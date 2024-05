Újabb vidéki kórházi osztályon akadtak gondok: máshová kell szállítani ezeket a betegeket

Júniusban ismét több napon keresztül nem lesz neurológiai és stroke ügyelet a szolnoki kórházban, a sürgős ellátást igénylő betegeket órákig utaztathatják a fővárosba, Kecskemétre, vagy Debrecenbe - írja a Magyar Hang. Az ellátási szünet összesen 50 betegágyat érint.

Humánerőforrás-hiány miatt júniusban három napon át nem lesz neurológiai és stroke ügyeleti ellátás a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórházban. A neurológiai és stroke ellátásért Budapestre, Kecskemétre, vagy Debrecenbe kell utazniuk a betegeknek, az ellátásra szorulók koordinálása az Országos Mentőszolgálat feladata lesz, az összesen kilenc kijelölt egészségügyi intézmény szabad kapacitásainak függvényében. Az ellátási szünet összesen 50 betegágyat érint - írja a lap.

Hét napon keresztül az arc- és állkapocs sebészeti ügyeleti ellátás is szünetelni fog: a Szolnok vonzáskörzetében élők számára az Észak-Pesti Centrumkórház, az Észak-Budai Szent János Centrumkórház, valamint a Semmelweis Egyetem biztosítja az ellátást. A szolgáltatás kimaradása miatt összesen 7 kórházi ágy nem fogad betegeket. Bár a kijelölő határozatok indoklásában egyaránt az szerepel, hogy a személyi feltételek „átmeneti hiánya” miatt nem tudják biztosítani az ellátást, ez az átmeneti hiány az NNGYK korábbi határozatai alapján már inkább rendszeresnek mondható - írja a lap. Áprilisban és májusban szintén szünetelt egy-egy napra a neurológia és stroke ügyelet, mint ahogy az arcsebészet is – utóbbinál ugyanúgy hét napig nem elérhető a szolgáltatás ebben a hónapban, mint ahogy ez júniusban is várható. De hasonló volt a helyzet áprilisban is. De nem volt kedvezőbb a helyzet ezt megelőzően sem, az arc- és szájsebészet, az urológia valamint a neurológia és stroke ügyeleti ellátásban, de az urológia tekintetében is hosszú ideje vannak akadozások, de ezek még a szerencsésebb szakterületek. A tüdőgyógyászat ugyanis az idei évben már ki sem fog nyitni Szolnokon.

A szolnoki megyei kórházban tapasztalható humánerő problémák miatt csak idén eddig 14 kijelölő határozatot kellett hoznia az NNK-nak. Tavaly egész évben 7, tavalyelőtt azonban több mint 30 határozatot kellett hozni. 2023-ban lehúzta a rolót az urológiai fekvőbeteg osztály, 2022 novemberében pedig a gyermek csecsemő és gyermekkardiológiai fekvőbeteg ellátás szűnt meg.