Azért ez kemény: ezek a dolgozók azért kapnak pénzt a munkahelyüktől, mert kövérek

Az elhízás elleni gyógyszerek munkáltatói támogatása egyre népszerűbb, de kihívásokkal is jár - számolt be a CNN.

Az Egyesült Államokban egyre több munkáltató fontolgatja, hogy fedezetet nyújt az olyan népszerű súlycsökkentő gyógyszerekre, mint a Wegovy. A munkavállalók a nyílt beiratkozási időszakban, amely sok vállalatnál ebben a hónapban kezdődik, tudhatják meg, hogy a következő évre kapnak-e ilyen támogatást.

A GLP-1 gyógyszerek, amelyeket cukorbetegség, elhízás és egyéb betegségek kezelésére használnak, rendkívül népszerűvé váltak az elmúlt években hatékony súlycsökkentő hatásuk miatt. Míg a munkáltatók általában fedezik a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket, a fogyókúrás készítmények támogatása kevésbé elterjedt, részben a magas áruk miatt.

A KFF egészségpolitikai kutatószervezet becslése szerint közel 40 millió, munkáltatói fedezettel rendelkező ember jogosult teszttömegindexe alapján elhízás elleni gyógyszerekre. Matthew Rae, a KFF Egészségügyi Piactér Programjának társigazgatója szerint "Ez óriási hatással lehet a biztosítási díjakra, tekintettel a gyógyszerek költségeire". A Mercer humánerőforrás-tanácsadó cég felmérése alapján

a munkáltatók több mint egynegyede fontolgatja, hogy 2025-ben vagy 2026-ban a Fedezetet nyújt a súlycsökkentésre szolgáló GLP-1 gyógyszerekhez.

A KFF éves felmérése hasonló arányokat mutat a következő 12 hónapra vonatkozóan. A nagyobb vállalatok nagyobb valószínűséggel nyújtanak ilyen lehetőséget. A Business Group on Health 2024-es jelentése szerint a nagyvállalatok 67%-ánál jogosultak a munkavállalók az elhízás kezelésére szolgáló GLP-1 gyógyszerekre. A Mercer jelentése szerint a legalább 500 főt foglalkoztató munkáltatók alig több mint fele nyújt ilyen fedezetet.

Azonban még azok a munkáltatók is, amelyek fedezetet nyújtanak az elhízás elleni gyógyszerekre, gyakran korlátokat állítanak fel. Beth Umland, a Mercer egészségügyi és pályázati kutatási igazgatója szerint "Még ha egyre több munkáltató veszi is fel a fedezetet, egyre több munkáltató ad hozzá ellenőrzéseket is a fedezethez, hogy valóban azokra az emberekre célozzák meg, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és a legtöbbet profitálnak belőle".

Néhány vállalat számára azonban a juttatás biztosítása túl nehéz vagy költséges. Eileen Pabon, a DSV Air & Sea US juttatásokért és wellnessért felelős munkatársa elmondta, hogy cégük kénytelen volt korlátozásokat bevezetni a gyógyszerellátásban a költségek drasztikus emelkedése miatt.

Az egészségbiztosítási költségek általános emelkedése is kihívást jelent a munkáltatók számára. A KFF felmérése szerint a munkahelyi családi egészségbiztosítási juttatások költsége idén közel 25 600 dollárt tett ki, ami 7%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. A költségek várhatóan tovább emelkednek 2025-ben.

A munkáltatók különböző stratégiákat alkalmaznak a költségek kezelésére, beleértve az önrészek emelését és a vényköteles gyógyszerekre fordított kiadások visszafogását. Egyes cégek azonban, mint például a kaliforniai Marroquin Industries Corp, továbbra is igyekeznek minimalizálni a munkavállalóikra háruló többletköltségeket, még ha ez a haszonkulcsuk csökkenésével is jár.