Gyilkos titkot rejthet a magyarok kedvenc körete: aljas begetegség forrása lehet a sült krumpli

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

A magyarok alighanem kedvenc körete a krumpli, ami jól dukál húsokhoz, halakhoz, vagy akár zöldségekhez és a gyorséttermektől a legnívósabb vendéglátóhelyekeig, valamint bármely élelmiszerüzlet polcain és fagyasztóiban megtalálható. A burgonya ugyanis nem csak olcsó, de különösebb konyhai előismeret nélkül is igazán gyorsan és finoman elkészíthető. A többség tisztában van persze, hogy hagyományosabb módokon, tehát zsírral, vagy olajjal kisütve a rendkívül zsíros, kevesebben számítanak viszont ár, hogy ez az egyszerű étel valójában milyen durva egészségügyi kockázatokat rejthet magában. Miután korábbi kutatások rákkeltő toxinok jelenlétét igazolták ugyanis, mind a krumpliban, mind más zsiradékban sült ételekben, most az is kiderülni látszik, hogy túlzott fogyasztásuk akár szorongás, vagy depresszió kialakulásához is vezethet.

Egy friss, a kínai Hangcsouban dolgozó tudóscsoport által végzett kutatás eredményei szerint a zsiradékban sült ételek, de különösen a sült krumpli fogyasztása 12 százalékkal növeli a szorongás, 7 százalékkal pedig a depresszió kialakulásának veszélyét. Külön érdekesség, hogy az ilyen ételek fogyasztása és a mentális problémák közötti kapcsolat markánsabb volt a fiatal férfiak, illetve általánosságban a fiatalabb fogyasztók körében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár a zsiradékban sült ételek által hordozott olyan egészségügyi kockázatok, mint az elhízás, a magas vérnyomás, vagy a hasonló, "kézenfekvőbb" problémák eddig is ismertek voltak, az új kutatás eredményei aggasztóak. Eddig kevesen számoltak ugyanis azzal, hogy mentális egészségükre is veszéllyel lehet az egészségtelen étrend. A szakértők persze óva intenek attól, hogy ezt máris tényként könyveljük el, az említett kutatás ugyanis egyelőre csak előzetes eredményekre jutott. Kérdéses tehát még az ok-okozati viszony az egészségtelen ételek fogyasztása és a depresszió, illetve szorongásos tünetek kialakulása között. Széles körű kutatás vizsgálta az új kockázatokat A Kínában végzett kutatást 140 728 résztvevővel végezték 11,3 éven keresztül. Miután a depresszióval két éven belül diagnosztizált alanyokat kiszűrték a mintából, összesen 8 924 szorongással és 12 735 depresszióval küzdő résztvevőt regisztráltak a vizsgálatok végén azok között, akik zsiradékban sült ételeket fogyasztottak, az eredmények szerint pedig a sült krumpli bizonyult a legkárosabb ilyen ételnek. A CNN-nek nyilatkozó Dr. David Katz, egészségügyi szakértő szerint azonban ugyanakkora esély van arra, hogy a depresszióban, vagy szorongástól szenvedő emberek nagyobb mértékben kezdenek el kényelmi ételeket fogyasztani, mint a fordított irányú összefüggésnek. A szakértő szerint ugyanis az "öngyógyítás" egyfajta módjának szándéka is állhat emögött egyes betegeknél. Az, hogy az egészségtelen, illetve alapanyag tartalmú ételek ronthatják az emberek közérzetét, ezzel előmozdítva a mentális állapotuk romlását viszont már korábbi kutatásokban is bizonyításra került. A zebradánióknál is igazolták a negatív hatást Az új kutatásban mindenesetre a tudósok az akrimalid élelmiszerekben való jelenlétére vezetik vissza azok negatív hatásait. Ez a mérgező vegyület ugyanis, melynek hatásaival kapcsolatban korábban is felmerültek komoly aggodalmak, a sütés során számos élelmiszerben is keletkezhet. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Itt is kiemelik a krumplit, melyben az egyéb vizsgált ételeknél (például a fehér húsoknál) nagyobb arányban észlelni a nem csupán mentális egészségünkre veszélyes, de korábbi kutatások szerint rákkeltő toxinok jelenlétét. Egy a mostani publikációban hivatkozott, korábbi kutatásban a tudósok zebradániókon vizsgálták a vegyület hatását és arra az eredményre jutottak, hogy a toxinok hatásainak kitett halak szívesebben időztek az akváriumok sötét sarkaiban, ami az emberekhez hasonlóan náluk is a depresszió egyik egyértelmű jele. Azt is megfigyelték, hogy ezek a zebrahalak kevésbé szívesen fedezték fel életterüket és szocializálódtak társaikkal. A CNN beszámolója szerint azonban Dr. Walter Willett arra figyelmeztet, hogy a kutatási eredményeket (különösen az akrimalid és a sült ételek közötti összefüggést) egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni. A sült ételek egészségügyi hatásai nagyban függnek attól, hogy milyen típusú ételt és milyen zsiradékban sütünk ki - véli Willett, a Harvard Közegészségügyi Intézetének professzora, aki szerint a krumpli közérzetre gyakorolt hatásában nagy szerepe lehet annak, hogy az étel felviheti az azt fogyasztók vércukor szintjét. Ennek hatását azonban a zsír éppen hogy tompítja - teszi hozzá a szakértő, hozzátéve, hogy a mumusnak kikiáltott akrimalid pedig nem csak a sült ételekben lehet jelen, de például a kávéban is megjelenhet annak lefőzése során. Willett ezen felül a zebrahalakon végzett kutatások emberekre vonatkoztathatóságával kapcsolatban is szkeptikus.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK