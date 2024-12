Magyarok százezrei nem gondoltak erre 2024-ben: mindenük oda lehet, ha beüt a tragédia

20 millió forintos kárral járt egy szilveszteri petárda okozta lakástűz. Az éves szinten bejelentett tűzkárok több mint 40 százaléka, a betöréses lopásoknak pedig 35-40 százaléka november és február közötti időszakban fordul elő. Az utóbbi években a viharkárok darabszáma megtöbbszöröződött a téli szezonban.

A téli idő beköszönte és az év végi rohanás nem csak a meghitt karácsonyt hozza magával: a hidegebb évszakokban évről évre súlyosabb viharkárokkal kell szembenéznünk, miközben az otthonunkban vagy éppen útközben ránk leselkedő veszélyek kockázata is megnő. Az Allianz Hungária szakértői összegyűjtöttek néhány tipikus esetet, amelynek elkerülésére érdemes fokozottan ügyelni az előttünk álló időszakban, és jótanácsokkal is szolgálnak arra vonatkozóan, hogy miként vészeljük át az ünnepeket és a telet a lehető legbiztonságosabban.

Ünnepi fények: a szépség mögötti veszély

A téli időszak nem csak a meghitt pillanatokról szól, a tűzkárok kockázata is különösen megnő ilyenkor. Az ünnepi készülődés során az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók, vagy akár az elektromos hálózat túlterhelésének (pl.: túlzott, szabálytalan díszkivilágítás illetve elektromos radiátorok, rossz minőségű hosszabbítók használata) következtében gyakrabban fordulnak elő tűzesetek a lakásokban, mint az év többi napján, de a szilveszteri petárdázás is különösen veszélyes lehet. Az Allianz adatai szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb lakásbiztosítási kárkifizetését – több mint 20 millió forintot – éppen egy szilveszteri petárda okozta lakástűz eredményezte.

Ezekben az esetekben is fontos a megelőzés és a körültekintés: a gyertyákat például mindig látható helyre és távol más dekorációktól helyezzük el, és ne hagyjuk őket őrizetlenül. Ellenőrizzük a fényfüzérek állapotát, és probléma esetén inkább vásároljunk újat. Tartsuk távol a kisgyermekektől és háziállatoktól az égő gyertyákat. A fenyőfát stabilan állítsuk fel, hogy ne lehessen feldönteni. Ha viszont megtörtént a baj, a tűzoltókészülék megléte életet menthet és minimalizálhatja a károkat.

„A legtöbben a fenti, ünnepekhez köthető tűzkárokra gondolnak a téli hónapokban, ugyanakkor ilyenkor gyakoribbak a fűtési szezonhoz kapcsolódóan kialakult esetek is, amik például a kazánok karbantartásának hiánya vagy a kémények tisztításának elmulasztása miatt következnek be” – magyarázza Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője. Elmondta, hogy az Allianz adatai szerint az éves szinten bejelentett tűzkárok több mint 40 százaléka ebben az időszakban, november és február között történik. A tűzkárok esetében az átlagos kárkifizetések több mint tízszeresei az átlag lakásbiztosítási károkénak, így nem szabad elmulasztani a kazánok és kémények rendszeres karbantartását, hogy minimalizáljuk a tűzveszélyt.

Üresen hagyott otthonok

Az ünnepi időszakra és téli szünetre tervezett síelés, családlátogatások, téli utazások miatt az üresen hagyott lakóingatlanok, valamint a téli időszakra lezárt nyaralókban előforduló betörések száma is megemelkedhet. Az Allianz Hungária adatai szerint novembertől februárig történik a hozzájuk bejelentett betöréses lopások közel 40 százaléka. A betörések ellen megfelelő minőségű riasztó felszerelésével, a nyílászárók gondos zárásával védekezhetünk, és érdemes megkérni a szomszédokat is arra, hogy ha tehetik, kövessék figyelemmel, mi történik az otthonunkkal a távollétünkben. Gyakran előfordul, hogy a betörők a közösségi médián tájékozódnak a kiszemelt ingatlan tulajdonosainak távollétéről, így érdemes átgondolni, hogy mit kommunikálunk erről.

Egyre súlyosabbak a téli viharok

„Sokan azt gondolják, hogy a viharok csak a nyári viharszezonban okoznak károkat az ingatlanokban, ám a statisztikáink azt mutatják, hogy már a téli időszakban is sokkal erőteljesebb hatással vannak ingatlanainkra mint korábban: a 2022-2024 között a téli hónapok viharos időjárással összefüggésbe hozható kárainak átlag darabszáma több mint megduplázódott az azt megelőző 5 évhez képest” – hívta fel a figyelmet Borbély Krisztián, aki elmondta azt is, hogy a régi, 1980-nál korábban épült házak egyértelműen jobban kitettek a nagy viharok pusztításának, hiszen a leromlott állapotú épületek sérülékenyebbek, mint azok, amelyek eleve rosszabb állapotban vannak. A szakértő a megelőzés fontosságára is felhívta a figyelmet: a nagyobb viharokat követően az újabb, jobb állapotú ingatlanokat is érdemes szakemberrel ellenőriztetni, hogy elkerülhetők legyenek a még nagyobb károk.

„Az adatainkból egyértelműen kiderül, hogy a karácsony környéke turbulens időszakot jelent a lakással kapcsolatos károk keletkezésében, így ilyenkor is kiemelten fontos egy mindenre kiterjedő és megfelelő lefedettséget nyújtó lakásbiztosítás megléte” – összegzi az Allianz szakértője. Hozzáteszi, hogy amellett, hogy az ingatlanunk biztosításával felkészülhetünk az olyan váratlan eseményekre, mint amilyen egy viharkár, egy elkallódott petárda vagy éppen egy égősor okozta tűzeset, az autónkról sem érdemes megfeledkezni. „Tapasztalataink azt mutatják, hogy december környékén megnő a töréskárok száma is a gépjármű-biztosításoknál, ugyanis a bevásárlókörutak, a sietség és a zsúfolt, jeges utak nem kedveznek a koccanásos balesetek elkerülésének sem, így nem árt, ha rendelkezünk Casco-val is.”