletek ide kattintva.

Drágább, de nekik mégis olcsóbb. Az élelmiszer, a sógoroknak. Azért, hogy szemléltessük a két ország közötti árkülönbségeket, 26 termék árát vizsgáltuk meg, három nagy csoportra bontva. A legtöbb termék drágább volt nyugati szomszédunknál, de a valóság az, hogy egy medián bérből élő osztrák, még a magasabb árak mellett is, majd háromszor annyi terméket tudna magának megvásárolni havonta, mint egy hasonló cipőben járó magyar. Részletek ebben a cikkben.

Nagyon sok védőnő hiányzik a rendszerből. Bár az egészségügyben tapasztalt munkaerőhiánnyal kapcsolatban a betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxisokról több szó esik, az összes védőnői állás kb. hét százaléka is betöltetlen. A statisztikákból látszik, hogy Borsodban, Nógrádban és Baranyában van a legtöbb hiányzó szakember, de ha összevetjük ezeket a számokat az ezer szülőképes korú nőre vetített élveszületések számával, akkor látható, hogy Baranya után bizony a fővárosban jut a legtöbb betöltetlen körzet egy-egy születésre. Részletek itt.

Jöhet az 500 forintos benzinár? Nem. Bár a szakma nem örül neki, mi mégis azt valószínűsítjük, hogy a kormány fenntartja azt a rendeletet, mely eredetileg február 15-ig 480 forintban maximálta a benzin literenkénti árát Magyarországon. A gázolaj bruttó beszerzési ára már bőven 480 forint felett van, tehát minden egyes eladott liter után színtiszta bukást kénytelenek realizálni a töltőállomások, de a benzinen sem lehet túl sok haszon. Hamarosan döntés várható az ügyben, addig is ebből a cikkünkből érdemes informálódni.

Rossz hírünk van, ha VIP-ben szülnél. Egyre drágább, ugyanis. Idén is összegyűjtöttük, hogy milyen árakra számíthat, aki magánkórházban szeretne szülni, és megmutatjuk azt is, mennyit drágult az ellátás a járvány kezdete óta. Részletek, konkrét árak ebben a cikkünkben.

Olcsóbb lenne vitamint szedni, mint gyümölcsöt enni? Az elmúlt időszakban az infláció nagyban érintette az élelmiszerek, köztük a zöldség és gyümölcs árát is. Ha betartanánk a WHO gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozó javaslatát, hetente 1667 forintot költene egy fő zöldségre és gyümölcsre, ami egy hónap esetén 6668 forintot jelentene. A multivitaminok jóval olcsóbbak, de vajon hatásosak is? Ennek járt utána a Pénzcenrtum szakértő segítségével ebben a cikkben.

Üdvözlöm!

Interjút közöltünk a napokban Helik Ferenccel, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetőjével, akivel az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerhamisítás magyarországi helyzetéről beszélgettünk. Az egész interjú nagyon érdekes, ide most csak egy rövid részletet teszünk be.

Pénzcentrum: Korábbi interjúiban említette a tonhalat, hogy azt például előszeretettel hamisítják, hogyan teszik ezt?

Helik Ferenc: Úgy, hogy nem tonhalat adnak el tonhalként. Magyarországon hasonló volt, amikor a kacsamájat libamájként adták el. Jóval olcsóbb, szemre nem nagyon lehet megkülönböztetni, csak laborvizsgálattal.

És ízre?

Abszolút nem lehetett ízre sem. Beszéltünk profi szakácsokkal, ők sem tudták megmondani. Ami nagyon fontos, hogy nekünk olyan bizonyíték kell, ami később a bíróság előtt is megállja a helyét. Ez viszont csak a laboratóriumi vizsgálat, az, hogy ki, minek érzi, az amúgy sem lenne elegendő.

Az alkoholok hamisítása mennyire megy?

Előkelő helyen van a borok vizezése, cukrozása és a keverékek összeállítása is klasszikus tétel a hamisítók palettáján. De akár az is megtörténhet, hogy menő borászok hoznak be olcsón, rossz minőségű borokat, és ezeket átkeverik a sajátjaikhoz, ezzel növelve a profitjukat, sok mindent látni. Ám ezeket is csak laboratóriumi vizsgálatokkal lehet kimutatni.

Nagy márkák prémium italait is hamisítják?

Előfordulhat, ott az a nehezebb, hogy ezeknek a csomagolóanyaga speciális, nem olcsó. Egy whiskysüveget legyártani sokkal nehezebb, mint egy papírcsomagolást, vagy a sima borosüvegre egy címét. De ha valakinek van tőkéje, nagyvállalkozásként akarja ezt végezni, akkor semmi nem lehetetlen.

Az interjú teljes egészében itt olvasható el.

Még több jó cikk

10 ijesztő tény 2022-ben, amivel előbb-utóbb minden magyar nyugdíjas szembesül. A jóléti államoknak, így Magyarországnak is számos problémára kell megoldást találnia a következő évtizedekben, hogy elkerüljék a gazdasági-szociális krízist. A kedvezőtlen folyamatokat pedig a koronavírus-járvány csak felgyorsította. Mi vár Magyarországon azokra, akik hamarosan csatlakoznak a 65 év felletti korosztályhoz? A Pénzcentrum ebben a cikkben utána járt mire számíthatnak a magyar idősek, és középkorúak.



Tényleg mérgező víz folyik a csapból Magyarországon? Megjelent a legfrissebb jelentés a magyarországi ivóvíz minőségéről, amely szerint a legtöbb vízminőségi jellemző a vizsgálatok során 99-100 százalékban megfelelő eredményt adott. Viszont a korábbi évektől eltérően 2020-ban három megyében is esetileg kimutatható volt szolgáltatott vízben határérték feletti peszticid - vagyis növényvédő szer - tartalom. Amíg a bór- és fluoridtartalom közel 100%-os megfelelősségű volt 2020-ban, addig arzén terén még vannak hiányosságok. Az ólomkockázat szempontjából pedig magas vagy nagyon magas kockázatúnak számít körülbelül 80 ezer lakóház és 455 ezer lakás. A becsült érintett lakosszám 746 ezer fő. Részletek itt.

Még mindig Csuti és G.w.M. De most szerencsére nem a Kulcsár Edina-ügy miatt írtunk róluk (amin egyébként tényleg csak hüledezni lehet, hogy hogyan lett ekkora sztori), hanem amiatt, hogy egyik kedvenc tikotkkerünk (a Beszéljünk órákról) kiderítette, hogy mennyibe kerülnek az óráik. Egyébként nemcsak a focista-rapper páros, hanem Dancsó Péter, TheVR Pisti és Marco Rossi óráiról is lehullott a lepel. Részletek itt.

Kitört a nagy hamburgercsata. Becslések szerint nagyjából 40-50 ezer főnyi munkaerő hiányzik a magyar vendéglátásból, és nagyon nem úgy tűnik, hogy a helyzet a közeljövőben rendeződne. Nincs más választásuk a cégeknek, mint bérháborút indítani egymás ellen, tehát megpróbálnak minél vonzóbb fizetésekkel és körülményekkel magukhoz csábítani, akit csak lehet. Cikkünkben a legnagyobb gyorséttermek, tehát a Meki, a Burger King és a KFC ajánlatait vetettük össze. Részletek ebben az anyagban.

SUV áráért egy száguldó kis szörnyet? Nem lehetetlen. Kollégánk egy túlmotorizált kis méregzsákot, egy Hyundai i20 N-t tesztelt le. Ezt írta: "Az igazi műsor azonban az N-módban jön el: a motor már visít a magas fordulaton, a kipufogó ordít, durrog, az autó pedig már a legkisebb gázadásra is kilő – senki nem bírja ki vigyorgás nélkül, aki csak egy kicsit is szereti a sportos autókat", és ha te is ilyen vagy, akkor irány a tesztünk ide kattintva.

Mi van a milliós nettó mögött? Hát, a kamionosok számára nem sok jó. A globális ellátási lánc emberi életminőségre gyakorolt negatív hatását ugyanis jelentős részben ők fizetik meg. Napi 13-15 órát kell dolgozni, van, hogy kirabolják őket, és mindenki beszólogat nekik: a vámos, a rendőr, a főnök és a targoncás is. Erről írtunk most cikket, melyben azt is mutatjuk, mit gondolnak a munkakörülményeikről maguk a fuvarozók. Részletek itt.

Az utolsó majd oltsa le a lámpát. Hamarosan ugyanis kis túlzással kiürülhet Magyarország keleti fele. Persze az, hogy az országon belül keletről nyugatra költöznek az emberek a stabil megélhetés reményében, nem újdonság, ám a statisztikai adatok szerint ez a trend felgyorsult. A landolásuk és a beilleszkedésük azonban nem mindig problémamentes, mely nem csak az érkezők és az ott élők hibája, a települések sincsenek felkészülve a fogadásukra megfelelőképpen. Cikkünkben szociológus segítségével értelmeztük az adatokat.

Máshol olvastuk

Illetve néztük. A TV2 Három Igazságban ugyanis megszólalt a korábbi kézilabdázó Tápai Szabina és elárulta, hogy miből élnek férjével, a korábbi kajakos Kucsera Gáborral. Érdekes belelátni, hogy a korábbi profi sportolók, hogyan kezdenek új életbe aktív sportolói karrierjüket követően. Részletek itt.

Szabó Péterrel pedig a Partizán készített a héten interjút, melyben a főállású motivátor nagyon érdekes dolgokat mondott a pénzről, és a Providentes múltjáról is. Részletek ebben a cikkben, ahol a videó is megnézhető.

Ez volt mára a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevele. További szép napot (estét). Jövő héten találkozunk!