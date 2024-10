Terjed az új covid-variáns Magyarországon: ezek a fő tünetek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar szennyvízmintákban már két hónapja ismét kimutathatóvá vált az X-rekombináns, azon belül is a koronavírus XEC-nek keresztelt, a világon most leginkább terjedő variánsa. Az XEC hazánkban a mérések alapján még nem domináns, a KP.3 és a BA.2.86 a leginkább elterjedt vírusváltozatok. Azonban hamarosan, ahogy a járványszezon beindul, Magyarországon is dominánssá válhat a legújabb variáns. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, mit tudunk eddig az XEC-ről.

Küszöbön az őszi covid-hullám berobbanása az NNGYK által közölt 39. heti szennyvízadatok alapján. Gyakorlatilag január óta a múlt héten fordult elő először, hogy egy mintavételi helyszínen - most Salgótarjánban - magas covid örökítőanyag koncentrációt mértek. Az örökítőanyag-szint Szolnokon mérsékelt, az összes többi mintavételi helyen emelkedett szintű volt. Ráadásul emelkedő tendencia volt tapasztalható 9 vizsgálati helyszínen, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Kecskeméten, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen és Tatabányán. A többi helyszínen stagnáló tendencia jellemző, csökkenést már sehol sem látni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az idei koronavírus-szezon valamivel később veszi kezdetét, mint tavaly - amikor már a 37. héten magas koncentrációt mértek Pécsett -, hasonló lefolyásra számíthatunk, mint a korábbi években. Vagyis az őszi szünetig meredek emelkedésre, mely a szünetben némileg visszaesik, majd újult erővel lángol fel és emelkedik egészen karácsonyig. Az orvoshoz forduló betegek száma karácsonyig jellemzően olyan szintre emelkedik, amilyen magasságban a tavaszi tetőzés várható az NNGYK légúti figyelőszolgálatának adatai szerint. Érdemes tehát felkészülni az őszi és a téli hullámra, magas betegszámokra. Magyarországon is terjed az XEC Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is - közölte az NNGYK. A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. A 35. héttől hazai szennyvizekben is kimutatható a világszerte terjedő XEC alvariáns is, amely az ábrán az X-rekombináns csoport tagjaként szerepel - írták. Az alábbi grafikonon látható a hazánkban domináns variánsok megoszlása is: A szakértők szerint az XEC hamarosan dominássá válhat sok országban, köztük például az Egyesült Államokban is. Az XEC először 2024 júniusában tűnt fel Németországban, majd gyorsan elterjedt Európa többi részén - gyorsabban, mint az eddigi variánsok.

— Mike Honey (@Mike_Honey_) September 15, 2024 Twitter beágyazás Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az XEC súlyosabb tüneteket vagy betegséget okozna, mint a legutóbbi törzsek. Arra hívják fel azonban a figyelmet, hogy az, hogy egy variáns nem veszélyesebb, mint a többi, még nem szabad félvállról venni: a covid-fertőzés továbbra is veszélyt jelenthet az idősekre és az immunhiányos emberekre! Miben más az XEC? Ezek a főbb tünetek Az XEC egy rekombináns törzs, vagyis két előző Omicron alvariáns (KP.3.3 és KS.1.1) genetikai kombinációjából jött létre. Ez a fajta kombináció akkor következhet be, ha egy személy egyszerre két különböző törzzsel fertőződik meg. Az XEC emellett legalább egy új mutációt is tartalmaz a tüskefehérjében, de még nem világos, ez milyen hatással lesz a fertőzés súlyosságára - írta a Yale Medicine. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az XEC tünetei hasonlóak a korábbi covid-variánsokéhoz, beleértve a lázat, gyengeséget, a torokfájást, a köhögést, orrfolyást, nehézlégzés, a szaglás elvesztését, az étvágytalanságot, hasmenést és az izomfájdalmat. Éppen amiatt, hogy a variánsok ilyen gyorsan változnak, illetve váratlanul válhatnak dominánssá, a vakcinák nem feltétlenül követik le elég gyorsan ezt a változást. Az egészségügyi szakértők azonban mindenki megnyugtatnak: a frissített Pfizer és Moderna mRNS vakcinák, valamint a Novavax vakcina védeni fognak az XEC ellen is. Még ha a vakcinák egy korábban domináns vírusváltozatra lettek is kifejlesztve - pl. a KP.3-ra, ami az XEC egyik őse -, akkor is segítik a szervezet védekezését. Mindenképp sokkal védetebbek lehetünk a védőoltás által, mint nélküle. Így kerüljük el a fertőzést Az egyik legfontosabb lépés, hogy beadatjuk a frissített covid-vakcinát, lehetőleg minél előbb, hogy télre már biztosan kialakuljon a védettség. A pandémia alatt megszokott óvintézkedések, mint a maszkviselés zsúfolt helyeken és a beteg emberektől való távolságtartás, szintén segítenek a fertőzés elkerülésében. Továbbra is elérhetők a patikában a covid-tesztek, melyet érdemes használni mielőtt tömegrendezvényre, zsúfolt eseményre, vagy különösen veszélyeztetett emberek közelébe mennék. Fokozottan ügyeljünk a higiéniai szabályok betartására, a kézmosásra, fertőtlenítésre. A lakásban is tartsunk nagyobb tisztaságot, főként, ha betegség jelei mutatkoznak a háztartás valamely tagján. Szellőztessünk rendszeresen. Erősítsük meg az immunrendszerünket a rendelkezésünkre álló eszközökkel, ne felejtsünk el gyümölcsöt, zöldséget enni, illetve étrend-kiegészítőt, ha szükség van rá. Mozogjunk rendszeresen, és használjunk ki minden napsütéses napot! EZ IS ÉRDEKELHET Megdőlt az őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról A téli időszak végére szinte minden magyart érint a D-vitamin-hiány, mivel a szükséges napi mennyiség még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható.

Címlapkép: Getty Images

