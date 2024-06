Megint nagy egészségügyi reform készül: jöhetnek a kötelező szűrővizsgálatok?

Arcfelismerő beléptetőrendszert telepítenének a kórházakba, több szűrővozsgálat kötelező lenne 18 év felett, és minél hamarabb szeretnék, ha a kórházakban hagyott újszülötteket örökbefogadnák.

Több, az egészségügyi ellátórendszert érintő fontos változás tervét is tartalmazza az a salátatörvény, amit tegnap nyújtott be a kormány a parlamentnek - írja a 24.hu. Szerepelt benne többek között az, hogy bizonyos szűrővizsgálatok 18 év felett is kötelezőek lennének, illetve biztosítaná, hogy a kórházakban hagyott újszülötteket - ha az édesanya hat hét után sem jelentkezik érte - minél hamarabb örökbe fogadhassák.

A tervezet felmentené az igazgatókat is az alól, hogy összeférhetetlenség miatt le kelljen mondaniuk, mint írják, "ha az ellátási érdekből" történik - de arra már nem térnek ki, hogy ezek milyen esetek lennének. A kórházakban pedig arcfelismerő beléptetőrendszert terveznek telepíteni, mint a tervezet fogalmaz, "az ellátás folytonosságának biztosítása érdekében".