Kegyetlen betegségéről vallott Balsai Móni: nem tud meggyógyulni, dolgozni sem bír már jó ideje helyi menü tartozik hozzá

Továbbra sincsen jól Balsai Móni, színésznő. Már egy hónapja nem tud kijönni betegségéből, így további előadásokat kell lemondania- derül ki a Blikk cikkéből.

Március elején Balsai Móni szomorú hírt osztott meg állapotáról. Lázas volt és elvesztette a hangját, emiatt több előadást is le kellett mondania a Centrál Színházban. A teátrum arra készült, hogy március 10. után újra számíthatnak a színésznőre, ám sajnálatos módon Móni állapota nem javult, sőt további előadásait is le kellett mondania áprilisig.

"Ez – sajnos – még most is tart, még mindig nem zár rendesen a hangaszalagom. Ez egy hangszalaggyulladás, amit még meg is erőltettem, mert pont premierünk volt, főpróbahét, így aztán bevérzett a torkom... Ez jelenleg is tart, nem tudom, mennyire lehet hallani, de nem az igazi, úgyhogy finoman kell beszélnem" - fejtette ki pár napja a színésznő. Azóta a helyzet továbbra is változatlan, ugyanis a Centrál Színház ismét rendkívüli bejelentést tett: a holnapi és a pénteki előadásukat is törlik, mivel Móni még mindig nem érzi jól magát.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi