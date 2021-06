Lassan kikecmergünk a válságból? Egyre távolodik a 370-es euró

Az átoltottságban Európa élmezőnyébe tartozunk, ami egyre inkább megmutatkozik az árfolyamokban is. A külföldi befektetők szempontjából pozitívum, hogy az utóbbi hetekben a forint is kezd stabilizálódni, láthatóan sem a kormány, sem az MNB nem akar tartósan a korábban látott 370 Ft körüli euróárfolyamot látni.

Erőteljesen optimisták a magyar blue chipek kilátásaival kapcsolatban az Aegon Alapkezelő szakemberei. Úgy látják, viszonylag olcsó most a hazai részvénypiac, és még nincsenek beárazva a további pozitív hírek. Emellett globálisan a nyersanyagárak emelkedéséből profitáló feltörekvő piacok és a nyugat-európai részvények jelenthetnek most jó választást a portfóliómenedzserek szerint.

Magyar piac: olcsó és jó?

Kifejezetten jó számok érkeztek az utóbbi hetekben a hazai blue chipektől, melyek most tették közzé első negyedéves eredményeiket – emelte ki Kardos Zsolt, az Aegon Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere. A szakember szerint az egész közép-európai régió jelenleg nagyon alulértékelt, ami jó beszállási lehetőségeket kínálhat a befektetőknek. A magyar piaccal kapcsolatban részben azért lettek most optimisták, mert az elmúlt hónapokban a nemzetközi összevetésben rossz járványügyi adatok rányomták a bélyegüket a részvénypiac teljesítményére is. Most viszont az átoltottságban Európa élmezőnyében vagyunk, ami egyre inkább megmutatkozik az árfolyamokban is.

A magyar piac jelenleg átlagosan 10-es P/E-rátán forog, ami kimondottan kedvezőnek mondható, de a pozitív hírek jó része még nincs beárazva – emelte ki Kardos Zsolt. A külföldi befektetők szempontjából pozitívum még, hogy az utóbbi hetekben a forint is kezd stabilizálódni, láthatóan sem a kormány, sem az MNB nem akar tartósan a korábban látott 370 Ft körüli euróárfolyamot látni.

A magyar piac árazását jelenleg ahhoz érdemes viszonyítani, hogy például az amerikai tőzsdék 24-26-os P/E-rátán forognak, ott sokkal inkább be voltak már árazva eddig is a pozitív hírek – véli az alapkezelő szakembere. A nyugat-európai részvények pedig valahol a kettő között vannak.

A feltörekvők közül most nem Ázsia lehet a nyerő

Az Aegon Panoráma alapokban jelenleg enyhe alulsúlyozást tartunk kötvényekből, a részvények súlyozása semleges, míg az abszolút hozamú és total return alapokból felülsúlyozást tartunk érvényben – mondta Richter Péter, az Aegon Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere.

A részvényeken belül kicsit alulsúlyozzák a feltörekvő piacokat, a fejlett piacokat pedig felülsúlyozzák jelenleg az Aegon szakemberei. A feltörekvő piacon van néhány drágának számító ázsiai ország, melyben hisznek, ilyen például Dél-Korea vagy Tajvan, de alapvetően most inkább az Ázsián kívüli befektetések lehetnek vonzóbbak. A legutóbbi felülvizsgálatkor Brazília súlyát emeltük meg, ahol hangsúlyosabbak a ciklikus szektorok, a nyersanyagipar, az alapanyagok vagy a pénzügyi szektor – mondta Richter Péter. Ráadásul a brazil piac olyan árazási szintre tért vissza, ami a korábbi tapasztalatok alapján jó beszállónak számít. Persze a makrogazdaság oldaláról továbbra is vannak egyensúlytalanságok a latin-amerikai országban, emellett nagy a „politikai zaj”, ezért kockázatos befektetésnek számít, kiemelten figyelik is a fejleményeket.

A fejlett részvénypiacok közül Japánban csökkentette kitettségét az Aegon a közelmúltban, miközben tovább növelték nyugat-európai pozícióikat. Japán esetében az erőteljes oltásellenesség, az alacsony átoltottság lehet negatív hatással a gazdaságra is, miközben az idei évre tervezett tokiói olimpia várhatóan nem hoz majd komoly hasznot - ha egyáltalán megtartják. Európában arra számítunk, hogy felpörögnek majd az oltások, ráadásul olcsóbb a piac, mint az amerikai – tette hozzá Richter Péter.

A következő hónapok várható részvénypiaci fejleményei kapcsán még egy dolgot emelt ki a portfóliómenedzser: a növekedési típusú szektorokban akár komoly riadalmat is okozhatnak a jegybanki szigorítások, vagy akár csak az azokkal kapcsolatosan erősödő