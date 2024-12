Simán tönkremehet így a karácsony 2024-ben: ezekből a gyógyszerekből feltétlenül legyen otthon

A karácsonyi készülődés során gyakran megesik, hogy elfelejtjük ellenőrizni a gyógyszerkészleteket. Pedig az ünnepek alatt különösen kellemetlen, ha épp kifogytunk valamilyen szerből: 2024-ben 6 napig lesz munkaszünet, így akár egy hétig is zárva lehetnek a közeli patikák. Jobb inkább felkészülni előre, mint a karácsonyi asztal mellől rohanni el ügyeletes gyógyszertárba, vagy végigszenvedni az ünnepeket. Mutatjuk, milyen gyógyszer és egyéb készítmény legyen otthon mindenképpen idén karácsonykor.

A karácsonyi bevásárlólista a menüsorhoz, az ajándékok listája, a teendők listája mellé még érdemes odatűzni az ünnepi gyógyszerlistát is. Szánjunk egy kis időt rá, hogy ellenőrizzük a házi patikát, van-e otthon minden alapvető gyógyszer, amire szükségünk lehet. A következő héten már csak nehezen fogunk találni nyitva lévő patikát, ezért még most érdemes feltölteni a készleteket.

Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett az országban az akut légúti fertőzéses betegek száma, az influenzásoké és covidosoké is, ahogy az a legfrissebb szennyvízadatok, és a légúti figyelőszolgálat adatai alapján látszik. Továbbra is keringenek más fertőzések is, mint a szamárköhögés, a bárányhimlő, vagy a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések. A téli időjárás különösen kedvez a fertőzéseknek, az ünnepi készülődés miatt az ember több fertőzésveszélyes, zsúfolt boltban is megfordulhat, ráadásul a plusz stressz csak tovább gyengíti az immunrendszert. Elég jó esély van tehát rá, hogy elkapjunk valamit, ami éppen a karácsonykor dönthet le minket a lábunkról. Azon túl, hogy minden lehetséges eszközzel erősítjük az immunrendszerünket és kerüljük a fertőzés veszélyt, jó felkészülten várni egy esetleges betegséget.

Az ünnepek alatt gyakran jön elő olyan tünet is, amivel a mindennapokban nem feltétlenül találkozunk: pl. gyomorégés, migrén, görcsös fájdalmak, puffadás. Ezekre is érdemes felkészülni, illetve a konyhai balesetek kezelésére is! Az ünnepek alatt jellemzően több a sürgés-forgás a konyhában, így gyakoribb a konyhai és a takarítási baleset is - ne álljunk fel billegő székre, létrára! A fenyő befaragása a talpba is nagy veszélyforrás, legyünk óvatosak.

Ünnepi házi patika: milyen gyógyszerek legyenek otthon karácsonykor?

Az első és legfontosabb, hogy a krónikus betegek vényre kapható gyógyszereit időben fel kell íratni szakorvossal, háziorvossal és kiváltani az ünnepek előtt, ha közben elfogyna! Ezt mindenképpen tegyük meg, és figyelmeztessük erre családtagjainkat, ismerőseinket is.

Aki fogamzásgátló tablettát szed, az se felejtse el felíratni, kiváltani még az ünnepek előtt, ha elfogyna a készlet.

Arról se feledkezzünk meg, hogyha utazunk valahová az ünnepek alatt, oda is vigyük magunkkal a legszükségesebb gyógyszereinket! Akkor is, ha csak egy napra megyünk el vendégségbe, akkor is ha hosszabb időre utazunk külföldre. Ha pedig hozzánk érkeznek vendégek, akkor is különösen hasznos lehet, hogyha tudunk adni vészhelyzet esetén egy savlekötő, vagy fájdalomcsillapító tablettát.

Természetesen a házi patikából ebben az évben sem hiányozhatnak a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni gyors szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. Továbbá érdemes ellenőrizni a vitaminkészleteket, valamint tartani otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket, ha hirtelen jelentkeznének. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt!

Az ünnepekre készülődve fontos, hogy ne feledkezzünk el a rendszeresen szedett gyógyszereinkről, és gondoskodjunk az alkalmilag szükséges gyógyszerekről is, például vény nélkül kapható láz és fájdalomcsillapítókról, hasmenés elleni szerekről, torokfertőtlenítő készítményekről és görcsoldókról. Ezeken felül érdemes átnéznünk a házipatikánkat, kiselejtezni és gyógyszertárban leadni a lejárt felhasználhatósági idejű készítményeket. Nagyobb autós utazásokhoz - főleg kisgyermekes családoknak, megelőző céllal - hányáscsillapító készítmények beszerzésére és alkalmazására is érdemes gondolni

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak dr. Muskáth Zsolt, a HGYSZ szakmai igazgatója. Ahogy arra a szakember felhívta a figyelmet: lehetséges, hogy úgy hisszük, van még otthon bizonyos gyógyszerből, amikor annak már lejárt a szavatossági ideje. Ez pedig csak akkor derül majd ki, amikor szükség lenne a gyógyszerre!

Karácsonyi gyógyszerlista, házi patika

Láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó,

hasfogó (pl. széntabletta),

székrekedés elleni szer,

emésztéssegítő, savlekötő szerek,

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító

legyen mindenképp otthon. A balesetek kezelésére jó, hogyha van továbbá otthon

fertőtlenítő szer,

kötszer, ragtapasz,

égési sérülésre való krém is.

Egyéni szükséglettől függően legyen otthon

krónikus betegségekre szedett gyógyszer,

allergiagyógyszer,

fogamzásgátló,

vitamin,

gyógytea,

gyermekek számára adható gyógyszer,

hányinger elleni szer,

és tápszer készlet.

Fontos, hogy az ünnepek közeledtével ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba. Nézzük át az otthoni készleteket, mielőtt valamit vennénk és ne találomra vásároljuk össze a gyógyszereket, hanem írjunk listát! Szánjuk rá az időt, így nem keletkezik annyi gyógyszerhulladék sem és nem pazarolunk (pénzt sem) feleslegesen.

Óvatosan az alkohollal

Hiába figyelünk oda az év nagy részében, karácsonykor sokan elengedik magukat ami az alkoholfogyasztást illeti. Pedig a gyógyszerszedőknek az ünnepek alatt is oda kell figyelniük az italfogyasztásra, ugyanis nem minden készítmény mellé biztonságos alkoholt inni, mert komoly problémákat okozhat! Legalább olvassuk el a betegtájékoztatót, mielőtt gyógyszerre iszunk, ha már alkoholt iszunk.

Tartsuk azt is észben, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nem csak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett más szerek is. A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy csak olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel.

Ne fogadjunk el vendégségben gyógyszert, csak ha muszáj

Karácsonykor is az a legjobb, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk Dr. Muskáth Zsolt szerint. Aki pl. érzékeny a tejcukorra, jó, ha tart magánál laktáz enzimet tartalmazó készítményt a szakember szerint. "Ha előre nem látható egészségügyi probléma miatt mégis szükségünk lenne vendégségben gyógyszerre, fontos alapszabály, hogy csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, és amit biztonsággal be tudunk azonosítani a hatáserősségére kiterjedően is. Minden esetben ellenőrizzük le, és vegyük komolyan a gyógyszer felhasználhatósági idejét" - tanácsolta a HGYSZ szakmai igazgatója.

"Semmiképpen ne fogadjunk el olyan gyógyszert, ami bármikor is - akár sok évvel korábban - bármiféle allergiás reakciót okozott. Feltétlenül kerüljük el a lejárt felhasználhatósági idejű, illetve az ismeretlen gyógyszerek bevételét. Különösen igaz ez a csomagolás nélkül kezünkbe nyomott „Ezt vedd be, ettől jobban leszel!” tablettákra - emelte ki a szakember. Arra is kitért: orvosi vényhez kötött gyógyszereket (pl. antibiotikumot) semmiképpen se fogadjunk el, mert ezek nem megfelelő, vagy indokolatlan alkalmazása súlyos veszélyekkel járhat.

Gondoljunk a stresszre is!

Gyakran elfelejtjük, hogy az öröm és béke ünnepe mennyi stresszel jár együtt. Pedig ha gondolkodunk arról, hogy a fizikai egészségünket megőrizzük, arra sem árt gondolni, hogy a mentális egészségünkért mit tehetünk az ünnepek előtt és alatt. Nem a legjobb megoldás nyugtatókat szedni karácsonykor, vagy még több alkohollal oldani a feszültséget.

"Csak orvosi javaslatra nyúljon bármilyen vényköteles, nyugtató hatású gyógyszerhez, és szigorúan tartsa be az alkalmazásra vonatkozó előírásokat. Ha nyugtatót szed, vegye figyelembe a gyógyszernek a járművezetési képességére gyakorolt hatásait, és az alkohol fogyasztására vonatkozó tilalmat!" - tanácsolta a karácsonyi stressz és szorongás kezelése kapcsán dr. Muskáth Zsolt.

A legjobb, ha előre tervezéssel minimalizáljuk a stresszfaktorokat. Hogyha már nem tudjuk elkerülni a stresszt vagy a szorongást, alkalmazzunk nyugtató hatású teát, vagy iktassunk be egy nagy sétát, vegyünk egy gyors stresszoldó zuhanyt. Ha sétára, zuhanyra, vagy sportra nincs lehetőség, végezhetünk légzőgyakorlatokat - ezt olyan diszkréten is lehet csinálni, hogy a körülöttünk lévőknek fel sem tűnik. Egyáltalán nem ritka az sem, hogy annyi a feszültség az ünnepek alatt, hogy aki már nem bírja, elvonul egy fél órára sírni valahová. Ne érezzük rosszul magunkat, ha ez velünk történik, a sírás az egyik legjobb stresszoldó, nincs benne semmi szégyellnivaló.

Ha mentálisan megterhelő számunkra az ünnep, érdemes lehet ezzel számotvetni 2024 végén. Mitől olyan nehéz és mit lehet tenni azért, hogy ez a jövőben megváltozzon? Min tudunk mi változtatni, és mi az, amin nem, mit csinálhatunk jobban jövőre - gondolkodjunk el ezen. Az állandó stressz, amiben rengetegen élnek és ami karácsonykor csak fokozódik, rendkívül romboló hatással van az egészségre hosszú távon. El kell határozni, hogy leszámolunk vele, és hogy a saját mentális egészségünk a legfontosabb!