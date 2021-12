Nagy változások lépnek életbe 2022. január 1-től: erre készülhetnek a betegek, idősek

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 49. heti (webes) kiadása. Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb anyagaink november második hetében.

Zsebre megy

Korlátozza a vásárlásokat a Kifli.hu: vásárlóinak küldött tájékoztatása szerint annak érdekében hogy minél több vevőt ki tudjanak szolgálni, december 13-tól korlátozni fogják, hogy egyszerre hány különböző terméket lehet vásárolni egy rendelésben. Karácsonyig átmenetileg megszűnik a 15 perces időablak, az expressz kiszállítás és a vásárlás kiegészítésére legkésőbb 12 órával a kiszállítás megkezdése előtt lesz lehetőség. Részletek itt.

Bevezette a Szép-kártyás fizetést a Wolt: igaz, még csak az applikáción keresztül. Vajon mit lép erre a konkurencia? A további részletekről itt írtunk.

Anyagi csőd lehet a karácsony: már a második adveti hétvége is eltelt, de még rengetegen nincsenek túl az ajándékvásárláson, előkészületeken. Ahogy megállíthatatlanul közelednek az ünnepek, úgy lesz ez a helyzet egyre nyomasztóbb. A stressz és a kapkodás pedig rossz pénzügyi döntésekhez vezet. Itt olvashatod a tanácsainkat arról, hogy kerüld el ezt a karácsonyi előtti utolsó két hétben.

Többet fizetnek a fiatalok a boltban, mint a nyugdíjasok: a három vagy több gyermeket nevelők és az idősek sem ugyanúgy érzékelik a drágulást az üzletekben. A nagycsaládosokra ható infláció 1 százalékponttal magasabb, mint a nyugdíjasok által tapasztalt drágulás üteme - és akkor még nem beszéltünk az alacsony jövedelműekről. Arról, kiket érint a legrosszabbul a november rekorddrágulás a boltokban, itt írtunk részletesen.

Brutálisan elszállt az infláció: 2007 óta nem láttunk ilyet. 2020 novembere és 2021 novembere között a pénzromlás hivatalos mértéke 7,4 százalék volt, de sok termék 20, 30, vagy 40 százalékkal is drágult, a 10 legjobban dráguló termék között ráadásul 5 valamilyen pékipari áru volt, a másik 5 pedig szintén élelmiszer, többnyire valamilyen zöldség. Részletek ebben a cikkben.

Itt a 2022-es nyugdíjnaptár: mutatjuk, mikor jönnek majd a banki SMS-ek jövőre. A februári dátum különösen izgalmas lesz, hisz a korábbi, 50 százalékos tervekkel ellentétben egy teljes 13. havi nyugdíj érkezik majd a sima kifizetéssel együtt. A konkrét dátumokért kattints ide!

Egyre jobb nyugdíjasnak lenni: három százalék helyett ugyanis öt százalékkal nőnek a nyugdíjak januártól. Ezt a miniszterelnök jelentette be hétfőn az Országgyűlésben egy kérdésre válaszolva. Elmondta: a kormány döntése hamarosan rendeletben is megjelenik. Részletek eben az anyagunkban.

Nem te fizeted, de mégis: a gázáraemelkedést. Bár Magyarországon évek óta fix a rezsi költsége, az elszálló energiaárakat mindenki meg fogja érezni. "A megnövekedett árakat valakinek ki kell fizetnie, vagy az állami támogatáson keresztül, vagy a szolgáltatók veszteségeként jelentkezik majd. Emellett az ipari fogyasztók is bajba kerülhetnek, hiszen számukra nincs lehetőség a kedvezményes árat érvényesíteni" – írták a Pénzcentrumnak készítette elemzésükben az Aegon Alapkezelő elemzői. Utóbbi egyébként azért is probléma, mert így pedig a szolgáltatások, termékek árai emelkedhetnek, amiért végső soron megint csak a fogyasztók fizetnek. Részletekért katt ide.

Ezek Magyarország legélhetőbb települései: a dobogón (sorrendben) Budapest, Veszprém és Székesfehérvár végeztek. A megyeszékhelyek közül egyébként Kecskemét végzett az utolsó helyen. Elemzésünkből kiderült: nem feltétlenül azokon a településeket a legmagasabbak az ingatlanárak, amelyek a legjobb helyet szerezték az élhetőségi rangsorban. A főváros mind élhetőségben, mind ingatlanárakban vezeti a listát, vidéken azonban már adódnak nagy különbségek. Részletek itt.

Itt a Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje

És te gondolkoztál már valaha azon, mi az ami igazán boldoggá tesz? A családod, a munkád, esetleg a hobbid? Egy olyan felemás év vége felé, mint az idei, mi is kíváncsiak vagyunk, hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. Még idén, 2021 legutolsó napjaiban publikáljuk az eredményt, melyből kiderül majd, mennyire boldog nép a magyar, melyek a legboldogabb területei az országnak, és mi frusztrálja leginkább az embereket. Ha válaszolsz a 15 rövid kérdésünkre, sokat segíthetsz nekünk abban, hogy kiderüljön: boldog-e a magyar?

Sokat fizethet, de nem jó ötlet, mi az? A biztosítási csalás. Magyarországon bár manapság egyre csökken a biztosításicsalás-kísérletek száma, azért még mindig vannak, akik így próbálnak bevételhez jutni. A Pénzcentrumnak nyilatkozó biztosítók szerint korábban a gépjárművel kapcsolatos csaláskísérletek voltak többségben, de mára már a lakásbiztosításoknál próbálkoznak a legtöbben. Van, aki viharkár-bejelentés címszó alatt maga törte szét a cserepeket a háza tetején, de olyan hajmeresztő próbálkozás is történt már Magyarországon, ahol az elkövető a saját halálát játszotta meg. A biztosítási csalásért egyébként börtön járhat, a témában ezt a cikkünket ajánljuk!

Bitcoin, kripto, blockchain: most tegyük tisztába, hogy mit jelentenek, mielőtt besülnénk velük a családi karácsonyon. Még szerencse, hogy új rész jelent meg a Pénzcentrum videóblogjából, a CashTagből. A 3 részes crypto-sorozat legújabb részében a kriptotárcák és a kriptotőzsdék kerültek a középpontba. Részletek itt.

Nyílik a Gundel: és az is kijött, hogy mennyit fizetnének a dolgozóknak. Egy tapasztalt pincérnek nettó 450 ezer forintot, egy szakácsnak nettó 350 ezer forintot ígérnek. Mindemellett keresnek felszolgáló segédet, mosogatót és takarítót is, ráadásul az étterem mostantól nyíltan kezeli a béreket. Ha érdekelnek a pozíciókhoz tartozó fizuk, egy kattintásra vagy tőlük.

Üdvözlöm

Téli sötétség, fokozódó járványhelyzet, ünnepek: ezekből akár egy is rendesen próbára teheti a mentális egészségünket, most viszont ez a három körülmény egyszerre támad. A kiégés egy alattomos betegség, a tüneteket érdemes időben felismerni, akár saját magunkon, egy családtagunkon vagy egy közvetlen kollégánkon. A héten, egyebek mellett erről a témáról is beszélgettünk Tóth Zsuzsával, a CIB Bank HR-igazgatójával és Füredi Júlia szervezetpszichológussal. Az interjút podcast formájában tettük közzé, ebben a cikkben az egész anyag meghallgatható.

Álljon itt egy ízelítő:

"A felismerés óriási lépés, akár a lelki egyensúlytalanság akár a kiégés tekintetében, és sokszor ezt nehéz az egyénnek magának felismernie, úgyhogy ebben a közvetlen környezetnek nagyon nagy szerepe van, jó esetben a családnak, barátoknak, de a munkahelyi környezetnek is" – erről Tóth Zsuzsa beszélt.

Az egész, egyórás beszélgetést itt lehet meghallgatni.

Még több jó cikk

Ne erről legyen emlékezetes az idei karácsony: hogy akkor égett le a lakás. 2021-ben már több mint 6300 lakástűz volt Magyarországon, melyek legkevesebb 75 életet követeltek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint naponta 2-3 lakás válik lakhatatlanná tűz miatt. A bajt pedig csak fokozhatja, hogy vasárnap elkezdődött az ünnepi készülődés időszaka. Ha azonban nem biztonságos adventi koszorút veszünk, vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük a díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amin már csak a tűzoltók segíthetnek. A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt – ez akár ajándéknak is príma ötlet. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen körülményekre, eszközökre vezethetők vissza leggyakrabban a lakástüzek.

Még mindig a lelki egészség: az év utolsó hónapja ugyanis sokaknak a várakozás mellett a magány felerősödéséről és az ünnepek előtti stressz okozta betegségekről (is) szól. A tüneteket nem szabad félvállról venni, hiszen azok az életminőség romlásához vezethetnek, szélsőséges esetben pedig a kezeletlen pszichés betegségek tragédiába is fulladhatnak – figyelmeztet cikkünkben a szakértő. De mi a különbség a rossz hangulat és a klinikai értelemben vett betegség, a depresszió között? Ezt is megtudhatod ide kattintva.

Covidosan már ne menj a patikába! Sokan ugyanis, koronavírus diagnózis ide vagy oda, maguknak váltják ki a gyógyszereket a patikákban – erre a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumon. Cikkünkből az is kiderül, hogy szépen digitalizálódik a hazai patikai rendszer, egyre több mindent lehet a felhőbe felírni, bár az új termékcsoportoknál van azért példa fennakadásokra. Részletek itt.

A gyógyszerházhozszállítást viszont gyakorlatilag kivégezték: november 30-án ugyanis elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján 2022. január 1-től már nemcsak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer házhozszállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik. Ez a változás gyakorlatilag megszüntette a mostanában népszerűvé vált netes kiszállítást is. Részletek ebben a cikkben.

Kemenesi Gábor figyelmeztet: nem kéne idén nagycsaládi rendezvényeket tartani, olyan rossz a járványhelyzet. Arra az esetre viszont, ha valaki ezt a javaslatot nem fogadná meg, a virológus néhány tanácsot is adott a Pénczentrumon keresztül, hogy hogyan csökkenthető a megfertőződés esélye a családi összejöveteleken. Cikkünkben arra is kerestük a választ, hogy miért válhatott egy olyan, tudományosan jól megalapozott védekezési módszer, mint a maszkhordás, vita tárgyává. Kattints ide a részletekért!

Már várjuk a mongol, kazah melósokat itthon: szeptember óta ugyanis 86 szakmában fogadhatnak magyar cégek harmadik országbeli munkaerőt meghatározott, szigorú feltételek között. Megnéztük, mekkora ezekben a pozíciókban az átlagkereset, és mennyi a küldőországokban: cikkünkből az is kiderül, hogy megéri-e Bosznia-Hercegovinából Magyarországra jönni, például hegeszteni. Részletekért (és rengeteg fizetési adatért) kattints ide!

Máshol olvastuk

Már 480-nál olcsóbban is tankolhatnánk: visszájára fordulni látszik a november 15-én bevezetett hatósági üzemanyagár hatása – írja a 24.hu. A világpiaci árak csökkenése alapján ugyanis hiába lehetne már akár 10-15 forinttal is olcsóbban tankolni, a kutak többsége nem viszi le az árakat a hatósági maximumról. Épp a korábbi bevételkiesést szedhetik most vissza. A lap szerint egyébként a főváros körül már pár helyen 470 forint alatt is lehet 95-ö benzinhez jutni.

