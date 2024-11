Hiába a sok edzés: a túl sok ülés szívbetegséghez vezet, ezen még a mozgás sem változtat

Az egész napos ülőmunka súlyos egészségügyi kockázatokat rejthet magában, még akkor is, ha rendszeresen sportolunk - derül ki egy friss kutatásból. A tanulmány szerint a túlzott ülés növelheti a szívbetegségek kialakulásának esélyét, függetlenül attól, hogy szabadidőnkben végzünk-e tesztmozgást- számolt be a CNN.

A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban megjelent tanulmány közel 90 000 ember adatait elemezte. A résztvevők egy héten át gyorsulásmérőt viseltek, amely rögzítette ülő és aktív időtöltésüket. Ezt később összevetették az olyan betegségek diagnózisával, mint a stroke, a szívroham és a szívelégtelenség.

Dr. Ezim Ajufo, a bostoni Brigham and Women's Hospital kardiológusa, a tanulmány első szerzője hangsúlyozta, hogy az "eredményeink valóban kiemelik a túlzott ülés elkerülésének fontosságát, függetlenül attól, hogy fizikailag aktívak vagyunk-e vagy sem."

A kutatás rámutatott, hogy a napi 10,6 óránál hosszabb ülés már kockázatosnak tekinthető. Dr. Ajufo szerint "ez nem egy merev határérték, de úgy gondoljuk, hogy ez egy ésszerű első lépés az iránymutatások és a közegészségügyi beavatkozás számára".

Dr. Keith Diaz, a Columbia Egyetem Orvosi Központjának viselkedés-orvostani docense, aki nem vett részt a kutatásban, kiemelte a tanulmány jelentőségét. Szerinte az izmok fontos szerepet játszanak a vércukor- és vérzsírszint szabályozásában, és ehhez mozgásra van szükségük.

A szakértők szerint a megoldás nem feltétlenül az álló asztal beszerzése. Diaz javaslata szerint érdemes félóránként vagy óránként felállni és néhány percet sétálni, vagy a kisebb megbeszéléseket séta közben megtartani.

Fontos megjegyezni, hogy a kutatás megfigyelési jellegű, így nem tudja bizonyítani az ok-okozati összefüggést az ülés és a szívbetegségek között.

Emellett a vizsgált minta főként fehér, európai felmenőkkel rendelkező emberekből állt, így nem reprezentálja teljes mértékben az amerikai lakosságot. A tanulmány arra is rávilágított, hogy a nap végi intenzív edzés önmagában nem elegendő a hosszú ülés okozta problémák ellensúlyozására. Dr. Ajufo szerint "a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás - tehát a futás, a gyors séta - nem elegendő az ülés káros hatásainak féliglegesítéséhez".

Ennek ellenére a szakértők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres tesztmozgás továbbra is rendkívül fontos és sokféle előnnyel jár. Diaz szerint "még mindig jobban jársz, mint az a személy, aki egész nap ült, majd nem mozog".