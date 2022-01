Gulyás Gergely: változnak a védettségi igazolványok szabályai, februártól harmadik vakcina is kell ×

Megtartották az idei első kormányülést. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, a járványügyekkel is foglalkozott a kormány. Az omikron miatt változtatnak a szabályokon: a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, az átesettség nem jelent védettséget a kormány szerint. Az minősül oltottnak, aki három oltást kapott. Az árstopról is újabb részletek derültek ki.

Cikkünk frissül...

Megtartották az idei első kormányülést, Orbán Viktor ezután jelentette be az árstopot. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, a járványügyekkel is foglalkozott a kormány: a negyedik hullám leszálló ágban lenne, de az omikron variáns is megjelent. A fertőzések jelentős részét ez adja, a fertőzésszám dinamikusan nő, és a következő hetekben emelkedni fog a megbetegedések száma.

A miniszter elmondta, az omikron a korábbiakhoz képest kevésbé súlyos tünetekkel jár, azt látni más országokban is, hogy a megbetegedések számából nem következik hasonlóan növekvő kórházi betegszám és halálozás. Abban bízunk, hogy Magyartországgn is a járvány ötödik hulláma ezeket a trendeket fogja követni - mondta.

A megbetegedések száma ugyanakkor rekordot dönthetnek

- jelentette ki Gulyás. A kórházi kapacitások tekintetében jól állunk - részletezte, az ágyak 25 százalékán ápolnak kovidos betegeket.

Az omikron miatt változtatnak a szabályokon: a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, az átesettség nem jelent védettséget a kormány szerint.

Ettől a naptól kezdve az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, vagy a második oltást hat hónapon belül kapta meg - a víruson átesetteknek így nem jár majd igazolvány. A felnőtteknél hét napra rövidül a karanténkötelezettségi időszak, de 5 nap után negatív teszttel lehet szabadulni belőle. Az iskolákban az iskolatársak fertőzöttsége után a diákoknál a karanténkötelezettség 5 napra csökken, de csak azoknál, akik oltottak.

Az év végi gazdasági adatok a vártnál jobbak, 6,5-7 százalékos növekedést tudott a gazdaság 2021-ben elérni.

A benzinár plafon bevált, február közepén döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e. Az árstop kapcsán elmondta, hogy az inflációs terhek elhárítására hozták meg a döntést. A szerb mintához hasonló intézkedésekről döntöttek, hat termék árát kell az október 15-i áron rögzíteni, mert október végén gyűrűzött be a nagyobb infláció.

Ezt az online pénztárgépek adatai alapján fogják ellenőrizni. A boltok nem adhatják majd drágábban a termékeket, mint tavaly ősszel. Tehát nem egységes ár lesz, hanem boltonként számolják ezt ki.

Megjegyezte, hogy a tej és a hústermékek eddig is az 5 százalékos áfakörbe tartoznak, így áfát nem lehet csökkenteni rajtuk, az árstop volt a megoldás. A miniszter az eddig ismert hat termék (sertéscsomb, csirkemell, étolaj, cukor, liszt, 2,8%-os tej) mellett a csirkefarhátat is megemlítette, mint amelyek az árát befagyasztják - nem tudni, hogy tévesztés volt-e, vagy egy hetedik termék is felkerül a listára.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, az árstopot 3 hónapra hozzák meg, ez meghosszabbítható. Az októberi árszintet nem a KSH adatai alapján számolják, hanem az üzletenkénti árakat nézik meg a rendszerben, és az lesz a szabályozás alapja.

A tejtermékek kapcsán azt mondta, az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos tehéntejre lesz érvényes a rendelkezés, a friss tejekre nem.

Kifejtette, hogy a rendelet szerint nem lehet csökkenteni az árumennyiséget, biztosítani kell az októberi eladási szinteket. Többszintű szankciórendszer lesz, lehet pénzbüntetés, a legrosszabb esetben pedig bezárják a renitens boltot. Azért nem az áfát csökkentik, mert azzal kisebb mértékben csökkentek volna az árak.

Az új védettségi szabályok értelmében február 15-től mindenkinek lejár a védettségi igazolványa, aki átesett a fertőzésen, de nem oltatta be magát. Most többek között az 500 fő feletti nagyrendezvényekre kellhez az igazolvány, a további szigorítások kapcsán elmondta, hogy mindig a helyzetnek megfelelő döntést hozza a kormány.

A negyedik oltásról is kérdezték, Gulyás Gergely ennek kapcsán elmondta, hogy

negyedik oltást orvossal való konzultáció alapján bárki kaphat majd.

A szabályozás a héten jelenik majd meg. Az egészségügyi dolgozóknak egyelőre három oltás lesz kötelező, pár hónap letelte után még nehéz tudományos véleményt kialakítani.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA