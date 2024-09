Veszélyes szúnyogok jelentek meg Budapesten: nyugat-nílusi lázat, Dengue vírust, Zika-lázat terjeszthetnek

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a tigrisszúnyog terjesztette nyugat-nílusi lázra hivatkozva nem enged vért adni azoknak, akik a 12. kerületi Rege utca környékén élnek - jelezte egy olvasó a Telexnek. Ez az indoklás azonban vitatható: bár a tigrisszúnyog-invázió tényleg reális probléma már országosan is, ebben a fajban itthon még egyszer sem mutatták ki a nyugat-nílusi lázat okozó vírust, nem is emiatt, hanem a dengue, a chikungunya és a zika miatt lehet veszélyes a következő években, évtizedekben - írják.

Az OVSZ már tavaly is alkalmazott hasonló korlátozást, akkor azt írták, hogy automatikus területi kizárás nincs, csak a szúnyogcsípés és az adott területen való tartózkodás együttes fennállása esetén nem adható vér. Ezt a lap kérdésére ezúttal is megerősítették: önmagában a lakóhely nem kizáró ok, de ha a véradó határozottan emlékszik nagy testű, csíkos szúnyog csípésére, akkor arra kérik, hogy egy hónapig ne jelentkezzen véradásra. Jelenleg nincs területi alapon meghatározott kizáró tényező sem Budapesten, sem máshol Magyarországon - írták.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) véradási korlátozásokat vezetett be a tigrisszúnyogok által terjesztett betegségek kockázata miatt. Bár a nyugat-nílusi láz veszélyére hivatkoztak, szakértők szerint ez az indoklás vitatható. A szolgálat közleménye szerint a felmelegedés és a kiterjedt turizmus miatt új, szúnyogok által terjesztett betegségek jelennek meg hazánkban. A védekezési stratégiájuk két pillérre épül: egyrészt a csípés utáni időszakos kizárásra, másrészt a kockázatos területekről érkező véradók mintáinak vizsgálatára.

Kemenesi Gábor virológus, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója szerint azonban a tigrisszúnyogok miatti nyugat-nílusi láz veszélye túlzott. "A tigrisszúnyogok hazai populációjában még nem mutatták ki a nyugat-nílusi vírust. De ha kimutatnák, az sem lenne döntő bizonyíték erre" - nyilatkozta a szakértő. A virológus rámutatott, hogy a nyugat-nílusi láz fő terjesztője valójában a dalos szúnyog, nem pedig a tigrisszúnyog. Ez utóbbi faj viselkedése miatt nem alkalmas a vírus hatékony terjesztésére emberek között.

A tigrisszúnyog azonban más veszélyes betegségek potenciális terjesztője lehet. "Előbb-utóbb, pláne, ha ilyen marad a klíma, a tigrisszúnyogok be fogják hozni az olyan vírusokat, mint a dengue, a zika vagy a chikungunya" - figyelmeztetett Kemenesi. A szakértő szerint a jelenlegi klíma kedvez a tigrisszúnyogok terjedésének, és várhatóan átrendeződik a hazai szúnyogállomány. A védekezésben kulcsfontosságú a lakosság közreműködése, például a ház körüli vízgyülemek felszámolásával.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)