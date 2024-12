Ezt rengetegen elmulasztják a karácsonyi hajtásban: az egészségük kerülhet így veszélybe

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint a világ lakosságának fele szenved fog-, íny- vagy szájbetegségben. A leggyakoribb probléma a fogszuvasodás, mely hazánkban is népbetegségnek számít. A súlyos probléma megelőzhető, ha figyelünk fogaink egészségére, karácsonykor is. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne együnk az ünnepi finomságokból, sokkal inkább azt, hogy ilyenkor még inkább figyeljünk a szájhigiéniára, fogmosásra. Ebben olyan modern eszközök segíthet, mint a szónikus fogkefe és a szájzuhany.

A WHO 2022-es jelentése szerint a szájüregi megbetegedések közel 3,5 milliárd embert érintenek világszerte, ezek között a leggyakoribb egészségügyi probléma a fogszuvasodás, mely egyben világszerte a legelterjedtebb, nem fertőző betegség. Hazánkban is népbetegségnek számít fogszuvasodás és következménye: a Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közlése szerint hazai felmérés alapján a felnőtt (35-44 éves) lakosság 26%-nak már közel 7 foghiánya van, 1,9%-os a teljes fogatlanság, míg idősebb (65-74 éves) korcsoportban a teljes fogvesztés aránya 15%. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ha már fáj, késő A fogszuvasodás önmagában nem okoz fájdalmat, amikor a fogérzékenység vagy a kínzó érzés jelentkezik, akkor már nagyobb a baj: ha eléri a fogideget, gyulladást is okoz. A súlyos állapotra gyakran már csak a foghúzás az egyetlen megoldás. Ezt azonban megelőzhetjük, ha rendszeresen járunk fogorvosi ellenőrzésre és ha a mindennapokban figyelünk fogaink egészségére, tisztaságára. Több tényező is hozzájárul fogaink egészségéhez: egyik a táplálkozás, másik a megfelelő fogápolás. Karácsonykor sokkal inkább előfordul, hogy több cukros ételt fogyasztunk, hiszen a bejgli, a zserbó, a szaloncukor, mind hozzátartozik az ünnephez. A szakértők is azt tanácsolják, hogy élvezzük az ízeket, nyugodtan fogyasszunk ezekből – persze mértékkel – s ha fogainknak is jót akarunk tenni, akkor figyeljünk a helyes és gyakori fogmosásra. Sütemények, étkezések után kötelező a fogmosás! A sütemények, szaloncukrok fogyasztásakor elsősorban a cukortartalom az, ami károsan hat a fogainkra, de minden étkezésre igaz, hogy a táplálék apró darabkái megtapadnak a fogak között, vagy a fogak apró sérüléseiben. Ezek indítják el a fogszuvasodást vagy mélyítik a már meglévő problémát. Ennek megelőzésére ajánlott a napi háromszori fogmosás, ha ennél gyakrabban eszünk, akkor pedig minden étkezés után tisztítsuk meg a fogainkat. A koronát vagy fogszabályzót viselők esetében még inkább figyelni kell erre. Nem csak a gyakoriság, a helyes technika is számít Az alapos fogmosást ma már olyan modern fogápolási eszközök is segítik, mint a szónikus fogkefe, melynek használatával biztosak lehetünk abban, hogy minden egyes fogunkat alaposan megtisztítottuk. „A szónikus fogkefe mágneses rezgéssel működik, habbuborékokat képez. A rezgés a fogak közé is bejuttatja a fogkrémhabot, mely eltávolítja a beragadt cukrot és az ételmaradékokat, így sokkal hatékonyabban tisztítható a fog" – ismertette Koska-G.János, az Oclean termékfelelőse. A szónikus fogkefe oly módon is segít az alapos fogtisztításban, hogy használatával biztosan nem hagyunk ki egyetlen részt sem a fogsorban.

Címlapkép: Getty Images

