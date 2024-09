Veszélyes fertőző kór les a magyar gyerekekre, ha beüt az ősz: nincs menekvés, ezt át kell vészelni?

A bárányhimlő oltást 2019-ben tették kötelezővé gyermekek számára, melytől a megbetegedések számának jelentős csökkenését lehetett várni. A koronavírus járvány következtében meghozott intézkedések, lezárások és közvetett hatásaik miatt azonban nem lehetett megítélni, mennyiben volt köszönhető a védőoltásnak a betegszámok csökkenése. Mostanra azonban rendelkezésre állnak friss éves adatok a 2023-as évről, illetve 2024 első feléről is, ezeket elemezte most a Pénzcentrum. A friss adatokban látható a kötelező védőoltások hatása.

A bárányhimlő (varicella) minden évben rengeteg megbetegedésért felelős Magyarországon, mely főként gyermekeket ferőz, azonban felnőttek is elkaphatják. Egy igen fertőző betegségről van szó, melyet az alfa-herpeszvírusok alcsaládjába sorolt Varicella-zoster vírus (egyéb megnevezése: Humán herpeszvírus 8, HHV-8) okoz. Legjellemzőbb tünete az igen viszkető bőrkiütés, mely pörkösödésig fertőzőképes. A gyermekek általában szövődménymentesen, probléma nélkül felépülnek a bárányhimlőből, viszont az esetek 10 százalékában kialakulhatnak szövődmények. Fontos továbbá, hogy a vírus általában egy életre a szervezetben marad egyes idegdúcokban, így a korábban bárányhimlőt okozó vírus legyengült immunrendszer esetén újra aktiválódhat, mely övsömört okozhat.

A bárányhimlő elleni védőoltással megelőzhetők a betegség súlyos szövődményei és a későbbi életszakaszban jelentkező övsömör is - írják. A bárányhimlő oltás kisbabák számára 2019-től található meg a kötelező oltási sorban, a TBC, a pneumococcus, kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő, illetve a diftéria, a tetanusz vagy szamárköhögés elleni védőoltásokkal együtt.

Az oltás tehát öt éve tették kötelezővé, ez pedig meg is látszik az éves esetszámokon. Amíg 2013-tól 2019-ig átlagosan 33 ezer bárányhimlő okozta megbetegedés történt egy évben Magyarországon, addig 2023-ban már csak 15 577 eset fordult elő. 2022-ben is hasonló esetszámról, 15 196-ról számolt be az NNGYK. A korábbi években, 2020-ban és 2021-ben még kevesebb megbetegedés fordult elő ennél, azonban azokban az években, ahogy minden betegség terjedésébe, a bárányhimlőébe is beleszólt a pandémia. A koronavírus terjedésének megállítására hozott intézkedések, korlátozások a bárányhimlő esetszámokat is visszavetették, ezért azok nem tekinthetők mérvadónak, ha az oltás hatását szeretnénk vizsgálni.

A bárányhimlő átlagosan 1-1 halálesetért is felelős lehet évente, 2022-ben kettő, 2023-ban egy életet követelt. Hasonlóképpen a tetanuszhoz, néhány haláleset szinte minden évben előfordul, azonban a védőoltással már a kisgyermekek jó eséllyel túlélik a fertőzést és komolyabb szövődményeik sem lesznek.

Már arról is van információnk, hogy 2024. 36. hetéig összesen 8 969 megbetegedés történt. 2023-ban ugyanebben az időszakban 12 426 diagnosztizált esetről számoltak be, vagyis az éves esetszámok közel 80 százalékát ebben az időszakban mérték. 2023-ról 2024-re az év 36. hetéig eltelt időszak számaiban 28 százalékos visszaesés mutatkozott. A 2018-2022-es évek mediánja az azonos időszakban 11 405 fő volt, ez is jóval magasabb, mint az utolsó friss 2024-es adat. Ez alapján feltételezhetjük, hogy az idei évben már az utóbbi két évnél is kevesebb bárányhimlő esetszám várható.

Az adatok értelmezéséhez fontos adalék az is, hogy vannak olyan, bizonyos években dominánsabb fertőzések, amelyek közvetett hatása, hogy más megbetegedések visszaszorulnak. Az utóbbi évre jellemző a Rota-vírus, a skarlát, vagy akár a szamárköhögés megszokottnál magasabb számúnagyobb terjedése. Az viszont vitathatlan, hogy a védőoltás kötelezővé tétele nagy szerepet játszhat abban, hogy az esetszámok így visszaszorultak.

Az ősszel kezdődhet a bárányhimlőszezon

A bárányhimlő szezonalitását tekintve látható, hogy a júliustól szeptemberig szinte alig történik fertőzés, októbertől azonban megindul az esetszámok emelkedése, melyek március-április táján tetőznek. A 2020-as év az előzőekhez hasonlóan indult, aztán áprilistól, miután nagyobb lezárások következtek, bezuhantak az esetszámok, és év vége felé sem indult olyan meredek emelkedés, mint szokott. A 2021-es évi görbén szintén meglátszanak a koronavírus járvány hullámainak és az ezek következtében meghozott intézkedéseknek a hatásai.

2022-ben már a legtöbb drasztikus korlátozás nem élt mégsem lángolt fel újra a bárányhimlő. Ennek sokféle oka lehet a járvány óta megnőtt egészségtudatosságtól kezdve, más domináns vírusok (mint pl. a skarlát) megjelenésén át, egészen a kötelező védőoltás bevezetéséig. A 2023-as görbén már februártól a megelőző éveknél magasabban alakultak az esetszámok, csak júniustól álltak vissza a megszokott pályára.

Ugyan még csak néhány évfolyamra jellemző a teljes átoltottság, sok szülő a nagyobb testvért is beoltatja, miután a kicsi megkapta a kötelező oltását. Továbbá egyre szélesebb körben válik ismertté, hogy van elérhető vakcina bárányhimlő ellen is. Az biztos, hogy a védettek tábora folyamatosan emelkedik, ez pedig egyre hatékonyabban akadályozza majd a vírus járványszerű terjedését. Az azonban még hosszú évekbe telhet, mire a varicella vírus úgy visszaszorul, mint a kötelező oltási sorban régóta szereplő rózsahímlő, szamárköhögés vagy Pneumococcus, de már a mostani számok is ezt a folyamatot jelzik előre.