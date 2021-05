Bicskanyitogató: vibrátor, véres bugyi lapult a rászorulóknak küldött adományban

Sokkoló, hogy egyesek mit értenek adomány és adományozás alatt. A rászorulókat segítő TündérPakk Közhasznú Alapítvány alapítója szinte mindent látott már, de még így is sokszor kiakad a mérce. Avagy mi járhat a fejében annak, aki egy nélkülöző családnak szánt csomagba penészes kabátot, vibrátort, rohadó bakancsot (talpán száraz kutyagumival) vagy koszos, vérfoltos fehérneműt pakol?

Ha a tudatos adományozásról beszélünk, a pozitív példák mantrázása sajnos nem elegendő. A kiugró negatív példák említése nélkül – legyenek azok bármennyire is mellbevágók – lehetetlen érzékeltetni, hogy egy közhasznú alapítvány munkatársainak és önkénteseinek mivel kell nap mint nap megbirkózniuk. Életük jelentős részét nélkülözni kénytelen családok támogatásának szentelik, minden idejüket arra fordítják, hogy mosolyt csaljanak az elesettek arcára. Ott és azzal segítenek, ahol és amire csak szükség van.

Azonban most képzeljük el, hogy egy nyitásra váró „szeretetcsomag” nem adományt, hanem valójában hulladékot rejt. Vagy még annál is rosszabbat: penészes kabátot, vibrátort, rohadó bakancsot (talpán száraz kutyagumival) és koszos, vérfoltos fehérneműt. És mindez sajnos többször is megtörtént. Bárcsak túloznánk. Ezeket a csomagokat ráadásul egy olyan civilszervezetnek kell saját költségen szortíroznia, kezelnie, tárolnia és elszállíttatnia, amely minden felajánlott forintot ennél csak jobban tudna felhasználni, és csupán egy alig 40 négyzetméteres raktárhelyiségben, limitált ideig tudja tárolni az adományokat.

Hajmeresztő, hogy sokan úgy gondolják, jót tesznek, míg tulajdonképpen emberszámba sem veszik a rászorulókat. Az adományozás nem lomtalanítás, a jótékonysági szervezet pedig nem hulladéklerakó! Még akkor sem, ha használt holmit adományozunk. Úgy látjuk, hogy empátia és józan ész területén is van még hova fejlődni, és ennek addig is a rászorulók isszák meg a levét

– hangsúlyozta Szomolányi Tímea, a TündérPakk Közhasznú Alapítvány alapítója.

A legfrissebb KSH-adatok szerint Magyarországon 31.238 egyedülálló nő és 3552 egyedülálló férfi nevel 3 vagy még annál is több gyereket. A koronavírus a magyar társadalom számos egyéb rétegei mellett a rászoruló egyszülős családokat is minden eddiginél kilátástalanabb helyzetbe sorolta, ezért a TündérPakk Közhasznú Alapítvány is komolyabb figyelmet fordít a támogatásukra és a figyelemfelhívásra.