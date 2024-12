Rendkívüli bejelentést tett Győrfi Pál: A tavalyi karácsonyhoz képest több munkára számítunk

Folyamatosan növekszik az Országos Mentőszolgálat esetszáma, így az idei karácsonyi időszakban a tavalyinál több feladatra számítanak. A technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanakkor nagyon fontos fejlesztések zajlanak, megteremtették a vizuális kapcsolat lehetőségét a helyszín és a mentésirányítók között, és egy partnercég segítségével azon dolgoznak, hogy az AI igénybevételével meg lehessen mondani előre, hogy nagy valószínűséggel hol lesz szükség mentőre – mondta el a Pénzcentrumnak az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál.

Pedig az Országos Mentőszolgálat munkatársai a tavalyi ünnepnapokon sem szűkölködtek a tennivalókban: több mint 10 ezer hívást kaptak, a napi 3500 mentőfeladat mintegy 15 százalékkal több volt az ünnepnapokon megszokottnál. Ugyancsak magas hívásszám jelentkezett az Országos Mentőszolgálat által működtetett egységes alapellátási ügyeleti rendszerben, ahol a három nap alatt az orvosok és mentőtisztek, a tizenhét csatlakozott vármegyében 12 ezer beteget részesítettek ügyeleti ellátásban. Mindez folyamatos munkát jelentett az egy időben, szolgálatban levő, mintegy 1300 mentősnek országszerte. Mindeközben az adatok arról is tanúskodnak, hogy az Országos Mentőszolgálat esetszáma folyamatosan és jelentősen növekszik, a mentők feladatszáma az elmúlt hat év alatt mintegy 18 százalékkal tovább emelkedett.

Győrfi Pál a Pénzcentrumnak kifejtette: a tendencia folytatódik, ezért a tavalyi ünnepekhez képest idén több munkára számítanak. Természetesen a konkrét napok esetében számtalan tényező befolyásolhatja az esetszámokat. Ezek nagyban függenek az időjárástól, a látási viszonyoktól, a fronthatásoktól és attól, hogy járványos időszakban vagyunk-e; jelenleg egyébként igen, ilyen időszakról beszélhetünk.

Ám ezeknek a decemberi napoknak megvannak a maguk úgymond „jellegzetességei.” December 20-24. között tetőzik a karácsonyi vásárlási és egyéb „őrület”, különösen igaz ez a nagyvárosokra és főleg Budapestre, ilyenkor az esetszám megugrik 4000-re. 24-én délután lenyugszik kicsit a világ és a mentőszolgálat is, és még a december 25. is ilyen nap, 3000-3200-as esetszámmal. A három munkaszüneti nap, december 27-28-29 bizonyos szempontból jó, hiszen sokan maradnak otthon, ám abból a szempontból kedvezőtlen, hogy az egészségügyi intézményekben csak ügyelet van. Akinek tehát krónikus betegsége van, időben konzultáljon orvosával, és tegyen lépéseket a gyógyszerek beszerzésére, ugyanis december 23-án, 16 órától december 30-án, reggel 8 óráig csak az ügyeleti ellátás fog működni. (A tavalyi év vége óta egyébként az orvosi ügyeleteket is az Országos Mentőszolgálat működteti.)

Sok a baleset az ünnepek alatt! Az ünnepek alatt általában nő a háztartási balesetek száma, előfordul szénmonoxid mérgezés, gyakoriak a vágott, metszett sérülések a karácsonyfák faragása miatt, valamint a főzés közbeni forrázásos balesetek, továbbá a csúszós utak és a rossz látási viszonyok miatt a közlekedésben is emelkedhet a balesetek száma.

Győrfi Pál rámutatott: nagyon fontos változások, fejlesztések zajlanak a mentésirányításban, amelyeket a technológiai fejlődés tesz lehetővé. A mentősök 130 éves vágya vált valóra azzal, hogy napjainkra megteremtették a vizuális kapcsolat lehetőségét a helyszín és a mentésirányítók között. Vagyis, míg korábban csak megpróbáltuk elképzelni a helyszíni körülményeket, napjainkban már odaláthatunk a helyszínre, ha a segélykérőnek van okostelefonja. Bizonyos alkalmazások révén ugyanis a mentésirányító kamerával nyomon követheti a beteg állapotát, sőt, akár a beteg mellett lévőt is instruálhatja, miképp nyújtson elsősegélyt.

Hasonlóképpen jelentős előrelépés történt a mesterséges intelligencia segítségül hívása kérdésében, ez azt jelenti, hogy a működés minden elemére kiterjedő, folyamatos adatelemzéssel és AI programmal segítik a logisztikát. Az Országos Mentőszolgálat régóta használ digitális szoftvereket, nem csak a mentésirányításban, hanem az adatelemzésben is. Például a mentősök mennyit várakoztak egy adott kórházban, az egyes ügyeleteken mikor, mennyi beteg tartózkodott, mennyi gumikesztyű fogyott.

Az AI azonban egy teljesen más szint, gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy ez már sci-fi tudományos része. Annak idején még az ember megmosolyogta a 2002-ben bemutatott amerikai filmet, a Különvéleményt, ahol előre megjósolták a gyilkosságot. Ám a valóság utolérte a fantáziát, az Országos Mentőszolgálatnak a társadalmi felelősségvállalás jegyében segít egy partnercég annak kidolgozásában, hogy az AI igénybevételével, akár milliárdnyi adat elemzésével, meg lehet-e mondani előre, hogy nagy valószínűséggel hol lesz szükség mentőre. Természetesen, mindez még nagyon az elején tart – hangsúlyozta végezetül Győrfi Pál.