A McDonald's újraindítja a Sajtos McRoyal hamburgerek értékesítését az Egyesült Államokban, miután kizárták, hogy a marhahúspogácsák okozták volna az E. coli járványt - jelentette a BBC. A fertőzés következtében legalább egy ember meghalt, és több tucatnyian megbetegedtek. A gyorsétterem-lánc közölte, hogy a coloradói mezőgazdasági minisztérium (CDA) által végzett vizsgálatok negatív eredményt mutattak a baktériumra nézve.

A vállalat a múlt héten felfüggesztette a Quarter Pounder, Magyarországon Sajtos McRoyalként ismert termék értékesítését az amerikai éttermek mintegy ötödében, reagálva a járványhelyzetre. A CDA vizsgálatai után azonban úgy tűnik, hogy a probléma egy adott összetevőre és földrajzi területre korlátozódik.

Cesar Piña, a McDonald's észak-amerikai ellátási láncért felelős vezetője közleményben hangsúlyozta: "Továbbra is nagyon bízunk abban, hogy a járvány kitörésével kapcsolatos minden fertőzött terméket eltávolítottunk az ellátási láncunkból."

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala korábban a Sajtos McRoyalokban lévő szeletelt hagymát jelölte meg a járvány másik lehetséges forrásaként. Erre reagálva a McDonald's megszakította az együttműködést a hagyma beszállítójával, és kivonta azt az ellátási láncából.

"Az a 900 étterem, amely korábban a Taylor Farms Colorado Springs-i üzeméből kapott szeletelt hagymát, újra megkezdi a szeletelt hagyma nélküli Sajtos McRoyal értékesítését" - tájékoztatott a gyorsétterem-lánc.

A járvány következtében a McDonald's több perrel néz szembe megbetegedett fogyasztók részéről. Az amerikai Járványügyi és Megelőzési Központ (CDC) azt tanácsolta, hogy azok, akik Sajtos McRoyalt fogyasztottak és olyan tüneteket észlelnek, mint hasmenés, láz vagy hányás, forduljanak orvoshoz. A tünetek akár négy nappal a szennyezett étel elfogyasztása után is jelentkezhetnek.

A járványhelyzet komoly hatással volt a McDonald's részvényeire is, amelyek több mint 7,5%-ot veszítettek értékükből, mióta a CDC bejelentette a fertőzés kitörését. Ez a visszaesés egy olyan időszakban következett be, amikor a vállalat már egyébként is nehézségekkel küzdött: júliusban meglepő csökkenést jelentett a globális eladásokban, ami több mint három év óta az első negyedéves forgalomcsökkenést jelentette.