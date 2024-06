Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel

Világszerte több mint 274 ezer ember halálát okozta vízbefulladás, elmerülés az utolsó friss adatok szerint. Magyarországon 104 ilyen eset történt. Az utóbbi négy évtizedben a világon és hazánkban is csökkent az ilyen esetek száma, melyeket az utóbbi 5 évet meghatározó pandémia is jelentősen visszavetett. A kockázatok azonban ugyanúgy fennállnak, erre hívja fel a figyelmet minden évben a meteorológiai szolgálat, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és sok más szervezet. Mutatjuk, mi áll leggyakrabban a tragédiák hátterében, mire érdemes figyelni, milyen alapvető szabályokat érdemes betartani 2024 nyarán is a vízpartokon.

Akárcsak világszerte, Magyarországon is egyre csökken a vízbefulladás okozta halálesetek száma. Az IHME legfrissebb adatai szerint 2021-ben hozzávetőleg 274 230 ilyen haláleset következett be, ebből 104 Magyarországon. Az 1980-ig visszamenőleg elérhető adatsorból kiderül, hogy az ilyen halálesetek száma folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedek során, a 2000-es évektől hazánkban nagyobb mértékben, mint a globális átlag.

Az Eurostat adatai némiképp eltérnek az IHME által közöltektől. Az adatsor alapján a véletlen vízbefulladás és elmerülés esetei az EU-ban és Magyarországon 2020-ig csökkentek, 2021-ben azonban emelkedtek.

Az eltérő adatok módszertani különbségekből adódhatnak, az viszont igen valószínű, hogy a pandémia első évében biztosan okoztak visszaesést a lezárások és hogy jóval kevesebbet utaztak az emberek. A turizmus azóta helyreállt, lassan úgy utazhatunk, mintha nem is lett volna koronavírus világjárvány. Csakhogy nagyon fontos, a visszafogottabb, óvatosabb időszak után se feledkezzünk meg az alapvető biztonságunkat szolgáló szabályokról!

Minden évben történik vízbefulladás a Balatonnál

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) közlése szerint 2019-ben 10, 2020-ban 8, 2021-ben 16, 2022-ben 11, 2023-ban pedig 13 vízbefulladás történt a Balatonnál. A legtöbb haláleset a nyári hónapokban történik (2019-ben 7, 2020-ban 7, 2021-ben 16, 2022-ben 11, 2023-ban 9 esetet regisztráltak). 20024-ben már két haláleset is történt a magyar tengernél: az egyik eset öngyilkosság volt, a másik pedig időskori rosszullét következtében történt fulladás volt.

A veszélyes esetekből pedig minden nyáron sok akad a Balatonnál. A BVRK munkatársai tavaly a viharjelzési szezonban 165 esetben összesen 332 fő fürdőzőt vagy vízi közlekedő személyt mentettek ki a vízből, ami az elmúlt 10 év átlaga alapján egy középértéket mutat. Halálos kimenetelű vízi közlekedési baleset nem történt, de így is 13 ember fulladt a Balatonba 2023. április 1. és október 31. között.

Azt is közölték, hogy a BVRK állománya a turisztikai idényben 271 fő mentését hajtotta végre sikeresen, amely az előző év azonos időszakához képest csökkent (2022. június-augusztusban 305 fő). Sikertelen mentés, vagy viharos helyzetben történt baleset, mentéssel kapcsolatos vízbefulladás nem történt. A Velencei-tavon a turisztikai idényben 28 életmentés történt, amely magasabb, mint az elmúlt években. (2021-2022. 11 eset). 2023. évi turisztikai idényben 9 esetben következett be vízbefulladás a Balaton vízfelületén, valamint a Velencei-tó vízfelületén a 1 esetben történt vízbefulladás.

Sok esetben az alkohol okozza a tragédiát

A tavaly nyári időszakban történt fulladásos halálesetekről is adtak tájékoztatást:

Júniusban egy fiatal férfi a siófoki közforgalmú kikötő vízébe esett éjszaka, erősen ittas állapotban, ahol megfulladt a mély vízben.

Júniusban egy úszni nem tudó középkorú férfi éjszaka ittas állapotban besétált a vízbe horgászni, miközben viharos szél fújt és II. fokú viharjelzés volt, a holtestét csak másnap sikerült a part mellett megtalálni

Júliusban két férfi fulladt vízbe (eltérő napokon) egy naturista strand különböző helyein, mindketten erősen ittas állapotban voltak, csekély vízmélységű helyeken mentek a vízbe, azonban a komoly mértékű ittasságuk elegendő volt a kis vízmélység mellett a veszélyhelyzethez és a fulladásukhoz.

Júliusban még két különálló vízibiciklis fürdés során bekövetkezett fulladás is történt, az egyik esetben egy apuka volt az áldozat, aki a gyerekeivel vízibiciklizett, azonban nem tudott jól úszni, és így sem magát sem gyermekeit nem volt képes megfelelően menteni.

A másik esetben egy úszni nem tudó fiatalember süllyedt el a parttól kb. 400 méterre a mély vízbe, aki leugrott a vízibicikliről a vízmélységet rosszul sejtve.

Júliusban még történt egy rosszullétes vízbefulladás is, amikor a parttól kb. 100 méterre egy hölgy rosszul lett, azonnal vízimentő segítségével a partra vitték, de nem sikerült az újraélesztése.

Augusztusban egy fiatal férfi a siófoki közforgalmú kikötő vízébe esett éjszaka, erősen ittas állapotban, ahol megfulladt a mély vízben.

Augusztusban egy nő vesztette az életét 1,5 méteres vízmélység mellett, az orvosszakértő vizsgálatai alapján a hölgy erősen ittas állapotban volt a fulladás idején.

A bekövetkezett vízbefulladások általános közös ismérve, hogy általában nem kötődnek jogszabálysértéshez, így azokat rendőri eszközökkel szinte lehetetlen megelőzni - közölte a BVRK. A 2023-as év idegenforgalmi szezonjában történt tragédiák mögött több mint 75%-ban a túlzott alkoholfogyasztás hatásai voltak tapasztalhatók, és az így meghozott rossz döntések. A mozgáskoordináció erőteljes romlása, a reakcióidők kitolódása együttesen okoztak megoldhatatlan veszélyhelyzetet - hívták fel a figyelmet.

A vízbefulladások további közös ismérve, hogy az elhunytak mindannyian felnőtt magyar állampolgárok voltak, elsősorban férfiak (két esetben volt nő az elhunyt). A nők esetében rosszullét történt a vízben, ahol a kis vízmélység ellenére (1,2 méter és 1,5 méter) sem sikerült olyan gyorsan kimenteni a vízből a személyeket, hogy a vízbefulladásuk megelőzhető lett volna. A vízbefulladások általában nem elrendelt viharjelzés hatálya alatt következtek be, hanem viharjelzés nélküli igazi strandidőben - közölték.

Sok veszélyes helyzetet szülnek a viharok is

A vízirendészeknek különösen sok feladatot adnak a szeles, viharos napok - bár a halálesetek jellemzően nem viharos időben történtek. Közlésük szerint elsősorban a fürdőeszközöket használó, a szörfösök, vitorlázók, elektromos hajtású vízijárművel közlekedő személyek körében volt szükség rendőri intézkedésre, mentésre, mely betudható a hirtelen kialakuló időjárási változásoknak. Hozzátették, hogy a Balaton számos vízi rendezvénynek ad otthont, ilyenkor a Vízirendészet folyamatosan kapta a viharjelzők állapotáról az információt, hogy felkészülhessenek egy esetleges mentési helyzetre, havaria megelőzésére.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a Balaton vízfelületén bajba kerülnek vagy bajba jutott személyt, személyeket észlelnek, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámon!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) április 1-től október 31-ig a balatoni, a Velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot működtet, a viharjelzést és a riasztást a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) fényjelző rendszere biztosítja. A viharjelzők mellett a BM OKF évek óta üzemelteti az ingyenesen elérhető TAVIHAR nevű mobil alkalmazást, amelyen jól követhetők az ország legnagyobb tavain érvényes aktuális viharjelzések, valamint a Balatont és Velencei-tavat érintő időjárási információk folyamatosan frissülve szabadon hozzáférhetők az OMSZ (www.met.hu), a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu), valamint az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján.

Sajátunk és mások biztonsága érdekében is kísérjük figyelemmel a tavi viharjelzéseket, amikor strandolunk, vagy sportolunk, közlekedünk a vízben! Tartsuk be a hatósági előírásokat veszélyjelzés esetén.

Sokan köszönhetik életüket a vízimentőknek is

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azt közölte, hogy 2023-ban 24 Balaton parti településen voltak jelen, összesen 40 strandon és 6 medencénél. A Balaton mellett több vidéki tónál, összesen 5 településen, Budapesten pedig 4 helyszínen láttak el szolgálatot. Az említett strandokon a vízimentők 2 870 esetben láttak el sérülteket, biztosították a bajbajutottaknak a megfelelő, szakszerű ellátást. 24 fürdőzőt vízből mentettek ki, 44 sérült személy pedig a strandon történt ellátás után további kórházi kezelést igényelt - összegeztek.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata továbbra is javasolja, hogy a vízpartra utazók töltsék le ingyenes segélykérő alkalmazásunkat, a BalatonHelp-et. Nemcsak nyáron, hanem a balatoni

szezon végével is tartanak fent készenléti szolgálatot – 3 mentőhajóval – a Balaton teljes

területén, valamint 0-24 órában üzemeltetik Mentésirányítási Központot.

Különösen ügyeljünk a gyerekek biztonságára!

Az Eurostat adatsora alapján Magyarországon 2021-ben négy 15 év alatti veszítette életét vízbefulladás vagy elmerülés következtében. 2020-ban 2, 2019-ben 3, 2018-ban 5, 2017-ben12 eset volt. Dr. Kassai Tamás, a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ osztályvezető főorvosa, traumatológus és kézsebész szakorvos, gyermektraumatológus specialista, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítvány kivonuló mentőorvosa szerint 3 módon lehet megelőzni a víz alá merüléssel kapcsolatos baleseteket:

Elsődleges prevenció, hogy nem engedjük a gyermekeket a tengerbe, Balatonba, családi medence köré egyedül, folyamatos figyelmet szentelünk számukra, amíg a parton vagy a kertben tartózkodunk. Utóbbi esetet tekintve nagyon fontos a megelőzésben a medencék körbekerítése, vagy azok lefedése. Másodsorban az olyan eszközök használata, mint például a galléros mentőmellény vagy az úszógumi nagy biztonságot nyújthat viselőjének. Ezeken túl a megfelelő elsősegélynyújtás és az azonnali ellátás is kiemelt szereppel bír a baj bekövetkeztekor

– nyilatkozta a főorvos a tavalyi főszezonban. Azzal kapcsolatban, hogy milyen idős korú gyerekekre kell leginkább odafigyelni, Dr. Kassai Tamás azt mondta, leginkább a 4 év alatti kisgyermekek érintettek. További érintett korosztály a kamaszoké, akik kockázatértékelése olykor nem megfelelő a szakértő szerint.

A vízimentők tanácsai a tragédiák megelőzéséhez

A vízbefulladások megelőzhetők, ha odafigyelünk pár alapvető szabályra, melyeket nem lehet elégszer elmondani, átgondolni. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának korábban közétett tanácsai szerint a legfontosabb, hogy aki nem tud úszni, vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe. A felfújható strandeszközök vagy egy szörfdeszka nem mentik meg veszélyhelyzetben a gyenge úszástudással rendelkezőket. Egy apróság - egy hínár, egy kis gödör, egy kisebb izomgörcs - is elég ahhoz, hogy pánikba essen az illető, hiszen számára nem biztonságos közegben van.

Nagyon gyakori oka a vízbefulladásnak az, hogy valaki pánikba esik. Néha még akkor is előfordul, ha bőven leér a lába a vízben.

A pánikról, és sok már esetről, ahogy a vízen bajbakerülhetünk, bajbakerülteknek segíthetünk, informatív videókat tettek közzé a vízimentők:

Javasolják azt is, hogy a gyengén úszók, úszni nem tudók viseljenek mentőmellényt, vagy úszást segítő mellényt strandoláskor. Nem ciki ilyen eszközben vízbe menni, mint ahogyan az sem, hogy valaki nem tanult meg úszni.

Nagyon óvatosan az alkohollal!

A vízbefulladásos esetek egy részénél kiderül, hogy túl sok alkoholt fogyasztott az illető. A tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása. Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott ital hatását. Figyeljünk a környezetünkre is: ne engedjünk be olyan rokont, barátot a vízbe, horgászcsónakba, kenuba, aki alkohol hatása alatt van.

Tele hassal nem szabad vízbe menni!

Egy kiadós ebéd vagy villásreggeli után várjunk legalább két órát, míg vízbe megyünk. Sokan lesznek rosszul azért, mert tele hassal mennek be fürdeni.

Felhevült testtel nem szabad vízbe menni!

Sokszor halljuk, hogy ezt mindenki tudja. Mégis rendszeresen kerülnek bajba emiatt az emberek. Minden esetben be kell mosakodni, lemosni a felsőtestünket, karunkat, arcunkat, mielőtt bemegyünk a vízbe. Különösen fontos figyelni, ha SUP-ozik, vízibiciklizik az ember. Akkor is hűtsük le pár percenként magunkat, ha nem akarunk vízbe ugrani ezekről az eszközökről, hiszen be is eshetünk, ami akár életveszélyes is lehet.

Gyermeket nem hagyunk egyedül!

Gyermeket nem szabad egyedül hagyni, még sekély vízben sem. Akkor sem, ha van rajta valamilyen mentőeszköz. Jók a felfújható eszközök (karúszó, úszógumi), de még jobb ha a gyermek súlyának, alkatának megfelelő mentőmellényt, úszást segítő mellényt adunk rájuk a strandoláshoz. Hamar megszokják a gyermekek ezeket az eszközöket, és nagyobb biztonságot adnak, mint a felfújható eszközök, hiszen azok könnyen lecsúszhatnak a gyerekről, vagy kilyukadhatnak, leereszthetnek. Nagy örömmel látjuk, hogy egyre több szülő adja rá a gyermekére a mentőmellényt még a kicsik számára kialakított lidós partszakaszokon is.

Viselj mentőmellényt!

Sportoláskor is fontos a mentőeszközök használata. Sőt, mi azt mondjuk, elengedhetetlen, hogy viseljünk valamilyen fajta eszközt ami fenn tart, segít a vizen lebegésben. Bárkinél, főleg idősebbeknél, adódhat olyan váratlan belgyógyászati, kardiológiai probléma vagy izomgörcs, aminek következtében nem tudnak kievezni a partra.

Előfordul az is, hogy valaki nem készül fel arra, hogy megerősödik a szél, nem néz fel az égre mielőtt vízreszállna, illetve sportolás közben sem. Számtalanszor segítettünk olyanoknak, akiket elsodort a parttól a szél, folyókon a sodrás. Ők akkor tehetnek a legtöbbet magukért, ha még vízreszállás előtt tájékozódnak, és viselik a mentőmellényt. (Az időjárás felől való tájékozódásban sokat segítenek az okostelefon applikációk, weboldalak vagy a négy nagy tavunkon a viharjelzési rendszer.)

EZ IS ÉRDEKELHET Óvatosan hol SUP-ozol a Balatonon: ezért jókora bírságot is kaphatsz A kikötőből kellett kimenteniük a vízimentőknek egy SUP-ost. A miskolci férfi végül egy bírsággal távozott.

Sup-on is viselj mentőmellényt

Létezik egy újfajta, magyar fejlesztésű úszást segítő eszköz. A Sealbulance egy övként viselhető új eszköz, melyet a kioldózsinór meghúzásával aktiválhatunk. Az övben rögzített ballon az aktiválást követően felfújódik és körbeöleli annak viselőjét. Azoknak ajánljuk, akik rendszeresen úsznak, és felkészültnek érzik magukat arra, hogy meghúzzák a zsinórt, ha például elfáradnak vagy begörcsöl a lábuk. A Sealbulance plusz segítség az úszáshoz, segíti a lebegést. Kizárólag vízbiztos úszástudással rendelkező, jó egészségi állapotban lévőknek ajánljuk.

Tedd a mobilodat vízálló tokba!

Ha horgászni, evezni indulunk mindenképp legyen nálunk mobiltelefon (feltöltve!), vízálló tokban, nyakba vagy vállra akasztva. Olyan tokot vásároljunk, amiből nem kell kivenni a telefont, ha segítséget akarunk hívni. A Balatonra érkezőknek, az ott élőknek azt javasolják, mindenképp

töltsék le a segélyhívó applikációt, a BaltonHelpet.

Ezen keresztül gyorsabban tudnak segítséget kérni, mint egy telefonhívással, hiszen mentésirányítási központunk pontosan látja, hogy honnan érkezik a segélyhívás.

Ugrálni csak nagy elővigyázatosággal szabad!

A magyarországi élővizek nem átlátszóak, és a biztonságos vízbeugráshoz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy elég mély-e a víz, nincs-e a mederben olyan akadály, ami komoly sérülést okoz. Szinte minden évben történik végzetes vagy életre szóló bénulásos baleset amiatt, hogy sekély vízbe ugrik be valaki. Mielőtt ugrálni kezdünk, mindenképp ellenőrizzük le, hogy milyen mély a víz.