Megszólaltak a szakértők: ez a 10 trend alakíthatja a bankszektort 2022-ben

Az iparágat átalakító trendek együttes hatására a járvány felgyorsította a bankszektor fejlődését. A Covid-19 járvány proaktívabbá tette a bankokat, fokozta alkalmazkodásukat és felgyorsította az innovációt.

Az Accenture 2020 végén és 2021 elején az Accenture közel 4.000 informatikai és egyéb szerepkört betöltő felsővezető bevonásával végzett kutatást 25 országban és 16 iparágban. Új jelentésükben 10 olyan trendet azonosított, amely 2022-ben a legnagyobb hatással lesz a bankszektor átalakulására, és amely képes lesz előmozdítani a banki működés izgalmas, új jövőjét a Covid-19 utáni világban.

1. Mindenki szuperalkalmazás szeretne lenni

A digitális világ és az emberi interakciók több vetületét is a szuperalkalmazások uralják (Alipay, Amazon, Paytm, Grab, WeChat, Kakao stb.). A bankoknak kockázatos döntést kell hozniuk: versenyeznek vagy együttműködnek. Világszerte 30 olyan platformvállalkozás létezik, amely szuperalkalmazásnak tekinthető, vagy az szeretne lenni.

2. Valósággá válik a zöld működés

Egyre erősödik az ESG (Environment, Social, Governance – környezet, társadalom, irányítás) fenntarthatósági feltételrendszer érvényesítésének igénye, amely a bankokat is környezetkímélő működésre sürgeti. Ez jelentős költséggel jár majd, amely egyértelműen meg fog térülni. A Bank of America becslése szerint globális szinten 150 ezer milliárd dollár értékű befektetést igényel a karbonsemlegesség 30 éven belüli megvalósítása.

3. Az innováció visszatér

A fintech cégekkel és más versenytársakkal lépést tartani kívánó bankoknál újra középpontba kerül a kreativitás, és joggal tehetik fel azt az egyszerű, de hatásos kérdést: „Miért is ne?”. A hagyományos bankok hozzájárulása a GDP-hez 17%-kal (4,6%-ról 3685%-ra) csökkent az Egyesült Államokban 2009 és 2021 között.2 Ennek megállításához kreativitásra ás innovációra van szükség.

4. Banki díjak átláthatósága

A kizárólag digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalatok és a BNPL (Buy Now, Pay Later) szolgáltatók „ingyenes” termékei nagyobb átláthatóságra – és kreativitásra – kényszeríti a bankokat a díjstruktúra kialakítása terén. A bankoknak nem egyszerű nyíltan kommunikálni díjaikról, de nincs sok választásuk: a rejtett díjak a fogyasztókban bizalmatlanságot keltenek és éles versenynek teszik ki a banki szolgáltatókat. Az Accenture elemzésének előrejelzése szerint a hagyományos bankok átlagosan 9%-kal növelhetik lakossági szolgáltatásokból származó bevételüket, ha újraépítik az ügyfélbizalmat és innovatív tanácsadói szolgáltatásokat vezetnek be.

5. Az emberi kapcsolatok hiánya a digitális térben

A bankok keresik a lehetőséget, hogy érdemi beszélgetéseket folytassanak ügyfeleikkel a digitális térben. A digitális bankolás bár funkcionálisan működőképes, de érzelemmentes. A bankoknak vissza kell csempészniük a humanitást a működésbe, talán az AI segítségével újra megteremthető az emberi kapcsolat. Az ügyfelek 70%-a szívesen fogadna egy olyan digitális élményt, amely emberi tanácsadással párosítja az egyszerű (72%) és a komplex (68%) banki termékeket.

6. A kriptovaluták fejlődése

A kriptovaluták elterjedésével az olyan kísérleti termékek, mint a digitális jegybankpénz (CBDC) is állandósulnak. Már keresik az ilyen megoldások gazdaságilag előnyös megvalósításának lehetőségeit. A CBDC használatának forgatókönyveit 78 ország vizsgálja, és közülük hét már bevezette a digitális jegybankpénzt.

7. A robotizált megoldások elérhető közelségbe hozzák az intelligens működést

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás egyes területeken túlszárnyalja az emberi munkaerőt. E technológiák alkalmazásával elérhető közelségbe kerül a hulladék- és hibamentes, valamint olcsóbb működés. A kereskedelmi hitelezés folyamatából például a manuális feladatok 60-70%-a kiiktatható – a jövedelmigazolások, a mérlegek és a lábjegyzetek egységes, korrigált kivonatokba vonhatóak össze.

8. Fizetés: bárhol, bármikor és most már bárhogyan

A fizetési szektor következő forradalma a nyílt hálózatokból indul majd, amelyek révén a bankok újragondolhatják az igényes ügyfeleknek nyújtott fizetési szolgáltatásokat. 33 európai bank és fizetési szolgáltató működik együtt az EPI pánkontinentális fizetési rendszer bevezetésében, amely a SEPA Instant Credit Transfer technológiára támaszkodva versenyez a nemzetközi és helyi kártyás rendszerekkel.

9. A bankok újra terjeszkednek

A növekedési törekvések a nemzetközi piacokra is jellemzőek lesznek 2022-ben. A nemzetközi szereplők keresik az üzletileg megtámadható digitális bankokat. Európában a felvásárlási szándékú, határokon átívelő terjeszkedés új hullámának vagyunk tanúi. 2021 elején az észak-amerikai bankok (1,3) és a növekvő piacokon működő bankok (1,4) részvényárfolyam-könyv szerinti érték aránya több mint duplája volt az európai bankokénak (0,6).

10. Erősödik a tehetségekért folytatott verseny

A járvány zavart okozott a bankok számára legkritikusabb erőforrás, a tehetséges munkatársak megszerzésében. Élesedik a verseny. A győztesek munkaadóként is újszerű módon pozicionálják magukat a piacon. A vállalatok 69%-a digitálisan felkészült – az alapokat, a munkaerőt, a működési folyamatokat, a cégvezetést és a vállalati kultúrát tekintve. A munkavállalók az ilyen cégeket tekintik vonzó munkahelynek.