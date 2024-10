Állandó puffadás? Súlyos betegséget is jelezhet: ezt a tünetet nem szabad félvállról venni

A gázképződés és puffadás gyakran ártalmatlan tünetek, de bizonyos esetekben komolyabb egészségügyi problémákra is utalhatnak - írja a Huffpost. Egy új tanulmány szerint az amerikaiak ötöde tapasztalt puffadást az elmúlt héten, míg egy átlagos ember naponta 13-21 alkalommal szellent. Szakértők szerint azonban érdemes odafigyelni, ha ezek a tünetek más panaszokkal együtt jelentkeznek.

Dr. Vivy Cusumano, a UCLA Health gasztroenterológusa elmondta, hogy normális jelenség az étkezés utáni enyhe puffadás, különösen rostdús étrend vagy székrekedést okozó ételek fogyasztása esetén. Azonban ha a gázképződés vagy puffadás más tünetekkel társul, az már aggodalomra adhat okot.

Az egyik figyelmeztető jel lehet a székrekedés vagy véres széklet megjelenése. Chelsea C., egy 32 éves nő tapasztalatai szerint a fekélyes vastagbélgyulladását csak akkor diagnosztizálták, amikor véres széklet jelentkezett nála. Dr. Cusumano hozzátette, hogy a széklet formájának megváltozása vagy véres széklet gyulladásos bélbetegségre utalhat.

A tartós hasmenés szintén intő jel lehet. Ez irritábilis bél szindrómára (IBS) vagy cöliákiára utalhat. Az IBS az Egyesült Államokban 25-45 millió embert érint, és változatos tünetekkel járhat.

A vitamin- vagy tápanyaghiányok, illetve a vérszegénység is összefüggésben állhatnak a puffadással és gázképződéssel. Dr. Manuel Amaris, a Floridai Egyetem szakértője szerint ezek a hiányállapotok olyan alapbetegségekre utalhatnak, mint a cöliákia vagy a gyulladásos bélbetegség.

"Ha új, 10-14 napnál hosszabb ideig tartó gyomor- és bélrendszeri tüneteket észlelsz, fordulj orvoshoz" - tanácsolta Dr. Brittany Davidson, a Duke University School of Medicine docense. A szakértők szerint az is aggasztó lehet, ha már néhány falat étel után teltségérzet jelentkezik, vagy ha étvágytalanság lép fel. Ez súlyosabb egészségügyi problémára utalhat, beleértve akár a nőgyógyászati rákokat is.

A görcsök vagy hasi fájdalom szintén figyelmeztető jelek lehetnek. Chelsea elmondta: "A fekélyes vastagbélgyulladásos fájdalom mindig a bélrendszerem alsó sarkaiban jelentkezik, és a leggyakrabban a bélrendszeremben érzek kellemetlenséget. Olyan érzés, mintha egy kés szúrna lassan belém."

Végül, ha a puffadás vagy gázképződés visszatérő hányingerrel és hányással párosul, az is komolyabb egészségügyi állapotra utalhat. Ez lehet egyszerű ok, mint például a nem-szteroid gyulladáscsökkentők túlzott használata, de akár súlyosabb probléma jele is.

A szakértők egyetértenek abban, hogy ha a puffadás és gázképződés tartósan fennáll és befolyásolja a mindennapi tevékenységeket, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Az általános bélrendszeri egészség megőrzése érdekében javasolják a rostban gazdag étrend fogyasztását, a rendszeres tesztmozgást, a kisebb étkezéseket és a megfelelő folyadékbevitelt.