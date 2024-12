Új módszerrel küzdenek a rettegett hazai népbetegség ellen: van remény a gyógyulásra?

A testkerekség-index (BRI) új alternatívát kínál a testtömeg-index (BMI) helyett az egészségi állapot meghatározására. Szakértők szerint ez a mérőszám pontosabban jelzi a létfontosságú szervek körüli zsírpárnák méretét, ami kulcsfontosságú az egészség szempontjából. Az új módszer a magasság és a derékkörfogat összehasonlításán alapul, és 0-20 közötti értéket adhat eredményül.

A BMI évtizedek óta az egészségügyi szakemberek által használt mérőszám, amely a magasság és a testsúly alapján határozza meg, hogy valaki túlsúlyos-e. Azonban ennek a módszernek megvannak a korlátai, például nem tud különbséget tenni az izom és a zsír között - írta a Daily Mail.

A BRI ezzel szemben összetettebb számítást alkalmaz, és a szakértők szerint jobban jelzi az egészségre veszélyes zsigeri zsír mennyiségét. Brendon Noble professzor, a Westminster Egyetem regeneratív orvoslás és élettudományok szakértője szerint "a BRI a hasi szervek körüli létfontosságú szervek körüli toxikus zsírlerakódás lehetséges mutatója", ami a kutatások szerint számos egészségügyi problémával áll szoros összefüggésben."

A BRI-t igazoló tanulmányok szerint az "egészséges" eredmény 0,3 és 3 között van. Azonban az átlagok alapján a legtöbb felnőtt brit 3,8-as BRI értékkel rendelkezik, ami az egészségtelen kategóriába sorolja őket.

Egy idei kínai kutatás kimutatta, hogy a magasabb BRI-vel rendelkezőknél akár 163 százalékkal is megnőhet a szívbetegségek kockázata a vékonyabb derékkal rendelkezőkhöz képest.

Noble professzor hangsúlyozta: "Még sokat kell tanulnunk a zsírról és arról, hogy hogyan hathat az egészségünkre... de a kutatások alapján úgy tűnik, hogy a zsigeri zsír veszélyesebb, mint a bőr alatti zsír."

Az NHS is felismerte a derékkörfogat mérésének fontosságát, és már a BMI-kalkulátor használóinak is azt tanácsolja, hogy mérjék meg a derekukat is. Bár a BRI nem olyan pontos, mint egy orvosi szkennelés, alacsony költséggel jelzi, hogy az embereknek esetleg javítaniuk kell az étrendjükön vagy fokozniuk kell a tesztmozgásukat. Az elhízás bizonyítottan növeli számos súlyos betegséget, köztük a szívbetegségek és a rák kockázatát. A Cancer Research UK szerint a túlsúlyosság a becslések szerint minden 20. rákos megbetegedést okozza Nagy-Britanniában.

A brit elhízási válság gazdasági hatása jelentős. A becslések szerint évente közel 100 milliárd fontjába kerül a nemzetnek, beleértve az NHS-t ért egészségügyi károkat és a betegség miatti jövedelemkiesést.