Ilyen autót vehetsz most 1,5 millió alatt: elképesztő, mi megy a kereskedőknél

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 47. heti (webes) kiadása.

Szia!

Ez itt a Pénzcentrum 47. heti hírösszefoglalója, ahol a napi hírzaj nélkül olvashatod lapunk legjobb anyagait az elmúlt hét napból, amikor is a a magyar foci ellen-Mohácsának 68. évfordulóját ünnepeltük

De nézzük az ennél fontosabb híreket.

Zsebre megy

Sőt, zsebre mennek: a hazai tolvajok az ünnepi forgatagban. "Ebben az időszakban az ünnepi hangulat sok esetben elveszi a figyelmet az alapvető vagyonbiztonsági szabályokról” – hívta fel a problémára még korábban a figyelmet a rendőrség (egy csipetnyi áldozathibáztatással fűszerezve). De a lényeg, hogy érdemes vigyázni a karácsonyi vásárokban és plázákban is, mert a békés vásárlók értékeire opportunista tolvajok vadásznak. Cikkünkben mutatunk néhány tippet is arról, hogyan növelhetjük vagyontárgyaink biztonságát.

Drága karácsony lesz: 10-20 százalékkal többe fognak kerülni az idei ünnepi szezonban a játékok, ami rossz hír a gyerekes családoknak. A szezon slágerei változatlanul az interaktív játékok lesznek, ilyen a Little Live Pets: Pinki, a kismalac nevű játék, egy buborékkészítő konyhaszett és a Gravitrax golyópálya is. Árakért és egyéb infókért (esetleg ajándékötletekért) kattints ide.

Évi 7 millió tiszta profit egy vidéki burkolónak: Érdekes videóra bukkantunk a TikTokon, melyben egy Gábor nevű felhasználó árulja el, hogy mi igaz abból, hogy a szakik degeszre kereshetik magukat napjaink Magyarországán. A burkolóként dolgozó férfi évi 10-12 milliós árbevételről, és 7 milliós nettó profitról beszél, ami reálisnak tűnik. Katt ide a teljes cikkért.

Találtunk egy drága helyet: a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, ami múlt pénteken nyitotta meg kapuit. A forró tea 600 forint, a lángos ára (feltétek szerint) 1000 és 2500 forint között változik, a marhapörkölt 3300 forint, libamájért pedig 5400 forintot kérnek el. Egyéb ételek áraiért és extra infókért kattints a cikkre.

Jól járt, aki kivárt a felújításoknál? Bár a legfrissebb statisztikai adatok szerint év eleje óta jelentősen emelkedtek a felújítási munkálatok díjai – köztük a padlóburkolat készítése 12 százalékkal, a redőny készítése, beszerelése 10,7 százalékkal, egy mosdó felszerelése 8,9 százalékkal, egy fürdőkád pedig é 8,1 százalékkal –, az alapanyagárak 10-15 százalékot csökkentek az évközepi sokkoló mértékű drágulás óta. Ha felújításon gondolkodsz, mindenképp olvasd el ezt a cikkünket.

Jöhet a betétdíj a PET-palackokra: Interjút készítettünk Balog Zoltánnal, a Magyarvíz Kft. kereskedelmi igazgatójával. A más vizek mellett a Mizse mögött álló cég felső vezetője szerint a betétdíj bevezetése a küszöbön áll Magyarországon. Szerinte a PET az egyik legjobban újrahasznosítható műanyag, és bár az átállásnak is meglesz az ára, hosszú távon a fogyasztók és a környezet számára is ez lesz a legelőnyösebb. Egyéb infókért és a teljes interjúért katt ide.

Vegánra cseréltük a kolbászt, szalámit, vajat: hogy összehasonlíthassuk, mennyivel kerül többe vegánnak lenni, mint húsevőnek Magyarországon. Eléggé. A tej, a joghurt, a saját és a kolbász növényi alternatívái jóval többe kerülnek, mint állati eredetű társaik. Részletek ebben a cikkben.

Szilveszteri menü 77 280 forintért: Sárközi Ákos egyik éttermében, a Textúrában ennyibe kerül jattal együtt az újévi ételsor, melyen kacsamáj, beluga lencse, galambmell és tarja is szerepel. A teljes menü és az elmúlt évek top éttermeinek szilveszteri menüje ide kattintva olvasható el.

Nincs könnyű dolga annak, aki autót szeretne manapság vásárolni Magyarországon: ha újban gondolkodunk, akkor választhatunk a hosszas várakozás, vagy a készleten lévő modellek között, amelyek nem feltétlenül az igényeink szerint vannak konfigurálva. A használtpiacra is begyűrűzött a globális chiphiány, hiszen egyre többen keresgélnek a hirdetési portálokon, ami jócskán felverte az árakat. A Pénzcentrum annak járt utána, milyen lehetőségeink vannak, ha banki segítséggel pótolnánk ki a rendelkezésre álló összeget, ha egy kicsivel újabb, jobb autót szeretnénk venni. Katt és olvasd tovább!

Üdvözlöm

A héten interjút készítettünk Patai Zoltánnal, a nemrég Netpincérből Foodpandává átvedlett szolgáltatást üzemeltető cég hazai igazgatójával. A vezető beszélt arról is az interjúban, hogy miért változtattak nevet, de a futárok kereseti lehetőségeiről is szó esett.

Álljon itt egy rövid részlet az interjúból, de az egészet érdemes elolvasni, ide kattintva.

Pénzcentrum: Milyen hatással volt ez a keresetekre? Korábban a Pénzcentrum is ít 600-800 ezres bérekről, miként tevődik össze egy futár fizetése, mekkora most az átlagbér, mik a végpontok?

Patai Zoltán: Nálunk a díjazási rendszer négy részből áll. Van egy óradíj, egy címdíj, egy távolságalapú díjazás, illetve egyéb bónuszok. Ez bonyolultnak hangzik, de teljesen átlátható és követhető. Ami nagy előnyünk más szolgáltatókhoz képest, hogy az óradíj elég nagy részét teszi ki a díjazásnak, így kiszámíthatóbb a rendszer. Átlagosan 2600 forintot keresnek óránként nálunk a futárok, és átlagosan heti 20-30 órát dolgoznak. Nyilván, aki mindennap dolgozik, az jelentősen többet tud keresni.

A legtöbb, amit nálunk egy futár hazavitt, 1,1 millió forint volt egy hónapban, de ha valaki nem is dolgozik őrült sokat, akkor is 300-400 ezer forintot megkeres. Ha biciklivel dolgozik, akkor ráadásul minimális költsége van.

Kattints ide a teljes interjúért!

Még több jó cikk

Még gombócból is sok: Idén 414 ezer olyan küldemény esett Magyarországon vámeljárás alá, melyet Kínában adtak fel. Ez 30 ezernél is több műanyagból készült árut tartalmazó, körülbelül ugyanennyi játékot, 17 ezer könyvet és brossúrát, tízezernél több számítógép-alkatrészt és rengeteg tokot, védőfóliát tartalmazó csomagot takar. Mivel július óta megszűnt a 22 eurós határ, amely alatt nem kellett vámkezelni az EU-n kívülről érkező csomagokat, most valós képet kaphatunk arról, hogy honnan, mit rendelnek tömegesen a magyarok. Cikkünkért kattints ide!

Így születnek a vállalkozók: A konyhaközgazdászok egyik kedvenc témája a hazánkat sújtó (és globálisan is problémákat okozó) munkaerőhiány, ezért érdekes kérdés, hogyha szinte mindenhol munkavállalókat keresnek, miért megy egy fiatal ma Magyarországon vállalkozónak? Egy pszichológus-gasztroblogger, Krisztián, az IT-s és Vivien, a masszőr beszéltek a Pénzcentrumnak motivációikról. Érdemes kattintani.

Mégsem igaz, hogy dőzsölni lehet a futárfizuból? Eddig nem sok konkrétumot tudtunk a haknigazdaság hazai munkavállalóiról, a helyzet azonban hamarosan megváltozhat. Kérdőíves felmérés készült ugyanis a nemrég Netpincérről foodpandára nevet váltott cég futárairól és azok munkakörülményeiről. A részletes eredmények még nem elérhetőek, a Pénzcentrumnak egyelőre annyit sikerült megtudnia a kutatás vezetőjétől, hogy a válaszadók havi bevétele 40 és 700 ezer forint között alakul havonta – igaz, ez a szám mindenit tartalmaz, azokat is, akik főtevékenységként futárkodnak, és azokat is, akik kiegészítő jövedelmet várnak csak a tevékenységtől. Cikkünkben megszólalt egy érdekvédelmi vezető is, aki szerint túlzók a szektorról terjedő bérlehetőségek. Ide kattintva lehet elolvasni a teljes cikket.

Máshol olvastuk

Szigorítás a magyar iskolákban: decembertől jön a kötelező védettségi igazolvány: Egy miniszteri levélben az iskolaigazgatókat arról tájékoztatták, hogy ha december elsejétől a gyerekeket iskolába kísérő, vagy onnan hazakísérő szülő – és csak egy szülő – védettségi igazolvány híján csak egy kijelölt pontig léphet az oktatási intézmény területére, amelyet az igazgató jelöl ki. Ide kattintva olvashatsz róla bővebben.

Brutálisan elszállt a vendégmunkások száma: 2017-ben ugyanis a kormány a hiányszakmákban megkönnyítette a szomszédos, de Unión kívüli országok (azaz Ukrajna és Szerbia) állampolgárai számára a magyarországi munkavállalást. Azóta megötszöröződött a vendégmunkások száma, elérve a százezer főt – erről a Világgazdaság közölt cikket, mely ide kattintva olvasható el.