Erre a szakemberek sem számítottak, de nagyon biztató a kiskereskedelmi forgalom alakulása

Pozitív meglepetéssel fogadták az elemzők a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi mutatóit, amelyekből arra következtetnek, hogy a harmadik negyedévi GDP-adatra is kedvező hatással lehetnek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott jelentése szerint szeptemberben 5,8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt.

Suppan Gergely a Takarékban vezető elemzője szerint a várakozásokat bőven meghaladva a nyers adat szerint 5,8%-ra, naptárhatástól megtisztítva szintén 5,8%-ra gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedésének volumene az előző év azonos időszakihoz képest. Az előző hónaphoz képest 0,7%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A háztartások növekvő jövedelme, valamint a munkaerőpiac teljes helyreállásának köszönhetően a háztartások fogyasztása nem csupán a megnyíló szabadidős tevékenységek, hanem a vásárlások területén is elkezdett élénkülni.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3%-kal, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 8,1%-kal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,4%-kal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 16%-kal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 23%-kal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 2,1%-kal, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 8,8%-kal, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 5%-kal nőtt. A forgalom volumene 6,2%-kal csökkent a bútor-, műszakicikk-üzletekben. Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 19%-kal bővült.

16,4%-kal bővült a forgalom a tavaly áprilisi mélyponthoz képest, míg közel 1,5%-kal marad el a járvány előtti szinttől. 2015. év átlagához képest a kiskereskedelmi forgalom 30%-kal, 2010-hez képest 43%-kal emelkedett. A KSH heti monitorja szerint szeptember 18- október 15. között a bolti kiskereskedelem forgalma (ami nem tartalmazza az internetes kiskereskedelmet) a pénztárgépek jelentései alapján 8,7%-kal bővült a két évvel korábbihoz képest, ezt azonban részben az árváltozások is okozzák.

A forgalom növekedését a fokozatos nyitás után támogatja a munkaerőpiac teljes helyreállása (a nyári hónapokban a rendszerváltás óta a legmagasabb szintre ugrott a foglalkoztatottak száma, noha a járvány előttihez képest más szerkezetben), valamint a korlátozásokkal nem érintett ágazatokban továbbra is dinamikus a bérnövekedés, egyes ágazatokban pedig megjelent a munkaerőhiány, ami további érdemi bérnövekedéshez vezethet. A közszféra béremelései szintén támogatják a fogyasztás bővülését, az év végén pedig további lendületet adhat a rekordösszegű nyugdíjprémium, amellyel 200 milliárd forint kerülhet a nyugdíjasokhoz. Emellett az elhalasztott fogyasztás is szerepet játszhat a kiskereskedelmi forgalom várható stabiliálódásában. Idén 3% körül nőhet a kiskereskedelmi forgalom, jövőre azonban az idei év eleji alacsony bázis, a gyermeket nevelők szja visszatérítése, a 13. havi nyugdíj, valamint a rendőri, hivatásos állomány számára tervezett féléves bónusz hatására (ezekkel összességében mintegy 1200 milliárd forint többletjövedelem kerülhet a háztartásokhoz), valamint a közel 20%-os minimálbér és bérminimum emelés, illetve egyes ágazatokban (egészségügyi, szociális, bölcsődei, kulturális dolgozók) szintén mintegy 20%-os béremelés hatására kétszámjegyű növekedésre számítunk. A járványhelyzet előtti szint elérése az idei év végére várható a kiskereskedelemben. A külföldi vásárlókra építő üzletek kilábalása későbbre várható, azonban kedvező, hogy a külföldi vendégek száma is fokozatosan élénkül. Mivel a járvány előtt a hazai kiskereskedelmi forgalom közel 7%-át a külföldi vásárlók és a bevásárló turizmus adták, a külföldiek visszatérése később jelentős lendületet adhat, azonban feltehetően fokozatosan valósulhat meg, mivel több országban megjelent a delta variáns, ami visszafoghatja a nemzetközi turizmust, valamint az Európán kívüli országokból még nem várható a turizmus megjelenése.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint komoly pozitív meglepetést hozott a kiskereskedelemi forgalom szeptemberben, az elemzői konszenzus jóval mérsékeltebb bővüléssel számolt. Kommentárjában rámutatott: a növekedés nem csak az alacsony bázis miatt következett be, mivel az előző hónaphoz képest is érdemi növekedést mutatott a szektor. Az adat egyben azt jelenti, hogy kezd magára találni a kiskereskedelem és tavasz óta már trendszerű növekedés mutatkozik. Ráadásul az utóbbi hónapokban a trend egyre meredekebb, vagyis közelíti a Covid-krízis előtti dinamikát - állapította meg Virovácz Péter. A szeptemberi kedvező teljesítmény elsősorban az üzemanyagforgalom jelentős emelkedésének köszönhető. A nyári szabadságolások végeztével, valamint az ismét fizikai jelenlétet kívánó iskola megkezdésével az utak forgalma is jelentősen megnőtt. Emellett a nem élelmiszer kiskereskedelem ismét jól teljesített az erős augusztus után. Az elmúlt két hónap jó teljesítménye mindenképpen bíztató a harmadik negyedéves GDP-növekedés tekintetében. Az ING Bank szakértőjének becslése szerint a kiskereskedelmi forgalom 1,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez mérve. Emellett a szolgáltatásoktól is komoly növekedési hozzájárulásra számíthatnak a bank elemzői. A kiskereskedelmi adatot látva az ING Bank elemzői fenntartják azon várakozásukat, miszerint a harmadik negyedévben is folytatódik a gazdaság növekedése az előző negyedévhez mérve 1,0 százalék körüli mértékben nőtt a GDP.

„Kiemelkedő növekedést értek el szeptemberben a ruházati cikkeket és cipőket áruló boltok, ezek több mint 20 százalékos volumennövekedést értek el. A használt cikkeket forgalmazó üzletek 16 százalékos növekedést értek el, az online kereskedelem pedig továbbra is lendületesen 19 százalékkal bővült” – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. A mostani kilátások alapján az elemző az idén 3-4 százalék körüli forgalombővülésre számít. A következő időszakban ellentétes hatások határozhatják meg a piacot. „Negatívan befolyásolhatja a forgalmat az árak emelkedése mellett az esetleges újabb járványkorlátozások bevezetése. Másik oldalról keresletélénkítő hatása lehet a következő hónapokban a nyugdíjemelésnek, a jövő év elején esedékes szja-visszatérítésnek, szintén kedvező hatást gyakorolhat a kiskereskedelemre a jövő évben várható béremelés is.”