Ősi magyar szokás szedi áldozatait 2024 végén: egy pillanat alatt rámehet mindenünk

Az ördög bizony még karácsonykor sem alszik, amit mi sem bizonyíthatna jobban, minthogy az ünnepek alatt is számos lakástűz, illetve egyéb baleset történik Magyarországon. A Szenteste közeledtével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és hazai biztosítókat kérdeztünk arról, mik a leggyakoribb káresemények, balesetek az ünnepek alatt, illetve arról is, mit tehetünk ezek megelőzése érdekében.

Évente átlagosan 6 500 – 7 000 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ami naponta átlagosan 15-16 alkalmat jelent – derült ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a Pénzcentrumnak küldött adatokból. Ez a szám telente 20-24-re, az ünnepek alatt pedig akár 30-ra is felemelkedik. Ennek az emelkedésnek egyszerű okai vannak – a hűvös, sötét napokon egyszerűen több időt töltünk otthon, ezáltal pedig több elektromos eszközt is használunk.

Ez az ünnepek alatt fokozottan igaz, ráadásul ilyenkor szinte mindenki olyan tűzveszélyes kiegészítőkkel dekorálja az otthonát, mint az adventi koszorú, fényfüzérek, gyertyák, vagy épp maga a karácsonyfa. Ugyancsak növeli a kockázatot, hogy az ünnepek alatt többet főzünk, párhuzamosan több főzőlapon és a sütőben is készülnek az ételek. December 31-én és január 1-jén pedig a tűzijátékok is tovább növelik a lakástüzek számát.

A lakástüzek zöme mindössze 1-2 négyzetméteren pusztít, de naponta átlagosan 2-3 otthon teljesen kiég és lakhatatlanná válik a lakástűz miatt. Ez különösen annak fényében szomorú, hogy a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ezek a tüzek könnyen megelőzhetők lennének.

Az elmúlt évtized összesített számai

A vizsgált évtizedben összesen 3 635 otthon gyulladt ki a december 24. és január 6. közötti két hétben, amely esetek során összesen 840 ember sérült meg, illetve 103-an életüket vesztették. Az ünnepi időszakokban átlagosan 26 lakóházban keletkezett tűz naponta.

Az évtized során leégett ingatlanterület 37 731 négyzetmétert tett ki.

Ha a területi eloszlást vizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy az elmúlt évtized ünnepi időszakjaiban Pest vármegyében (12,5%), Budapesten (10,9%), Borsod-Abaúj-Zemplén (8,5%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (7,3%) keletkezett a legtöbb lakástűz.

A legnagyobb kiterjedésű tűz egyébként 2019. december 26-án Pásztón tombolt, amikor is egy családi ház tetőszerkezete égett 350 négyzetméteren.

A leggyakrabban elektromos hiba miatt, főzés közben, nyílt láng használata közben, a fűtés hibája miatt, vagy dohányzás miatt keletkeztek ezek a lakástüzek. Ha megnézzük, hogy melyik helyiségben keletkeztek a tüzek, akkor első helyen a konyha, másodikon a kémény, harmadikban pedig a hálószoba áll.

Ezek voltak a legveszélyesebb napok…

A Pénzcentrum kérésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megvizsgálta az elmúlt évtized ünnepi időszakjainak, vagyis a 2014-2024 közötti évek december 24. és január 6. közötti napjait. A vizsgált időintervallumon belül 2017. január 6-án gyulladt ki a legtöbb épület, amikor is 70 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. A legkevesebb lakástűz is egy január 6-i naphoz kapcsolódik – 2021. január 6-án mindössze 12 otthon gyulladt ki.

Látható, hogy a lakástüzek szempontjából december 31. és január 1. számítanak a „legveszélyesebb” napoknak, ami minden bizonnyal azzal magyarázható, amit már korábban is említettünk – az egyébként is meglévő tűzveszélyes eszközök mellett ezeken a napokon még a tűzijátékok is növelik az esetszámokat.

Ha az egyes évek szintjén vizsgáljuk meg az ünnepi időszakokat, akkor elmondható, hogy az elmúlt évtizedben a 2016. december 24. és 2017. január 6. közötti napok voltak a legveszélyesebbek – a szóban forgó két hétben 523 otthon gyulladt ki összesen. A legenyhébb időszak pedig éppen a tavalyi volt – 2023. december 24. és 2024. január 6. között 260 lakóépület gyulladt ki.

… ezek pedig a legveszélyesebb órák

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt is megvizsgálta, melyek a legveszélyesebb órák a tűzesetek szempontjából. Ezen a ponton érdemes kiemelni, hogy

a lakástüzek kialakulása 99%-ban emberi tevékenységre vezethető vissza.

Mindebből pedig az is következik, hogy azokban a napszakokban keletkezik a legtöbb tűz, amikor mi emberek is a legaktívabbak vagyunk. Az alábbi grafikonon is jól látható, hogy a legtöbb tűzeset reggel 7 óra és este 10 óra között következik be.

Jól látható az elmúlt tíz év december 24. és január 6. közötti lakástüzek keletkezési óráját bemutató diagramon a reggeli, az ebéd és a vacsora időpontja is. A főzés, sütés, ételmelegítés, konyhai kisgépek használata gyakran vezet tűzhöz

– fűzte hozzá a katasztrófavédelem.

Mit látnak a biztosítók?

Látható tehát, hogy a karácsony sem veszélyektől mentes, sőt, valójában számos baleset éppen az ünnepek alatt történik. A tragédia pillanatok alatt megtörténhet, így tehát az évnek ebben a szakában sem mindegy, ki mennyire van biztosítva. Emiatt a Pénzcentrum hazai biztosítókat kérdezett arról, milyen tapasztalataik vannak az ünnepi balesetekkel kapcsolatban, mekkora összegű kárkifizetések jellemzők, illetve mire érdemes odafigyelni, hogyan kerülhetők el a balesetek.

Ami mindenképpen érdekes, hogy a biztosítók adatai alapján nem feltétlenül a tűzesetek jelentik a legnagyobb veszélyt az ünnepek alatt.

K&H Biztosító

Kérdésünkre a K&H Biztosító elárulta, náluk nem jellemző, hogy december folyamán megemelkedne a kifejezetten a karácsonyi ünnepekhez kötődő kártípusok kárbejelentése. Sőt, a kifejezetten a téli időszakra jellemző bejelentések - mint amilyenek a vezetékek elfagyása, kisebb lakástűzesetek, háztartási balesetek, betörések – az ünnepek idején sem haladják meg a bejelentések 1-2%-át.

Kérdésünkre azt is elárulták, hogy kifejezetten nagyösszegű kifizetéssel járó káresemény sem történt az utóbbi karácsonyok alkalmával, jóllehet néhány évvel ezelőtt arra volt példa, hogy egy adventi koszorú okozott lakástüzet, illetve arra is, hogy a karácsonyfa talpba történő befaragása okozott balesetett a biztosító egy ügyfele számára.

Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy az ünnepek során érdemes óvatosabbnak lenni, továbbá érdemes néhány óvintézkedést is megtenni, mint például:

Az adventi koszorúk nagyon könnyen képesek lángra kapni, éppen ezért a gyertyákat sose a terítőre, hanem mindig tűzálló alátétre tegyük, illetve sose hagyjuk felügyelet nélkül az égő gyertyákat.

Az éppen készülő ételek is akár néhány perc alatt tüzet okozhatnak a lakásban, így azokat sem célszerű magukra hagyni.

Kizárólag megbízható gyártótól származó izzókat és fényfüzéreket helyezzünk ki a lakásban, ugyanis a gyenge minőségű termékek nem csak tűzveszélyesek, de áramütést is okozhatnak.

Ne használjunk megtört, eldeformálódott, megolvadt vezetékkel rendelkező égőket.

Kerüljük a csillagszóró használatát könnyen lángra kapó tárgyak (pl. függöny) és a karácsonyfa közelében.

Amennyiben elutaznánk az ünnepek alatt, úgy készüljünk fel a betörők ellen is – mindent alaposan zárjunk be, illetve célszerű a szomszédot, rokont is megkérni arra, időnként nézzen rá a lakásra.

Generali Biztosító

A Generali Biztosító is úgy nyilatkozott, adatokkal nem támasztható alá, hogy a karácsonyi időszakban kiemelkedő mennyiségű baleseti kár került volna bejelentésre. Pedig egyébként léteznek ilyen, kárbejelentési szempontból valóban kiemelt időszakok – a biztosító például a nyár végét emelte ki, mint amire jellemző a káresemények számának megugrása. Az ünnepi időszak átlagos voltát a biztosító egyébként azzal magyarázta, hogy az enyhébb decemberek miatt nincsenek lefagyott utak, illetve az elmúlt években nagy havazásokra sem került sor.

A beérkező bejelentések alapján azonban elmondható, hogy a Generali adatai szerint a karácsonyi időszakban a csonttöréses károk a jellemzőbbek.

Van, amiben mégis tapasztalható emelkedés karácsonykor – nevezetesen a lakástüzek számában. Ennek okaként a tűzzel kapcsolatos eszközök – gyertyák, csillagszórók, gyenge minőségű égősorok, egyéb kiegészítők – fokozott használatát nevezte meg a biztosító.

A Generali azt is elárulta, hogy 2023-ban összesen 1 150 lakossági tűzkárbejelentés érkezett hozzájuk, és bizony éppen a december bizonyult a legintenzívebb hónapnak. Míg az év többi részében havonta átlagosan 90 darab tűzkár került bejelentésre, addig az év utolsó hónapjában ez a szám közel 140 volt.

A káreseményekhez kapcsolódó kifizetések összege tavaly meghaladta az 1,5 milliárd forintot, ami éves szinten 1,5 millió forintos átlagkifizetést jelent. A karácsony környéki lakástűzkárok átlagkifizetése közel 1 millió forint volt 2023-ban.

A területi eloszlásra vonatkozó kérdésünkre a biztosító elárulta, hogy az adataik szerint 2022-ben Nógrád, 2023-ban pedig Pest vármegyében történt a legtöbb baleseti kár. Ami viszont a tűzkárokat illeti, az elmúlt 10 évben Budapest, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékből érkezett a legtöbb kárbejelentés, és 2023-ban is Budapest, Pest, Hajdú-Bihar vármegyék jártak az élen.

A korosztályokkal kapcsolatban a biztosító úgy nyilatkozott, hogy 2022-ben és 2023-ban is a 37-50 év közöttiek voltak a leginkább érintettek a karácsonyi balesetek vonatkozásában – arányuk 31,4%, illetve 31,8% volt. Tavaly az 50-79 év közöttiek voltak a második helyen (23,9%), illetve a 0-17 év közöttiek a harmadik helyen (20,2%).

A 2014 óta eltelt időszakban 2018 karácsonyán érkezett a legtöbb kárbejelentés (249 db) a Generalihoz, amit a 2019-es (196 db) és a 2016-os (143 db) ünnepek követtek a sorban. Ugyanezen időszakon belül 2015. december – 2016. januárban keletkezett a legtöbb tűzkár – 2015 decemberében 167 db, míg 2016 januárjában további 138 db ilyen jellegű bejelentés érkezett a biztosítóhoz.

Arra a kérdésünkre, hogy mire érdemes odafigyelni, illetve hogyan lehet megelőzni a bajt, a Generali is hasonló válaszokat adott, mint a K&H:

Égő gyertyát sosem szabad felügyelet nélkül hagyni, beleértve az adventi koszorún gyújtott gyertyákat.

Karácsonyhoz közeledve a rövidebb gyertyák egyre közelebb kerülnek a szárazabb adventi koszorúhoz, ami így könnyen meggyulladhat.

A fenyőfán gyújtott gyertya fokozottan tűzveszélyes!

Fontos, hogy ha műfenyő mellett döntünk, válasszunk éghetetlen anyagból készültet.

Mindenképp ellenőrzött égősort vásároljunk, és ha elhagyjuk otthonunkat, ne feledkezzünk meg az áramtalanításról.

A tűz gyors elfojtásához nagy segítség, ha van otthon füstérzékelő, tűzjelző készülék és porral oltó.

Ami az utcán tartózkodást illeti – a hétköznapokban is nagyon hasznos az időjárásnak megfelelő lábbeli választása, továbbá érdemes körültekintő módon közlekedni.

Érdemes kiemelten odafigyelni az idős családtagokra, illetve ha szükséges, akkor ők közlekedjenek kísérettel. A munkahelyi balesetek elkerülése érdekében pedig fokozottan figyeljünk a védőfelszerelések használatára és a munkavédelmi szabályok betartására.

Groupama Biztosító

A Groupama Biztosító adatai szerint a tűzesetek átlagos kárértéke milliós nagyságrendű, mintegy tízszerese például a szélőséges időjárás okozta ún. klimatikus károk átlagos nagyságának. A biztosító azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a gyertyagyújtás rejt magában veszélyeket – adataik szerint a tűzesetek megközelítőleg 70%-a valamilyen elektromos zárlatra vezethető vissza. Ráadásul az ünnepek alatti utazások a betörők számára is vonzó lehetőségeket teremtenek.

A Groupama szerint igen jelentősen, 20-25%-kal nő a tűzkárok száma az ünnepi időszakban, ráadásul ezek az esetek szinte mindig súlyosak.

A balesetek, káresemények megelőzése érdekében a Groupama is megosztott néhány tanácsot:

Az egész ünnepkörben legyünk nagyon körültekintőek! Nem kell végigizgulni az ünnepnapokat, de vegyük figyelembe, hogy ebben az időszakban többször használunk nyílt lángot, jobban megterheljük az elektromos hálózatot, gyakrabban hagyjuk üresen a lakásunkat, ezért körültekintőbbnek kell lennünk!

Ne a karácsonyfán gyújtsuk meg a gyertyákat, csillagszórókat! A fenyő, a gyanta, a műfenyő egyaránt rendkívül jól ég.

Az adventi koszorút biztonságos, jól látható és körülhatárolt helyre tegyük, illetve helyezzünk alá nem éghető anyagot, például egy fém tálcát. A hagyományos gyertyáknál mindig figyeljünk arra, hogy amennyiben megfeledkezünk róluk, és végig égnek, könnyen meggyújthatják az alattuk lévő tárgyakat.

A fényfüzéreket, égősorokat megbízható helyen vásároljuk, ha elmegyünk otthonról, kapcsoljuk ki őket!

Ügyeljünk arra, hogy az elektromos hálózatunkat ne terheljük túl.

Ha az ünnep során nagy teljesítményű elektromos berendezéseket használunk, legyen az fűtési vagy világítási, díszítési célú, vizsgáltassuk meg az elektromos hálózatunkat! Ha a villamos energiát használjuk fűtésre, feltétlenül kérjük szakember segítségét.

Amíg ünneplünk bent, ügyeljünk arra, hogy nincs-e olyan része a háznak, lakásnak, ahová jó zsákmány reményében, könnyedén besurranhatnak a tolvajok.

Ha elutazunk, tegyünk óvintézkedéseket! Semmiképp se tegyük ezt közzé a social felületeinken, és kérjük meg szomszédjainkat, hogy nézzenek rá a lakásunkra!

Még egyszer a megelőzésről

A biztosítók mellett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is megkérdeztük arról, hogyan előzhető meg egy karácsonyi lakástűz az otthonunkban. Válaszukban ők is kiemelték az adventi koszorúkat, ugyanis adataik szerint évente 50 lakástűz keletkezik ezek miatt.

Ha nincs a gyertyák alatt egy kis fém alátét, amint leég a gyertya, égni fog a koszorú is, és ha nem észleljük időben, az asztal és a szoba is. Inkább meg se gyújtsuk a koszorún a gyertyákat, ha nincs a gyertyák alatt ez a kis fém alátét

– írták.

Természetesen az sem mindegy, hogy hova tesszük a koszorút – gyakori például, hogy az ablakban elhelyezett eszköz miatt meggyullad a függöny vagy az ablakkeret. Nagyon fontos tehát, hogy ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat.

A legjobb megoldás, ha a koszorút is egy tűzálló tálra tesszük. Az égő gyertyát pedig egy percre se hagyjunk magára. A legtöbb adventi koszorú miatti tűz, alig egy négyzetméteres, de általában annyira kormosak lesznek a tűztől a falak, hogy újra kell festeni az egész szobát. Ha nem akarunk több százezres károkat karácsony előtt, előzzük meg az adventi koszorú okozta tüzeket

– írta a katasztrófavédelem.

A másik rizikófaktor maga a karácsonyfa – a fenyőket jellemzően már november közepén kivágják, így mire eljön a karácsony este, már nagyon kiszáradnak. A kiszáradt fenyőfa pedig rendkívül jól ég – elég, ha egyetlen ponton meggyullad, és néhány másodperc múlva már az egész fa lángba borul, a tűz pedig gyorsan átterjed a fa környezetére is. Ezt elkerülendő érdemes késleltetni a fa kiszáradását, például úgy, hogy a feldíszítése előtt egy vödör vízben tároljuk, vagy esetleg olyan talpat veszünk hozzá, amelyben vízben áll a fa.

A karácsonyfa (legyen az akár műfenyő, akár igazi) biztonságos elhelyezése érdekében fontos, hogy legalább másfél méteres távolságban legyen minden hőforrástól, és ne díszítsük gyertyákkal vagy csillagszórókkal. Használjunk LED-es égősort a hagyományos izzók helyett, amelyeket éjszakára kapcsoljunk ki. A fényfüzérek és égősorok kiválasztásakor kerüljük a gyenge minőségű, hibás termékeket. Sérült vagy megtört vezetékeket ne használjunk, mert tűzveszélyesek. Hosszabbítókat és vezetékeket mindig teljes hosszban kell kiteríteni, mert összetekerve túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak. A csillagszórók rendkívül magas hőmérsékleten égnek, ezért kizárólag biztonságosan, lehetőleg kültéren használjuk őket.

Az ünnepi főzés során tartsunk rendet a tűzhely körül, hogy elkerüljük a könnyen gyulladó tárgyak balesetveszélyét. Ha valami mégis lángra kap, ne oltsuk vízzel – égő olaj esetén ez robbanást idézhet elő. Ehelyett fedjük le az égő edényt fedővel, vagy kapcsoljuk ki a sütőt, és hagyjuk a tüzet magától kialudni. Az ünnepek alatt áramtalanítsunk minden feleslegesen bekapcsolva maradt készüléket, hogy csökkentsük a tűzesetek kockázatát. A megelőzéshez érdemes füstérzékelőt telepíteni, amely időben figyelmeztet a veszélyre, és akár életeket is menthet.

Ha mégis tűz ütne ki otthon, a legfontosabb a gyors menekülés és a tűzoltók értesítése. Ha van otthon porral oltó készülék, azt használhatjuk a lángok megfékezésére, akár elektromos tüzek esetén is. Az otthoni biztonság érdekében érdemes beszerezni egy hat kilós ABC porral oltót, nagyobb háztartásokban pedig kisebb, könnyen kezelhető változatot is, különösen, ha gyerekek vagy idősek is élnek az otthonban.