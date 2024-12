Továbbra is lakat alatt őrzi a COVID titkát Kína: mit akarhatnak a szőnyeg alá söpörni?

Az Egészségügyi Világszervezet ismét felszólította Kínát, hogy ossza meg a Covid-19 járvány eredetére vonatkozó adatokat, öt évvel azután, hogy a vírus először megjelent Wuhan városában. A szervezet hangsúlyozta az átláthatóság és az együttműködés fontosságát a jövőbeli járványok megelőzése és az azokra való felkészülés érdekében.

A WHO a járvány ötödik évfordulója alkalmából kiadott közleményében erkölcsi és tudományos kötelességnek nevezte az adatok megosztását. "Az országok közötti átláthatóság, megosztás és együttműködés nélkül a világ nem képes megfelelően megelőzni és felkészülni a jövőbeli járványokra és világjárványokra" - áll a nyilatkozatban a BBC szerint.

Bár sok tudós úgy véli, hogy a vírus természetes úton terjedt át állatokról az emberre, továbbra is felmerül a gyanú, hogy esetleg egy wuhani laboratóriumból szabadulhatott ki. Kína eddig határozottan elutasította a laboratóriumi szivárgás elméletét, és egyelőre nem reagált a WHO legújabb felhívására.

Szeptemberben egy kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a járvány "minden kétséget kizáróan" egy piacon eladott fertőzött állatokkal kezdődött, nem pedig laboratóriumi szivárgással. Ezt a megállapítást a 2020 januárjában Wuhanból gyűjtött több száz minta elemzésére alapozták.

A WHO közleményében felidézte a járvány kezdeti időszakát, kiemelve, hogy 2019. december 31-én értesültek először a Wuhanban előforduló "vírusos tüdőgyulladás" eseteiről. A szervezet hangsúlyozta gyors reakcióját, kiemelve, hogy január 1-jén aktiválták a vészhelyzeti rendszereket, és három nappal később már tájékoztatták a világot a helyzetről.

"Január 9-12-ig a WHO közzétette az országok számára készült első átfogó útmutatását, január 13-án pedig összehoztuk partnereinket, hogy közzétegyük az első Sars-CoV-2 laboratóriumi teszt tervezetét" - részletezte a szervezet. A WHO megemlékezett a járvány áldozatairól és az egészségügyi dolgozók áldozatvállalásáról is. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója korábban legalább hétmillió halálesetet tulajdonított a járványnak, de megjegyezte, hogy a valós szám valószínűleg közelebb áll a 20 millióhoz.

Bár 2023 májusában a WHO bejelentette, hogy a Covid-19 már nem jelent "globális egészségügyi vészhelyzetet", a szervezet továbbra is óvatosságra int. Dr. Ghebreyesus figyelmeztetett, hogy a következő világjárvány "bármelyik pillanatban bekövetkezhet", és sürgette a világot, hogy készüljön fel erre a lehetőségre.