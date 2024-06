Pokoli hétvége elé nézhet 1,5 millió magyar: nincs mit tenni, ezt át kell vészelni

A pollenszezon átmeneti időszakát fokozatosan felváltja a nyári gyomok szezonja - közölte az NNGYK pénteki pollenjelentésében. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat, a pázsitfűféléké esetenként elérheti a magas szintet is. Az útifű virágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, míg a libatopféléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, valamint az ernyősvirágzatúaké országosan alacsony - írták.

A fák közül országosan alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, a hárs, a szelídgesztenye, valamint a fenyőfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően magas-nagyon magas, az Epicoccumé az alacsony-közepes tartományban alakulhat.

Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben.

Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be.

Rengeteg az allergiás

A szénanáthások tünetei áprilistól egyre erőteljesebben jelentkezhetnek. Az allergiás tünetek erőssége hullámzó lehet, attól függően, milyen pollenek vannak a levegőben, nedves és hűvös vagy száraz és meleg-e az idő, vagy olyan egyéni tényezők is befolyásolhatják, mint pl. a stressz. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka küzd - orvos által diagnosztizált - pollenallergiával, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka szenvedi meg ezt az időszakot. Európában már napjainkban is a lakosság harmada allergiás, de már egyes becslések szerint az is előfordulhat, hogy minden második európai allergiás valamire.

Április és szeptember között másfélszer annyit váltanak ki a magyar betegek allergia elleni készítményből, illetve antihisztaminból; antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban korábbi közlések alapján. Az allergiaszezonban akár időszakos termékhiány is kialakulhat, annyian keresnek egyidőben egy-egy szert. Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

"A szezonális allergia elleni készítmények egy részének szedése az allergén, vagy allergének megjelenése előtti időszaktól egészen a szezon végéig folyamatosan szükséges lehet, míg fentieken túl az allergénnel történő találkozás esetén a tünetek enyhítésére helyi hatású készítmények, pl. orrspray, inhalációs aeroszolok alkalmazása is indokolt lehet. Alapvetően elmondható, hogy pár száz forinttól több ezer forintig is terjedhet az allergia elleni készítmények havi költsége" - mondta el lapunknak korábban Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója.

A nyaralásra indulóknak sem szabad elfeledkezniük az úti patika legfontosabb tartozékai mellett az allergia elleni szerekről. Pláne, ha külföldre megyünk, hiszen lehetséges, hogy belföldön az allergiás tüneteink már gyengültek, egy másik éghajlaton azonban, más növények pollenjei között ismét felerősödhetnek a kellemetlen tünetek.