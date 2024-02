Megdöbbentő dolog derült ki a szabolcsi macskáról: pusztító vírus terjed a magyar vidéken

A felelős állattartás során elengedhetetlenek a védőoltások, ahhoz, hogy házi kedvencüket megóvjuk a különféle fertőző betegségektől. Kevesen tudják, de a kutyákkal ellentétben, nem kötelezőek a macskák oltása idehaza, holott ők ugyanúgy terjeszthetik a betegséget. A védőoltások a megelőzés fontos részei, melyekkel biztosíthatjuk kedvencünk egészségét, a hosszú élettartamát és megfelelő életminőségét. A vakcinák védelmet nyújtanak az olyan fertőző betegségekkel szemben, melyek akár kedvenced életét is követelhetik. Sok más termékhez hasonlóan az azonban az oltások, és az egyéb állatgyógyászati szerek árai is jelentősen megdrágultak. A HEROSZ Állatotthon Székesfehérvár a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a drágulás mértéke 15 százalékos volt, éppen ezért nem meglepő, hogy sokan kénytelenek lemondani a megelőzésről.

Emberre is rátámadt az ukrán határ mellett egy veszett macska még január végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A legújabb, eset kapcsán számos járványügyi intézkedés ‒ többek között az oltatlan állatok vakcinázása, fokozott felügyelet, ebzárlat, rókák gyérítése ‒ elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményben hívta fel a kutya– és macskatartók figyelmét a veszettség elleni védőoltás rendszeres beadatásának kiemelt fontosságára.

Ez az eset is jól mutatja, hogy még mindig nagyon sokan vannak Magyarországon, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük arra, hogy beoltassák a házi kedvencüket. Ezek az óvintézkedések pedig rendkívül fontosak, súlyos, sok esetben végzetes betegségektől, és nem utolsó sorban rengeteg szenvedéstől óvják meg kutyánkat, macskánkat.

Mára a legtöbb veszélyes vírusos megbetegedés ellen van védőoltás kedvenceink számára. Az, hogy a cicádnak, és a kutyánknak milyen oltásokra lesz szüksége, nagyban függ attól, hogy hol él. A legjobb módja annak, hogy megtudd, pontosan mire lesz szüksége kedvencednek az, ha konzultálsz állatorvosoddal.

A leginkább előforduló betegségek a kutyáknál a parvovírusos gyomor és bélgyulladás, mely főleg a kölyök állatok között akár halálos is lehet, macskáknál a macskanátha szinte minden állatot érint, de a legsúlyosabbak az immunrendszert megtámadó fertőző betegségek, melyek ellen nincs vakcina: a macska AIDS, a leukózis, a fertőző hashártyagyulladás. A magyarországi macska állomány átoltottsága nagyon alacsony, az utcai kolóniák fertőzöttsége magas

- mondta lapunk megkeresésére Krepsz Gyöngyi.

Jobb az elővigyázatosság

A HEROSZ Állatotthon Székesfehérvár telepvezetője szerint a 2022-es kóbor állat rendelet az állatvédő szervezetek részére már előírja, hogy a macskákat is chipezniük és veszettség ellen oltaniuk kell, úgy, mint a kutyákat. Mi ezt a gyakorlatot követjük, így az állatotthonunkból kikerülő kutyák és macskák mind rendelkeznek chippel és veszettség elleni oltással, plusz mi kombinált oltással is ellátjuk őket

A szakember szerint ezek az oltások a veszettség ellen védenek, mely minden emlősállatot, az embert is megbetegítheti, és gyógymódja nincs, védekezni ellene a vakcinázással tudunk. Krepsz Gyöngyi lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy ugyan nem kötelezőek, de érdemes beadatni az úgy nevezett kombinált oltásokat is, ezeknek igen sok fajtája létezik, és a legalapvetőbb kutya, illetve macskabetegségek ellen védenek.

A kutya oltásoknak emellett fontos közegészségügyi funkciójuk is van, mivel gátat képeznek számos olyan betegséggel szemben, amelyek az állatokról az emberre is átterjedhetnek.

Krepsz Gyönygi szerint állatotthonukban napi szinten 170-200 állatot gondozunk, a napi betegkezelés során akár 30-40 állatot is el kell látni, de ezek jellemzően nem fertőző betegségek, hanem az alultápláltságból, sérülésekből eredő problémák. A karantén rendszerünk hatékony, így a fertőzések nem tudnak elterjedni az állatotthonban

A havi gyógyszer és vakcina költség 500.000 forint körüli, erre jön még rá az ivartalanítások, egyéb műtétek költsége

- tette hozzá.

Brutális módon kilőttek a gyógytápok árai

A Vigyél Haza Alapítvány szintén rengeteg, több idős, vesebeteg, allergiás kutyát lát el, olykor emberfeletti munkával. Óvári András az alapítvány vezetője lapunknak elárulta, hogy az összes beteg kutya havi gyógyítási gondozási - és rehabilitációs költségei átlagosan, havonta akár a 600 ezer forintot is eléri.

A közvetlen gyógyításon, oltásokon kívül nagyon jelentős tétel a speciális tápok beszerzése. Egyeten 12 kilós speciális (hypoallergén, vesebeteg, májbeteg,) gyógytáp beszerzési ára akár a 30-40 ezer forintot is elérheti

- reagált Óvári András.

Mint mondta, a folyamatos havi költség a külső-és belső élősködők elleni védekezés (rácseppentő, vagy rágó tabletták) ezek ára darabonként – a kutya testsúlyától függően - eléri a 3-5 ezer forintot is.

Az ajánlott vakcinák olyan betegségekkel szemben nyújtanak védelmet, amelyek leginkább az állatok egészségét veszélyeztetik, ezek következőek:

Kutya betegségek

Parvovírus: ez a fertőzés a gyomor-bélrendszert támadja meg, étvágytalanságot, hányást, lázat és gyakran súlyos, véres hasmenést okoz. A szélsőséges kiszáradás gyorsan bekövetkezhet, és 48-72 órán belül megölheti a kutyát, ezért az azonnali állatorvosi ellátás létfontosságú.

Szopornyica: egy vírusos fertőző betegség, amely heveny lefolyású, súlyos tüneteket okoz, és nem ritkán halálos kimenetelű. Az esetek többségében az egy évnél fiatalabb kutyákat érinti. A szopornyica kutyáknál a leggyakoribb, de macskák, nagymacskák, menyétfélék és egyes főemlősök is elkaphatják és terjeszthetik.

Leptospirózis: ezt baktériumok okozzák, leggyakrabban a Leptospira canicola és a Leptospira icterohaemorrhagiae támadja meg a kutya szervezetét. Ez a betegség állatokról emberekre is átterjedhet. Tünetei a láz, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, étvágytalanság, súlyos gyengeség és letargia, merevség, sárgaság, izomfájdalom, meddőség, veseelégtelenség májelégtelenséggel vagy anélkül. Az antibiotikumok hatékonyak, és minél hamarabb adják őket, annál eredményesebb a kezelés.

Lyme-kór: az emberek körében is rettegett Lyme-kórt a Borrelia Burgdorferi baktérium okozza. A betegség több szervrendszert, gyakorlatilag az egész szervezetet érintheti, antibiotikumos kezeléssel gyógyítható.

Macska betegségek

Macskaleukózis: a macska leukózisa egy retrovírus okozta fertőző megbetegedés, gyakran tünetmentesen zajlik, az immunrendszer működését befolyásolja, ezáltal többnyire abban az esetben jelennek meg a tünetek, mikor más kedvezőtlen tényező is hatással van a macskára. A leggyakoribb tünetei a nyirokcsomók megnagyobbodása, szájgyulladás, fogyás, ezek miatt fordulnak a gazdik állatorvoshoz, és maga a betegség laborvizsgálattal igazolható.

Macska fertőző hashártyagyulladása: a gazdik között a legrettegettebb megbetegedés, hiszen alattomosan támad, egy enterális coronavírus mutációjával alakul ki a megbetegedés az állat szervezetén belül, mely rendkívül fertőző és minden igyekezet ellenére végül halálos kimenetelű minden formája. Hatékony vakcina pillanatnyilag nem létezik ellene.

Veszettség: az egyetlen gyógyíthatatlan zoonotikus betegség, minden esetben halálos kimenetelű, minden fogékony fajban, beleértve az embert is. Ennél fogva kijáró vagy a gazdival rendszeresen utazó macskák számára a védőoltás kötelező, 1-2 évente ismétlendő.

Aids: ez a betegség a kijáró vagy vadon élő kolóniák főleg kandúr tagjainak súlyos, krónikus megbetegedése, mely az emberi HIV fertőzéshez hasonlóan az immunrendszer működését lehetetleníti el, ezáltal okozva végül halálos kimenetelű betegséget. Védőoltás nem létezik ellene.